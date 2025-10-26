PUMA「SPEEDCAT」×URBAN RESEARCH、上品な別注モデル♡

1999年にモータースポーツの世界から誕生し、今ではドライビングシューズのアイコンとして愛され続けているPUMAの「SPEEDCAT」。その名作にURBAN RESEARCHが別注をかけた特別モデルが登場します。今回のモデルは、柔らかなスエード素材を使用し、落ち着いた印象のベージュカラーを採用。深みのあるブラックのフォームストリップがアクセントとなり、ゴールドのサイドロゴが華やかさをプラス♡

URBAN RESEARCH別注「SPEEDCAT」、上品なベージュカラーが魅力

価格：15,400円(税込)

PUMAの「SPEEDCAT」がURBAN RESEARCHの別注で新たに登場。今回のモデルは、アッパーに柔らかなスエードを使用し、カラーには「ベージュ」を採用。

これまでのラインナップでは見かけなかったカラーが、シンプルでありながらも上品で落ち着いた印象を与えています。

深みのあるブラックのフォームストリップとのコンビネーションで、大人っぽさを引き立て、ゴールドのサイドロゴがアクセントとして効いています。

シンプルながらも洗練されたデザインが、デイリーコーディネートにも合わせやすく、一足持っておきたいアイテムです。

サイズ：23cm / 23.5cm / 24cm / 24.5cm / 25cm(カラー：T ALMOND)

ブラデリスニューヨークから新作ベロアインナー登場♡秋冬の上品ボディメイク

「SPEEDCAT」の履き心地そのままに、スタイリングに溶け込む万能シューズ

PUMA「SPEEDCAT」の最大の魅力は、ドライビングシューズ由来の低重心なシルエットと快適な履き心地です。

URBAN RESEARCH別注モデルは、その履き心地を損なうことなく、どんなスタイルにも合わせやすいデザインに仕上げられています。

スラックスやデニム、カジュアルにもきれいめにも対応できる汎用性の高さが魅力。

普段使いしやすいデザインと快適な履き心地を両立させた「SPEEDCAT」は、大人のワードローブにぴったりなアイテムです。

10月24日からオンライン予約受付中！ぜひチェックを

URBAN RESEARCH別注のPUMA「SPEEDCAT」、発売前の予約が10月24日(金)からスタートします。オンラインストアでの予約は、発売日である11月14日(金)より前に手に入れるチャンス！

シンプルで上品なデザインは、幅広いスタイリングにマッチし、普段使いにも。

特別モデルとして登場したこの一足は、大人のシューズコレクションに加えるべきアイテム。ぜひオンライン予約で早めにゲットして♪