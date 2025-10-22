¥±¥¤¥È25Ç¯Åß¿·ºî¡Ã¥Ý¥Ã¥Ô¥ó¥°¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¥·¥ã¥É¥¦¸ÂÄê¿§¡õ0.8mmÄ¶¶ËºÙ¿Ä¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥Ú¥ó¥·¥ë¤ò¸ý¥³¥ß
KATE¡Ê¥±¥¤¥È¡Ë2025Ç¯Åß¿·ºî¥³¥¹¥á¡ÃÄ¶¶ËºÙ¿Ä¤Ç¥ê¥¢¥ë¤ÊÌÓÎ®¤ì¤òÉÁ¤±¤ë¡Ø¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥Ú¥ó¥·¥ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥ê¥à£°.£¸¡Ù¤¬10·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤êÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¿Íµ¤¤Î4¿§¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¡Ø¥Ý¥Ã¥Ô¥ó¥°¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¥·¥ã¥É¥¦¡Ù¤Ë¤Ï¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¥«¥é¡¼¤Î¸ÂÄê¿§¤¬¤ªÌÜ¸«¤¨¡£ÊÔ½¸Éô¤Ë¤è¤ë¥¹¥¦¥©¥Ã¥Á¡¦¥ì¥Ó¥å¡¼¤Ä¤¤Ç¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
KATE¡Ê¥±¥¤¥È¡Ë2025Ç¯Åß¿·ºî¥³¥¹¥á
KATE¡Ê¥±¥¤¥È¡Ë¡¡2025Ç¯Åß¿·ºî¥³¥¹¥á¡¡¡Ø¥±¥¤¥È¡¡¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥Ú¥ó¥·¥ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥ê¥à£°.£¸¡Ù¡¡¡Ø¥±¥¤¥È¡¡¥Ý¥Ã¥Ô¥ó¥°¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¥·¥ã¥É¥¦¡Ù
¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡¢¤Õ¤©¡¼¤Á¤å¤óÊÔ½¸Éô¤Ç¤¹¡£
KATE¡Ê¥±¥¤¥È¡Ë¤Î2025Ç¯Åß¿·ºî¥³¥¹¥á¾ðÊó¤¬ÅþÃå¡ª
2025Ç¯10·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥·¥ã¡¼¥Ú¥ó¤ÇÉÁ¤¯¤è¤¦¤Ê¥ê¥¢¥ë¤ÊÌÓÎ®¤ì¤¬³ð¤¦¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¡Ø¥±¥¤¥È¡¡¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥Ú¥ó¥·¥ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥ê¥à£°.£¸¡Ù¤¬¿·ÅÐ¾ì¡£
¡Ø¥±¥¤¥È¡¡¥Ý¥Ã¥Ô¥ó¥°¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¥·¥ã¥É¥¦¡Ù¤Ë¤Ï¡¢¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¥«¥é¡¼¤Î¿·¿§¤¬¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢¤Õ¤©¡¼¤Á¤å¤óÊÔ½¸Éô¤¬¼ÂºÝ¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¥ê¥¢¥ë¤Ê¥ì¥Ó¥å¡¼¡¦¸ý¥³¥ß¤â¹ç¤ï¤»¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯10·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥·¥ã¡¼¥Ú¥ó¤ÇÉÁ¤¯¤è¤¦¤Ê¥ê¥¢¥ë¤ÊÌÓÎ®¤ì¤¬³ð¤¦¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¡Ø¥±¥¤¥È¡¡¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥Ú¥ó¥·¥ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥ê¥à£°.£¸¡Ù¤¬¿·ÅÐ¾ì¡£
¡Ø¥±¥¤¥È¡¡¥Ý¥Ã¥Ô¥ó¥°¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¥·¥ã¥É¥¦¡Ù¤Ë¤Ï¡¢¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¥«¥é¡¼¤Î¿·¿§¤¬¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢¤Õ¤©¡¼¤Á¤å¤óÊÔ½¸Éô¤¬¼ÂºÝ¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¥ê¥¢¥ë¤Ê¥ì¥Ó¥å¡¼¡¦¸ý¥³¥ß¤â¹ç¤ï¤»¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
