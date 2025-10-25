フランズチョコレート2026年バレンタインコレクション♡キャラメルの魅力

2026年1月17日から、フランズチョコレートのバレンタインコレクションが登場！今回のテーマは“キャラメル”。代表作の「ソルトキャラメル」をはじめ、口溶けなめらかなトリュフチョコレートや、新たに登場するキャラメルブラウニーなど、バレンタイン限定の商品が勢ぞろい。百貨店限定のセレクションや、可愛らしいハートBOXアソートメントも登場し、贈り物にぴったり♡

フランズチョコレートの2026年バレンタインはキャラメルの魅力

〈CHOCOLATES〉2026 VALENTINE COLLECTION

フランズチョコレートの2026年バレンタインコレクションは、ブランドの代名詞とも言える“キャラメル”をテーマにした新作が満載♡

「ソルトキャラメル」やトリュフチョコレート、さらには新登場のキャラメルブラウニーが揃い、どれも贅沢な味わいを楽しめます。

キャラメルの奥深い甘さが、特別な日にぴったりな一品に仕上がっています。大切な人へのギフトにも、自分へのご褒美にも最適です♪

サーティワンでHELLO KITTYと楽しむ冬限定アイスクリーム♡

バレンタインにぴったりな限定アソートメントと焼き菓子

ソルトキャラメル

オランジェット

2026年バレンタインコレクションには、特別感満載の限定アソートメントも登場！

「ソルトキャラメル」や「オランジェット」を贅沢に味わえるアソートや、可愛らしいハートBOXに詰め込まれた限定チョコレートは、どれもバレンタインにぴったりの贈り物です。

また、焼き菓子では、キャラメルブラウニーやヘーゼルナッツクランチメレンゲなどが新登場。香ばしさと甘さが絶妙に絡み合う一品を堪能できます♡

新登場！キャラメルブラウニーで至福のひとときを

キャラメルブラウニー

2026年バレンタインコレクションで注目したい新商品「キャラメルブラウニー」。

ホリデーシーズンより一部店舗で先行販売されるこのブラウニーは、外は香ばしく、中はとろけるフォンダンショコラのような食感。

焼きたてのキャラメルがじゅわっと溢れ、上品な甘さが余韻として残ります。

数日経つと、キャラメルが生地に染み込んでしっとりとした食感に変化するので、ひとつで二度楽しめる贅沢なブラウニーです♡

フランズチョコレートで贅沢なバレンタインを楽しんで

フランズチョコレートの2026年バレンタインコレクションは、キャラメルの甘さと上品な味わいを堪能できる商品ばかり。

定番の「ソルトキャラメル」をはじめ、オランジェットや新作キャラメルブラウニーなど、贅沢なチョコレートや焼き菓子が揃っています。

バレンタインにぴったりなギフトはもちろん、自分へのご褒美にも最適な逸品。特別なひとときを楽しむために、フランズチョコレートの新作をぜひ手に入れて♪