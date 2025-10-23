秋の味覚No.1！香り豊かな「松茸ご飯」＆絶品アレンジレシピ7選〜旬の贅沢を味わう極上の一杯
秋の味覚の王様、松茸。独特の芳醇な香りは、食卓を一気に華やかにしてくれます。
今回は、王道の松茸ご飯のレシピから、土瓶蒸しや洋風アレンジまで、松茸の香りと食感を最大限に味わえる絶品レシピ全7選をご紹介します。
【モチモチ食感】ぜいたくに！ 松茸のみの松茸ご飯
もち米入りのおこわ風炊き込みご飯は、ふっくらとモチモチした食感。松茸を贅沢に2本使い、芳醇な香りを米一粒一粒に行き渡らせるのがポイントです。風味を活かすため、味付けは控えめに。サンマや秋鮭など旬の味覚と一緒にお楽しみください。
■これぞ王道！ 絶品「松茸ご飯」レシピ3選
炊いている間から部屋中に松茸の香りが広がる、王道の松茸ご飯。松茸は水洗いせず、キッチンペーパーでやさしく拭き取ると、香りを逃さず食感を活かせますよ。彩りのニンジン、香り高いミツバが全体の味わいを上品に引き立てます。
うるち米だけで作る松茸炊き込みご飯は、もち米を使わないためあっさりとして食べやすい仕上がりです。上品な風味を邪魔しないよう、油揚げは熱湯をかけて丁寧に油抜きをしましょう。お吸い物や繊細な味わいのお刺身などの献立とよくマッチします。
ごはんに散らした翡翠色のギンナンが食感のアクセントと秋らしさをプラスする松茸ご飯。もち米を少量加えて炊くことで、米の粒感も感じられるほど良いもっちり感に仕上がります。
■松茸を使ったおすすめレシピ3選
松茸とハモで作ったお吸い物は、自宅で本格的な味わいを堪能できる一品。だし汁が濁らないよう、必ず沸騰してから魚を加えましょう。松茸はさっと火を通すことで、風味を閉じ込め、心地よい歯応えが際立ちます。
記念日やおもてなしに最適な松茸の土瓶蒸し。淡泊なハモやエビのプリプリとした食感と相まって、松茸の芳醇な香りが鼻に抜けます。土瓶がないときは鍋で作り、お気に入りの器に盛り付けると料亭のような雰囲気を演出できますよ。
松茸をカジュアルな洋風にアレンジする、意外性のあるレシピです。松茸と牛肉をすき焼きのように甘辛く味付けし、自家製のピタパンでサンド。ふんわりやわらかなパンに、香り高い松茸のシャキッとした歯触りが絶妙なアクセントになります。
■秋の食卓を格上げ！ 松茸の香りを最大限に楽しもう
松茸料理は難しそうに感じるかもしれませんが、水洗いせずに拭き取るなど、ちょっとした一手間で香りを逃さず調理できます。
ご紹介したレシピは、その繊細な香りとシャキシャキの食感を自宅で手軽に堪能できるものばかり。ぜひ挑戦して、秋の食卓をワンランク上に格上げしましょう。
(ともみ)
ぜいたくに！松茸のみの松茸ご飯
【材料】（4人分）
松茸 2本
お米 2.5合
もち米 0.5合
<昆布だし>
昆布(10cm角) 1枚
水 500~600ml
<調味料>
酒 大さじ 4
みりん 大さじ 1
塩 小さじ 1
しょうゆ 大さじ 1.5
ミツバ(刻み) 1/2束分
【下準備】
1、松茸の根元は2cm位まで鉛筆を削るように薄く皮を削ぎ取る(切り落とさない)。水でぬらして固く絞ったキッチンペーパー等で汚れを拭き取り、食べやすい大きさの縦薄切りにする。
2、お米、もち米は合わせて水洗いし、ザルに上げておく。
3、＜昆布だし＞の昆布を水に浸けておく。
【作り方】
1、炊飯器に洗ったお米を入れ、＜調味料＞の材料を加え、＜昆布だし＞を3合までの水量まで加える。松茸を加えてひと混ぜし、スイッチを入れて普通に炊く。
2、炊き上がったら15分蒸らし、しゃもじで底から持ち上げて余分な水分を飛ばしながら全体にサックリ混ぜ、器に盛ってミツバを添える。
【このレシピのポイント・コツ】
お米の洗い方。ボウルにお米を計量し、たっぷりの水を入れ、混ぜずにすぐに水を流します。ひたひたまで水を入れて両手でお米をすくい取り、すり合わせるように軽くお米とお米を何回かこすります。にごった水を流し、蛇口から水を勢いよく加え、白濁しなくなるまでこれを何度か繰り返してザルに上げます。最初に入れる水が最もお米が吸収しやすいので、より良質な水を使う事をおすすめします。