KATE¡Ê¥±¥¤¥È¡Ë¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¡©
KATE¡Ê¥±¥¤¥È¡Ë¤Ï¡Öno more rules.¡×¤ò¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Ë¡¢ÍÍ¡¹¤Ê´ûÀ®³µÇ°¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤¼«Ê¬¤é¤·¤¤¥á¥¤¥¯¤òÄó°Æ¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡£
¤Ê¤ê¤¿¤¤¼«Ê¬¤ò´ÊÃ±¤Ë¼Â¸½¤Ç¤¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¥×¥Á¥×¥é¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Éý¹¤¤ÁØ¤«¤é¹â¤¤»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊKATE¡Ê¥±¥¤¥È¡Ë¤Ç¤Ï¤³¤ÎÅß¡¢¿·¤¿¤Ê¥ê¥Ã¥×¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤¬ÃÂÀ¸¡ª
Æ©ÌÀ´¶È¯¿§¡ß¤¦¤ë¤ª¤¤´¶¤¬Ä¹»þ´ÖÂ³¤¯¥ê¥¥Ã¥É¥ê¥Ã¥×¡Ø¥ê¥Ã¥×¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡¡¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥Ý¥Ã¥É¡Ù¤¬¡¢10·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤êÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥ê¥Ã¥×¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡¡¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥Ý¥Ã¥É¡Ù¤Ï¡¢¤Õ¤©¡¼¤Á¤å¤óÊÌµ»ö¤Ë¤ÆÁ´¿§¥ì¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤Ï¤¢¤ï¤»¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í♡
¤Ê¤ê¤¿¤¤¼«Ê¬¤ò´ÊÃ±¤Ë¼Â¸½¤Ç¤¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¥×¥Á¥×¥é¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Éý¹¤¤ÁØ¤«¤é¹â¤¤»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊKATE¡Ê¥±¥¤¥È¡Ë¤Ç¤Ï¤³¤ÎÅß¡¢¿·¤¿¤Ê¥ê¥Ã¥×¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤¬ÃÂÀ¸¡ª
Æ©ÌÀ´¶È¯¿§¡ß¤¦¤ë¤ª¤¤´¶¤¬Ä¹»þ´ÖÂ³¤¯¥ê¥¥Ã¥É¥ê¥Ã¥×¡Ø¥ê¥Ã¥×¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡¡¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥Ý¥Ã¥É¡Ù¤¬¡¢10·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤êÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥ê¥Ã¥×¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡¡¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥Ý¥Ã¥É¡Ù¤Ï¡¢¤Õ¤©¡¼¤Á¤å¤óÊÌµ»ö¤Ë¤ÆÁ´¿§¥ì¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤Ï¤¢¤ï¤»¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í♡
¿·¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
KATE¡Ê¥±¥¤¥È¡Ë¡¡2025Ç¯Åß¿·ºî¥³¥¹¥á¡¡¡Ø¥±¥¤¥È¡¡¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥Ú¥ó¥·¥ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥ê¥à£°.£¸¡Ù¡¡¡Ø¥±¥¤¥È¡¡¥Ý¥Ã¥Ô¥ó¥°¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¥·¥ã¥É¥¦¡Ù
