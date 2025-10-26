PUMA「SPEEDCAT」×URBAN RESEARCH、上品な別注モデル♡
1999年にモータースポーツの世界から誕生し、今ではドライビングシューズのアイコンとして愛され続けているPUMAの「SPEEDCAT」。その名作にURBAN RESEARCHが別注をかけた特別モデルが登場します。今回のモデルは、柔らかなスエード素材を使用し、落ち着いた印象のベージュカラーを採用。深みのあるブラックのフォームストリップがアクセントとなり、ゴールドのサイドロゴが華やかさをプラス♡
URBAN RESEARCH別注「SPEEDCAT」、上品なベージュカラーが魅力
価格：15,400円(税込)
PUMAの「SPEEDCAT」がURBAN RESEARCHの別注で新たに登場。今回のモデルは、アッパーに柔らかなスエードを使用し、カラーには「ベージュ」を採用。
これまでのラインナップでは見かけなかったカラーが、シンプルでありながらも上品で落ち着いた印象を与えています。
深みのあるブラックのフォームストリップとのコンビネーションで、大人っぽさを引き立て、ゴールドのサイドロゴがアクセントとして効いています。
シンプルながらも洗練されたデザインが、デイリーコーディネートにも合わせやすく、一足持っておきたいアイテムです。
サイズ：23cm / 23.5cm / 24cm / 24.5cm / 25cm(カラー：T ALMOND)
「SPEEDCAT」の履き心地そのままに、スタイリングに溶け込む万能シューズ
PUMA「SPEEDCAT」の最大の魅力は、ドライビングシューズ由来の低重心なシルエットと快適な履き心地です。
URBAN RESEARCH別注モデルは、その履き心地を損なうことなく、どんなスタイルにも合わせやすいデザインに仕上げられています。
スラックスやデニム、カジュアルにもきれいめにも対応できる汎用性の高さが魅力。
普段使いしやすいデザインと快適な履き心地を両立させた「SPEEDCAT」は、大人のワードローブにぴったりなアイテムです。
10月24日からオンライン予約受付中！ぜひチェックを
URBAN RESEARCH別注のPUMA「SPEEDCAT」、発売前の予約が10月24日(金)からスタートします。オンラインストアでの予約は、発売日である11月14日(金)より前に手に入れるチャンス！
シンプルで上品なデザインは、幅広いスタイリングにマッチし、普段使いにも。
特別モデルとして登場したこの一足は、大人のシューズコレクションに加えるべきアイテム。ぜひオンライン予約で早めにゲットして♪