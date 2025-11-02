【ホラー漫画】凍ったダムに開いた巨大な穴？「左いけ」車線規制が招いた高速道路の怪異【著者に聞く】
数年前からホラー漫画を描いている色白ゆうじろうさん(@mrwhiteblogger)が、SNSを中心に短編漫画を公開し注目を集めている。独特な世界観が魅力的で、どの作品も続きが気になるという。今回はX(旧Twitter)に投稿されている漫画「車線規制(1)〜(5)」を紹介するとともに、著者に本作を描くうえでの苦労話を聞いた。
関東在住のEさんは、休暇を利用して家族を車に乗せ、山口県北部にある渦目ダム付近の高速道路を走っていた。この日は寒波が到来し、路面には新雪が積もっていたという。
氷結した池の真上にある高架橋に差し掛かったとき、「左いけ」という車線規制の看板が見え始める。Eさんは「なんの規制なんだろう」と妙な胸騒ぎを覚えながら、妻に言われるまま左車線へ進路変更をする。しかし、その後も看板がずらっと並び、Eさんはひたすら左へ車線変更を続けた。
そして一番左側まで来たとき、車はガードレールが壊れた方向へ誘導され、そのままガードレールに衝突してしまう。
車は今にも下に落ちそうな状態になり、Eさん一家が車から脱出すると、ガードレールの下に大きな穴を発見。それは、大きく開かれた口のようにも見える奇妙な穴だった。
Eさんと妻が周りを見渡すと、さっきまであったはずの交通規制や警備員たちの姿は全くない。Eさんは携帯で警察を呼ぶが、そこで意外な事実を知ることになるのであった。
■作者が語る「ワープ」と「奇妙な力」
本作を描くうえで苦労した点について、「高速道路が舞台ですので、パース(遠近法)に苦労しました。見慣れた道路でも、いざ描いてみると整合性のある風景が中々描けませんでした」と、制作の裏側を明かした。この経験から、パースの教本を購入したという。
また、Eさん家族がどのようにして封鎖中の道路へ進入したのかという謎について、「『自覚なく』とありますので、いつのまにか『ワープ』のように迷い込んだのかも。また、バリケードを何かが一時的に消し去ったのかも…いずれにせよ、『奇妙な力』が働いたのは確かでしょうね」と、作品の世界観について考察した。
取材協力：色白ゆうじろう(@mrwhiteblogger)