¡ü ¥±¥¤¥È¡¡¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥Ú¥ó¥·¥ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥ê¥à£°.£¸¡¿Á´3¿§¡¿1,100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨ÊÔ½¸ÉôÄ´¤Ù
¡ü ¥±¥¤¥È¡¡¥Ý¥Ã¥Ô¥ó¥°¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¥·¥ã¥É¥¦¡¿¸ÂÄê2¼ï¡¿1,540±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨ÊÔ½¸ÉôÄ´¤Ù
¡ü ¥±¥¤¥È¡¡¥Ý¥Ã¥Ô¥ó¥°¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¥·¥ã¥É¥¦¡¿¸ÂÄê2¼ï¡¿1,540±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨ÊÔ½¸ÉôÄ´¤Ù
¥±¥¤¥È¡¡¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥Ú¥ó¥·¥ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥ê¥à£°.£¸
KATE¡Ê¥±¥¤¥È¡Ë¡¡¡¡¡Ø¥±¥¤¥È¡¡¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥Ú¥ó¥·¥ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥ê¥à£°.£¸¡Ù
KATE¡Ê¥±¥¤¥È¡Ë¤«¤é¡¢¡Ö#Èý¥·¥ã¡¼¥Ú¥ó¡×¤³¤È¡Ø¥±¥¤¥È¡¡¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥Ú¥ó¥·¥ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥ê¥à£°.£¸¡Ù¤¬¿·ÅÐ¾ì¡ª
¾¦ÉÊÆÃÄ§
KATE¡Ê¥±¥¤¥È¡Ë¡¡¡¡¡Ø¥±¥¤¥È¡¡¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥Ú¥ó¥·¥ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥ê¥à£°.£¸¡Ù
¡Ø¥±¥¤¥È¡¡¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥Ú¥ó¥·¥ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥ê¥à£°.£¸¡Ù¤Ï¡¢Ä¾·Â0.8mm¤ÎÄ¶¶ËºÙ¿Ä¤Ç¡¢Èý¤Î1ËÜ1ËÜ¤òÁ¡ºÙ¤ËÉÁ¤±¤ë¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥Ú¥ó¥·¥ë¡£
KATE¡Ê¥±¥¤¥È¡Ë¡¡¡¡¡Ø¥±¥¤¥È¡¡¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥Ú¥ó¥·¥ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥ê¥à£°.£¸¡Ù
Èý¿¬¤ÎºÙ¤«¤¤ÉôÊ¬¤ä·ä´ÖËä¤á¤Ê¤É¤â´ÊÃ±¤Ç¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥·¥ã¡¼¥Ú¥ó¤ÇÉÁ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¥ê¥¢¥ë¤ÊÌÓÎ®¤ìÈý¤¬´°À®¤·¤Þ¤¹¡£
KATE¡Ê¥±¥¤¥È¡Ë¡¡¡¡¡Ø¥±¥¤¥È¡¡¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥Ú¥ó¥·¥ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥ê¥à£°.£¸¡Ù
0.8mm¤ÎÄ¶¶ËºÙ¿Ä¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¾å²¼¤ËÆ°¤¯¡ÖÊÝ¸î¥Ñ¥¤¥×¡×¡£
KATE¡Ê¥±¥¤¥È¡Ë¡¡¡¡¡Ø¥±¥¤¥È¡¡¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥Ú¥ó¥·¥ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥ê¥à£°.£¸¡Ù
È©¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤Ê¤¬¤é¾å²¼¤ËÆ°¤¯»ÅÁÈ¤ß¤Î¤¿¤á¡¢Ä¶¶ËºÙ¿Ä¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¥¬¡¼¥É¤·¡¢ÀÞ¤ì¤Ë¤¯¤µ¤È°ÂÄê¤·¤¿ÉÁ¤¿´ÃÏ¤ò³ð¤¨¤Þ¤¹¡£
