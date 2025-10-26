ダメダメダメ!!! こんな顔じゃダメ!!!!! 加工ナシの顔を見られたくない女子高生、さらに自信喪失……【ないものねだりの女達。 #695】
Instagramで発信されているゆき蔵さん（@yuki_zo_08）の、漫画「ないものねだりの女達。」を配信！
＜前回までのおはなし＞
ついに、月美宛にPR案件の依頼がやって来た美月。しかし、先方は打ち合わせでオンラインミーティングがしたいと言ってきて……？
本当の顔を見られたくない美月からすると、加工できない顔を見せるのは嫌ですよね……。これでまた自信を失わないといいのですが……。
■ご協力
ゆき蔵さん（@yuki_zo_08）
ブログ：https://yukizo.nbblog.jp/
Kindle：https://www.amazon.co.jp/dp/B0BZGW81FS
（漫画：ゆき蔵、文：マイナビウーマン編集部）
