　「BCNランキング」2025年10月20日〜26日の日次集計データによると、ゲーミングチェアの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位　GXT720 ブラック

GXT720-BLACK（GXTRACE）

2位　Pro-X V2 グレイ

AKR-PRO-X/GREY/V2（AKRacing）

3位　Wolf グレー

AKR-WOLF-GREY（AKRacing）

4位　Wolf ホワイト

AKR-WOLF-WHITE（AKRacing）

5位　OVERTURE ブラック

AKR-OVERTURE-BLACK（AKRacing）

6位　TC100 RELAXED Gaming Chair - Fabric Black/Grey

CF-9010052-WW（Corsair）

6位　GTPLAYER ACE シリーズ GT829 レッド

GT829 レッド（Wudi Group）

8位　RX680 ブラック

RX680-BLACK（GXTRACE）

8位　本田翼 監修オリジナルカラーモデル

AKR-TSUBASA/HONDA（AKRacing）

10位　T3 RUSH Fabric Gaming Chair (2023) - Brown

CF-9010061-WW（Corsair）

10位　Nitro V2 ホワイト

AKR-NITRO-WHITE/V2（AKRacing）

10位　GTPLAYER ACE シリーズ GT829 ブルー

GT829 ブルー（Wudi Group）

10位　GTRACING フットレスト シリーズ GT200 ブラック

GT200 ブラック（Wudi Group）

10位　ゲーミングチェア シグナル グレー

15507（不二貿易）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。