KATE¡Ê¥±¥¤¥È¡Ë¡¡¡¡¡Ø¥±¥¤¥È¡¡¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥Ú¥ó¥·¥ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥ê¥à£°.£¸¡Ù
¤Þ¤¿¡¢´À¡¢¿å¡¢Èé»é¡¢¤³¤¹¤ì¤Ë¶¯¤¯¡¢¥¥ì¥¤¤Ê»Å¾å¤ê¤òÄ¹»þ´Ö¥¡¼¥×¤Ç¤¤ë¤³¤È¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
KATE¡Ê¥±¥¤¥È¡Ë¡¡¡¡¡Ø¥±¥¤¥È¡¡¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥Ú¥ó¥·¥ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥ê¥à£°.£¸¡Ù
¤³¤³¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡Ø¥±¥¤¥È¡¡¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥Ú¥ó¥·¥ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥ê¥à£°.£¸¡Ù¤Î»È¤¤Êý¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¿Ä¤ÏÊÝ¸î¥Ñ¥¤¥×¤ÎÈ¾Ê¬ÄøÅÙ¡ÁÀèÃ¼¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ·«¤ê¾å¤²¡¢¿ÄÀè¤¬ÊÝ¸î¥Ñ¥¤¥×¤«¤é½Ð¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë»È¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¿ÄÀè¤¬ÊÝ¸î¥Ñ¥¤¥×¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤ÆÂç¾æÉ×¤«¤Ê...¡×¤ÈÉÔ°Â¤Ë»×¤¦Êý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»ÈÍÑ»þ¤ËÊÝ¸î¥Ñ¥¤¥×¤¬¿Ä¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ²¼¤¬¤ë¤Î¤ÇÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤è¡£
¤Þ¤¿¡¢¿Ä¤ò½Ð¤·²á¤®¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢·«¤ê²¼¤²¤ÆÄ´Àá¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¿Ä¤ÏÊÝ¸î¥Ñ¥¤¥×¤ÎÈ¾Ê¬ÄøÅÙ¡ÁÀèÃ¼¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ·«¤ê¾å¤²¡¢¿ÄÀè¤¬ÊÝ¸î¥Ñ¥¤¥×¤«¤é½Ð¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë»È¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¿ÄÀè¤¬ÊÝ¸î¥Ñ¥¤¥×¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤ÆÂç¾æÉ×¤«¤Ê...¡×¤ÈÉÔ°Â¤Ë»×¤¦Êý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»ÈÍÑ»þ¤ËÊÝ¸î¥Ñ¥¤¥×¤¬¿Ä¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ²¼¤¬¤ë¤Î¤ÇÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤è¡£
¤Þ¤¿¡¢¿Ä¤ò½Ð¤·²á¤®¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢·«¤ê²¼¤²¤ÆÄ´Àá¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥«¥é¡¼¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¡ãÁ´3¿§¡ä
KATE¡Ê¥±¥¤¥È¡Ë¡¡¡¡¡Ø¥±¥¤¥È¡¡¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥Ú¥ó¥·¥ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥ê¥à£°.£¸¡Ù BR-2¡¡BR-3¡¡BR-5
¥«¥é¡¼¤Ï¡È¼«Èý´¶¡É¤Î¤¢¤ë¡¢¤Û¤ó¤Î¤ê¥°¥ì¥¤¥Ã¥·¥å¤ÊÁ´3¿§Å¸³«¤Ç¤¹¡£
¡üBR-2 ¥ª¥ê¡¼¥Ö¥Ö¥é¥¦¥ó
¡üBR-3 ¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥Ö¥é¥¦¥ó
¡üBR-5 ¥°¥ì¥¤¥Ã¥·¥å¥Ö¥é¥¦¥ó
¡üBR-2 ¥ª¥ê¡¼¥Ö¥Ö¥é¥¦¥ó
¡üBR-3 ¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥Ö¥é¥¦¥ó
¡üBR-5 ¥°¥ì¥¤¥Ã¥·¥å¥Ö¥é¥¦¥ó
