【暇乞い】はなんて読む？別れを告げるという意味です

普段の生活でよく使う言葉なのに、実は間違って読んでいた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな常識漢字クイズをご紹介。就活や社会人生活で恥をかかないように、今一度確かめておきましょう！



「暇乞い」はなんて読む？ 「暇」と「乞う」というシンプルな単語で構成された「暇乞い」。 「暇乞い」は、別れを告げるという意味の言葉です。「ひまごい」ではありません。 いったい「暇乞い」は、なんと読むのでしょうか。 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は「いとまごい」でした！ 「暇乞い」とは、別れのあいさつをすることです。別れの言葉や別離という意味もあります。「故郷に帰るので、暇乞いに参りました」のように使われますよ。 実は「暇（いとま）」には、別れという意味があるんです。たとえば「いとまを告げる」と言った場合、「別れを告げる」という意味になります。 そんな「別れ」と密接に関係する「いとま」。しかし一方で「いとま」は「ひま」と共通の意味も持っており、「暇乞い」には休暇をくれるように願い出るという意味もあります。 「別れを告げる」なのか「休みが欲しい」なのかは、文脈からの判断が必要です。 みなさんはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ 《参考文献》 ・『デジタル大辞泉』（小学館）

ライター Ray WEB編集部