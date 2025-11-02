BANDAI SPIRITSは、ガンプラ「HG ガンダムバルバトスアダプト」の商品化決定を発表した。発売日や価格は共に未定。

本製品は、アニメ「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ」10周年を記念した新作短編「幕間の楔」に登場する「ガンダム・バルバトスアダプト」を、同社のプラモデルシリーズ「HG（ハイグレード）」で商品化するもの。

今回同社の公式Xアカウント「BANDAI SPIRITS ホビー事業部」にて本製品の商品化決定を発表しており、詳細については後日、プレミアムバンダイ内のホビーオンラインショップにて公開を予定している。

(C)創通・サンライズ