¢¨¤ª»È¤¤¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿§Ì£¤Î¸«¤¨Êý¤¬°Û¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÊÔ½¸Éô¤¬¥ê¥¢¥ë¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¥ì¥Ó¥å¡¼¡¦¸ý¥³¥ß
¡Ø¥±¥¤¥È¡¡¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥Ú¥ó¥·¥ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥ê¥à£°.£¸¡Ù¤ò¼ÂºÝ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡ª
0.8mm¤Î¶ËºÙ¿Ä¤Ë¤è¤ê¡¢¥·¥ã¡¼¥Ú¥ó´¶³Ð¤Ç1ËÜ1ËÜ¤ÎÌÓ¤òÉÁ¤Â¤¹¤è¤¦¤ËÁ¡ºÙ¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤È¤Æ¤âºÙ¤¤¤Î¤Ë¤Ê¤á¤é¤«¤ÊÉÁ¤¿´ÃÏ¤Ç¡¢ÎÏ¤òÆþ¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â¥¹¥ë¥¹¥ëÉÁ¤±¤Þ¤¹¡£
ÊÝ¸î¥Ñ¥¤¥×¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¿Ä¤¬ÀÞ¤ì¤Ë¤¯¤¯¡¢°ÂÄê´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
0.8mm¤Î¶ËºÙ¿Ä¤Ë¤è¤ê¡¢¥·¥ã¡¼¥Ú¥ó´¶³Ð¤Ç1ËÜ1ËÜ¤ÎÌÓ¤òÉÁ¤Â¤¹¤è¤¦¤ËÁ¡ºÙ¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤È¤Æ¤âºÙ¤¤¤Î¤Ë¤Ê¤á¤é¤«¤ÊÉÁ¤¿´ÃÏ¤Ç¡¢ÎÏ¤òÆþ¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â¥¹¥ë¥¹¥ëÉÁ¤±¤Þ¤¹¡£
ÊÝ¸î¥Ñ¥¤¥×¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¿Ä¤¬ÀÞ¤ì¤Ë¤¯¤¯¡¢°ÂÄê´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
KATE¡Ê¥±¥¤¥È¡Ë¡¡¡¡¡Ø¥±¥¤¥È¡¡¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥Ú¥ó¥·¥ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥ê¥à£°.£¸¡Ù BR-2¡¡BR-3¡¡BR-5
¤Þ¤¿¡¢¶ËºÙ¿Ä¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤·¤Ã¤«¤êÈ¯¿§¤¹¤ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤â¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¥ê¥¢¥ë¤ÊÌÓÎ®¤ì¤òºÆ¸½¤·¤ä¤¹¤¯¡¢ÈýÆ¬¤«¤éÈý¿¬¤Þ¤ÇºÙ¤«¤¤Àþ¤¬¥¥ì¥¤¤ËÉÁ¤±¤Þ¤¹¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥á¥¤¥¯»ý¤Á¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤³¤¹¤Ã¤Æ¤âÍî¤Á¤Ë¤¯¤¯¡¢¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¾Ã¤¨¤ä¤¹¤¤Èý¿¬¤â¡¢¥¥ì¥¤¤Ê¤Þ¤ÞÄ¹»þ´Ö¥¡¼¥×¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤è♡
¥ê¥¢¥ë¤ÊÌÓÎ®¤ì¤òºÆ¸½¤·¤ä¤¹¤¯¡¢ÈýÆ¬¤«¤éÈý¿¬¤Þ¤ÇºÙ¤«¤¤Àþ¤¬¥¥ì¥¤¤ËÉÁ¤±¤Þ¤¹¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥á¥¤¥¯»ý¤Á¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤³¤¹¤Ã¤Æ¤âÍî¤Á¤Ë¤¯¤¯¡¢¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¾Ã¤¨¤ä¤¹¤¤Èý¿¬¤â¡¢¥¥ì¥¤¤Ê¤Þ¤ÞÄ¹»þ´Ö¥¡¼¥×¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤è♡
È¯Çä¡¦¾¦ÉÊ¾ðÊó
¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¡§KATE¡Ê¥±¥¤¥È¡Ë
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥±¥¤¥È¡¡¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥Ú¥ó¥·¥ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥ê¥à£°.£¸
