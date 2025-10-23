特筆すべきはチーム全体で発揮された高強度の守備。したたかな試合運びに、アーセナルの成熟が感じられた【現地発】
圧巻のパフォーマンスだった。
アーセナルは、現地10月21日に行なわれたチャンピオンズリーグ（CL）のリーグフェーズ第３節でアトレティコ・マドリーと対戦し、４−０で圧勝した。
アーセナルは試合を０−０で折り返したが、ハーフタイム後の57分にガブリエウ・マガリャンイスが得意のセットプレーから先制。ここから猛攻撃を仕掛け、ガブリエウ・マルチネッリが１ゴール、ヴィクトル・ヨケレスが２ゴールを挙げる。先制点から４点目まで、時間にして13分間。効率的に得点を重ねる圧倒的な力を見せつけ、敵将ディエゴ・シメオネも「今季対戦したチームで最も強いチームだった」と舌を巻いた。
まず際立ったのは、アーセナルの強固な守備である。
前半にGKダビド・ラヤの判断ミスからピンチを招いた場面があったが、それ以外はしっかりと守り、公式戦12試合中９試合目のクリーンシートを達成した。今季のアーセナルには隙がなく、どんな相手にも安定した守備を見せている。改めて、その完成度の高さを印象づける試合となった。
ガブリエウとウィリアム・サリバのCBコンビの出来もさることながら、特筆すべきはチーム全体で発揮された「高強度の守備」だった。
CFのヨケレスが積極的にプレスをかけて相手のパスミスを誘えば、デクラン・ライス、エベレチ・エゼ、マルティン・スビメンディが強度の高いプレッシングで敵の攻撃を潰した。そしてボールを奪えば、素早くカウンターを仕掛ける。非ボール保持時の連係が見事にかみ合い、一連の守備が非常に洗練されていた。しかも相手はしぶとさが売りのA・マドリー。相手の長所を封じるしたたかな試合運びに、アーセナルの成熟が感じられた。
実際、CL第３節まで連続無失点だ。プレミアリーグでも８節までわずか３失点だ。
プレミアリーグにおいては１試合平均失点が0.38点で、これは堅牢な守備を誇った2004-05シーズンのチェルシー（0.39点）をわずかに上回るペースである。当時ジョゼ・モウリーニョが率いたチェルシーは、38試合で15失点という驚異的な数字を残したが、アーセナルも今季、堅守をベースに白星を積み重ねている。リーグ戦８節で３失点という数字は、138年のアーセナルのクラブ史を振り返っても最少記録である。
また、ストライカーのヨケレスが２ゴールを奪った意義も大きい。
スウェーデン代表FWは開幕から４節まで３ゴールを挙げたものの、その後は公式戦７試合連続で無得点。スウェーデン代表の試合も合わせると９試合でノーゴールという苦しい時期を過ごしていた。当然のように、英メディアはヨケレスの実力に疑問符を付け始めていたが、今回の２ゴールで評価が回復した格好だ。
どちらの得点もゴール前での冷静なフィニッシュから生まれたが、ヨケレスにとっては、今後に向けて自信を取り戻す大きな一歩になった。実際、英スポーツサイトの『ジ・アスレティック』は「苦しい時期を乗り越え、今回の２ゴールで少しばかり安堵できるはずだ」と報じている。
試合後にミケル・アルテタ監督は、ヨケレスのゴールを「喜ばしい」と語りながらも、得点以外の貢献にも触れた。
「ヴィクトルの活躍を心から嬉しく思う。チームへの仕事量を考えれば、彼はゴールにふさわしいプレーをしてきた。 ここ数週間はゴール以外でのところでもチームを助けてくれた。フィジカルが強く、誰にでもスペースを作ってくれる。ボールへのプレスやキープの仕方は、まさに驚異的だ。全員が感謝している。彼のおかげでチームは格段に良くなった。
彼を獲得したのは得点のためであり、彼自身への期待も高い。しかしチームのために献身的に戦う姿勢を高く評価している。これが大活躍の始まりであることを願っている」