¼ïÎà¡§Á´3¿§
²Á³Ê¡§1,100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨ÊÔ½¸ÉôÄ´¤Ù
Í½Ìó³«»ÏÆü¡§¡¼
Àè¹ÔÈ¯ÇäÆü¡§¡¼
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯10·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë
ÈÎÇä¾ì½ê¡§KATE¡Ê¥±¥¤¥È¡Ë¼è°·Å¹¡¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Û¤«
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥±¥¤¥È¡¡¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥Ú¥ó¥·¥ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥ê¥à£°.£¸
¼ïÎà¡§Á´3¿§
²Á³Ê¡§1,100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨ÊÔ½¸ÉôÄ´¤Ù
Í½Ìó³«»ÏÆü¡§¡¼
Àè¹ÔÈ¯ÇäÆü¡§¡¼
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯10·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë
ÈÎÇä¾ì½ê¡§KATE¡Ê¥±¥¤¥È¡Ë¼è°·Å¹¡¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Û¤«
¥±¥¤¥È¡¡¥Ý¥Ã¥Ô¥ó¥°¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¥·¥ã¥É¥¦
KATE¡Ê¥±¥¤¥È¡Ë¡¡2025Ç¯Åß¿·ºî¥³¥¹¥á¡¡¡Ø¥±¥¤¥È¡¡¥Ý¥Ã¥Ô¥ó¥°¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¥·¥ã¥É¥¦¡Ù
¿Íµ¤¤Î4¿§¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¡Ø¥±¥¤¥È¡¡¥Ý¥Ã¥Ô¥ó¥°¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¥·¥ã¥É¥¦¡Ù¤«¤é¡¢Ã¸¤¤¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¥«¥é¡¼¤Î¸ÂÄê¿§¤¬¤ªÌÜ¸«¤¨¡£
¾¦ÉÊÆÃÄ§
KATE¡Ê¥±¥¤¥È¡Ë¡¡2025Ç¯Åß¿·ºî¥³¥¹¥á¡¡¡Ø¥±¥¤¥È¡¡¥Ý¥Ã¥Ô¥ó¥°¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¥·¥ã¥É¥¦¡Ù
¡Ø¥±¥¤¥È¡¡¥Ý¥Ã¥Ô¥ó¥°¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¥·¥ã¥É¥¦¡Ù¤Ï¡¢¥ß¥å¡¼¥È¥Þ¥Ã¥È¤È¥°¥ê¥Ã¥¿¡¼¤Î2¤Ä¤Î¼Á´¶¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤Ç¡¢¥¯¥ê¤Ã¤È´Ý¤¤ÌÜ¤â¤È°õ¾Ý¤Ë»Å¾å¤¬¤ë¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¡£
¥«¥é¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼Á´¶¤Îº¹¤ÇÎ©ÂÎ´¶¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¥«¥é¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼Á´¶¤Îº¹¤ÇÎ©ÂÎ´¶¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
KATE¡Ê¥±¥¤¥È¡Ë¡¡¡¡¡Ø¥±¥¤¥È¡¡¥Ý¥Ã¥Ô¥ó¥°¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¥·¥ã¥É¥¦¡Ù
¤³¤ÎÅß¤Î¸ÂÄê¿§¤Ç¤Ï¡¢¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤Î¾åÃÊ¤Ë¼«Á³¤ÊÈ©¤Ê¤¸¤ß¤ÇÌÜ¤â¤È¤òÂç¤¤¯¸«¤»¤ë¡¢Ã¸¤¤¥Ñ¥¹¥Æ¥ëÄ´¤Î¤¯¤¹¤ß·Ï¥ß¥å¡¼¥È¥Þ¥Ã¥È¥«¥é¡¼2¿§¤ò¥»¥Ã¥È¡£
¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿¼Á´¶¤Ç¡¢ÌÜ¤â¤È¤ÎÎ©ÂÎ´¶¤òÄì¾å¤²¤·¤Þ¤¹¡£
¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿¼Á´¶¤Ç¡¢ÌÜ¤â¤È¤ÎÎ©ÂÎ´¶¤òÄì¾å¤²¤·¤Þ¤¹¡£
KATE¡Ê¥±¥¤¥È¡Ë¡¡2025Ç¯Åß¿·ºî¥³¥¹¥á¡¡¡Ø¥±¥¤¥È¡¡¥Ý¥Ã¥Ô¥ó¥°¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¥·¥ã¥É¥¦¡Ù
¥Ñ¥ì¥Ã¥È²¼ÃÊ¤Ë¤Ï¡¢Æ©ÌÀ´¶¤ò¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤ë¹âÌ©Ãå¡¦¹âµ±ÅÙ¤ÎÂ¿¿§¥°¥ê¥Ã¥¿¡¼¥«¥é¡¼¤¬¥¤¥ó¡£
Á¡ºÙ¤Ç¥¯¥ê¥¢¤Ê¥Ä¥ä´¶¤ò±é½Ð¤¹¤ë¡ÈÁ¡ºÙ¤¦¤ë¤ß¥°¥ê¥Ã¥¿¡¼¡É¡Êº¸²¼¡Ë¤È¡¢ìÔÂô¤Êµ±¤¤ò¥×¥é¥¹¤¹¤ë¡ÈÂçÎ³¥°¥ê¥Ã¥¿¡¼¡É¡Ê±¦²¼¡Ë¤ÇÎ©ÂÎ´¶¤ò¶¯Ä´¤·¤Þ¤¹¡£
Á¡ºÙ¤Ç¥¯¥ê¥¢¤Ê¥Ä¥ä´¶¤ò±é½Ð¤¹¤ë¡ÈÁ¡ºÙ¤¦¤ë¤ß¥°¥ê¥Ã¥¿¡¼¡É¡Êº¸²¼¡Ë¤È¡¢ìÔÂô¤Êµ±¤¤ò¥×¥é¥¹¤¹¤ë¡ÈÂçÎ³¥°¥ê¥Ã¥¿¡¼¡É¡Ê±¦²¼¡Ë¤ÇÎ©ÂÎ´¶¤ò¶¯Ä´¤·¤Þ¤¹¡£
KATE¡Ê¥±¥¤¥È¡Ë¡¡¡¡¡Ø¥±¥¤¥È¡¡¥Ý¥Ã¥Ô¥ó¥°¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¥·¥ã¥É¥¦¡Ù
¡Ø¥±¥¤¥È¡¡¥Ý¥Ã¥Ô¥ó¥°¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¥·¥ã¥É¥¦¡Ù¤Î»È¤¤Êý¤Ï¡¢¥ß¥å¡¼¥È¥Þ¥Ã¥È¥«¥é¡¼¤Ë¥°¥ê¥Ã¥¿¡¼¥«¥é¡¼¤ò½Å¤Í¤ë2STEP¡£
ºÇ½é¤Ëº¸¾å¤ò¥Á¥Ã¥×¤Ë¤È¤ê¡¢¾å²¼¤Þ¤Ö¤¿Á´ÂÎ¤ËÅÉ¤ê¹¤²¤¿¤¢¤È¡¢±¦¾å¤ò¥Á¥Ã¥×¤Ë¤È¤ê¡¢¾å²¼¤Þ¤Ö¤¿¤Ë½Å¤Í¤Þ¤¹¡£
Â³¤¤¤Æ»Ø¤Çº¸²¼¤ò¤È¤ê¡¢¤¦¤ë¤ó¤À¤è¤¦¤Ê¥Ä¥ä´¶¤ò±é½Ð¤·¤¿¤¤ÌÜÆ¬¤ÈÌÜ¿¬¤Ë¥ª¥ó¡£
¤½¤Î¸å¡¢±¦²¼¤ò»Ø¤Ë¤È¤ê¡¢¥ê¥Ã¥Á¤Ê¤¤é¤á¤¤ò¾å¤Þ¤Ö¤¿¤ÎÃæ±û¡¦ÎÞÂÞ¤Ë½Å¤Í¤ì¤Ð¡¢¥¯¥ê¤Ã¤È´Ý¤¤ÌÜ¤â¤È°õ¾Ý¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹♡
ºÇ½é¤Ëº¸¾å¤ò¥Á¥Ã¥×¤Ë¤È¤ê¡¢¾å²¼¤Þ¤Ö¤¿Á´ÂÎ¤ËÅÉ¤ê¹¤²¤¿¤¢¤È¡¢±¦¾å¤ò¥Á¥Ã¥×¤Ë¤È¤ê¡¢¾å²¼¤Þ¤Ö¤¿¤Ë½Å¤Í¤Þ¤¹¡£
Â³¤¤¤Æ»Ø¤Çº¸²¼¤ò¤È¤ê¡¢¤¦¤ë¤ó¤À¤è¤¦¤Ê¥Ä¥ä´¶¤ò±é½Ð¤·¤¿¤¤ÌÜÆ¬¤ÈÌÜ¿¬¤Ë¥ª¥ó¡£
¤½¤Î¸å¡¢±¦²¼¤ò»Ø¤Ë¤È¤ê¡¢¥ê¥Ã¥Á¤Ê¤¤é¤á¤¤ò¾å¤Þ¤Ö¤¿¤ÎÃæ±û¡¦ÎÞÂÞ¤Ë½Å¤Í¤ì¤Ð¡¢¥¯¥ê¤Ã¤È´Ý¤¤ÌÜ¤â¤È°õ¾Ý¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹♡
¥«¥é¡¼¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¡ã¸ÂÄê2¼ï¡ä
KATE¡Ê¥±¥¤¥È¡Ë¡¡¡¡¡Ø¥±¥¤¥È¡¡¥Ý¥Ã¥Ô¥ó¥°¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¥·¥ã¥É¥¦¡Ù¡¡EX-4 EX-5
¸ÂÄê¿§¤Ï¡¢Æ©ÌÀ´¶¤ò¥×¥é¥¹¤¹¤ëÃ¸¤¤¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¥«¥é¡¼¡£
¥Ö¥ë¡¼·Ï¤È¥Ô¥ó¥¯·Ï¤Î2¼ï¤Î¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤¬Â·¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥ë¡¼·Ï¤È¥Ô¥ó¥¯·Ï¤Î2¼ï¤Î¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤¬Â·¤¤¤Þ¤¹¡£
KATE¡Ê¥±¥¤¥È¡Ë¡¡¡¡¡Ø¥±¥¤¥È¡¡¥Ý¥Ã¥Ô¥ó¥°¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¥·¥ã¥É¥¦¡Ù¡¡EX-4
¡üEX-4 ¥³¥Ã¥È¥ó¥Ö¥ë¡¼¥Ý¥Ã¥×
¥Ñ¥¦¥À¥ê¡¼¥Ö¥ë¡¼·Ï
¥Ñ¥¦¥À¥ê¡¼¥Ö¥ë¡¼·Ï
KATE¡Ê¥±¥¤¥È¡Ë¡¡¡¡¡Ø¥±¥¤¥È¡¡¥Ý¥Ã¥Ô¥ó¥°¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¥·¥ã¥É¥¦¡Ù¡¡EX-5
¡üEX-5 ¥³¥Ã¥È¥ó¥Ô¥ó¥¯¥Ý¥Ã¥×
¥Ñ¥¦¥À¥ê¡¼¥Ô¥ó¥¯·Ï
¥Ñ¥¦¥À¥ê¡¼¥Ô¥ó¥¯·Ï
¢¨¤ª»È¤¤¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿§Ì£¤Î¸«¤¨Êý¤¬°Û¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÊÔ½¸Éô¤¬¥ê¥¢¥ë¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¥ì¥Ó¥å¡¼¡¦¸ý¥³¥ß
¡Ø¥±¥¤¥È¡¡¥Ý¥Ã¥Ô¥ó¥°¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¥·¥ã¥É¥¦¡Ù¤ò¼ÂºÝ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡ª
Á¡ºÙ¤Ç¤·¤Ã¤È¤ê¤·¤¿Ê´¼Á¤Ç¡¢¤Þ¤Ö¤¿¤ËÍÏ¤±¹þ¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤¸¤ß¡¢¥Ô¥¿¥Ã¤ÈÌ©Ãå¤·¤Þ¤¹¡£
Æ©¤±´¶¤Î¤¢¤ëÃ¸¤¤È¯¿§¤ÇÇ»Ã¸¤òÄ´À°¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤âºî¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£
¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿¼Á´¶¤Î¥Þ¥Ã¥È¥«¥é¡¼2¿§¤ÈÁ¡ºÙ¤Ê¥°¥ê¥Ã¥¿¡¼¥«¥é¡¼¡¢ÂçÎ³¥°¥ê¥Ã¥¿¡¼¥«¥é¡¼¤Î4¿§¤Ç¡¢´ÊÃ±¤ËÎ©ÂÎ´¶¤Î¤¢¤ëÌÜ¤â¤È°õ¾Ý¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¼Á´¶ÊÌ¤Ë¤ß¤ë¤È¡¢¥Þ¥Ã¥È¥«¥é¡¼2¿§¤Ï±Æ¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤¸¤ß¡¢¼«Á³¤ÊÎ©ÂÎ´¶¤ò±é½Ð¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤ÆÊ´Èô¤Ó¤·¤Ë¤¯¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¥°¥ê¥Ã¥¿¡¼¥«¥é¡¼¤ÏÈ©¤ËÍÏ¤±¹þ¤à¤è¤¦¤Ê¥Ä¥ä´¶¤Ç¡¢ÇÉ¼ê¤¹¤®¤º¡¢Æü¾ï¥á¥¤¥¯¤Ë¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£
Ì©ÃåÎÏ¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤³¤¹¤Ã¤Æ¤âÍî¤Á¤Ë¤¯¤¯¡¢¥é¥áÈô¤Ó¤â¤·¤Ë¤¯¤¤¤Ç¤¹¤è♡
Á¡ºÙ¤Ç¤·¤Ã¤È¤ê¤·¤¿Ê´¼Á¤Ç¡¢¤Þ¤Ö¤¿¤ËÍÏ¤±¹þ¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤¸¤ß¡¢¥Ô¥¿¥Ã¤ÈÌ©Ãå¤·¤Þ¤¹¡£
Æ©¤±´¶¤Î¤¢¤ëÃ¸¤¤È¯¿§¤ÇÇ»Ã¸¤òÄ´À°¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤âºî¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£
¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿¼Á´¶¤Î¥Þ¥Ã¥È¥«¥é¡¼2¿§¤ÈÁ¡ºÙ¤Ê¥°¥ê¥Ã¥¿¡¼¥«¥é¡¼¡¢ÂçÎ³¥°¥ê¥Ã¥¿¡¼¥«¥é¡¼¤Î4¿§¤Ç¡¢´ÊÃ±¤ËÎ©ÂÎ´¶¤Î¤¢¤ëÌÜ¤â¤È°õ¾Ý¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¼Á´¶ÊÌ¤Ë¤ß¤ë¤È¡¢¥Þ¥Ã¥È¥«¥é¡¼2¿§¤Ï±Æ¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤¸¤ß¡¢¼«Á³¤ÊÎ©ÂÎ´¶¤ò±é½Ð¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤ÆÊ´Èô¤Ó¤·¤Ë¤¯¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¥°¥ê¥Ã¥¿¡¼¥«¥é¡¼¤ÏÈ©¤ËÍÏ¤±¹þ¤à¤è¤¦¤Ê¥Ä¥ä´¶¤Ç¡¢ÇÉ¼ê¤¹¤®¤º¡¢Æü¾ï¥á¥¤¥¯¤Ë¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£
Ì©ÃåÎÏ¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤³¤¹¤Ã¤Æ¤âÍî¤Á¤Ë¤¯¤¯¡¢¥é¥áÈô¤Ó¤â¤·¤Ë¤¯¤¤¤Ç¤¹¤è♡
KATE¡Ê¥±¥¤¥È¡Ë¡¡2025Ç¯Åß¿·ºî¥³¥¹¥á¡¡¡Ø¥±¥¤¥È¡¡¥Ý¥Ã¥Ô¥ó¥°¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¥·¥ã¥É¥¦¡Ù¡¡EX-4 EX-5
¡ÖEX-4¡×¤Ï¡¢¤¯¤¹¤ß·Ï¥Ö¥ë¡¼¥«¥é¡¼¤Ç¡¢¥¯¡¼¥ë¤«¤ÄÆ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ë»Å¾å¤¬¤ê¡£
ÆÃ¤Ë¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥«¥é¡¼¤¬¥Ö¥ë¥Ù¤ÎÊý¤¬¤ª»÷¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÖEX-5¡×¤Ï¡¢¥Ô¥ó¥¯·Ï¤Î¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¥«¥é¡¼¤Ç²Ä°¦¤é¤·¤¤°õ¾Ý¤Ë¡£
¤Û¤ó¤Î¤ê¤È¤·¤¿¤¯¤¹¤ß´¶¤Ç¡¢È©¤Ê¤¸¤ß¤âÎÉ¤¤¤Ç¤¹¡ý
ÆÃ¤Ë¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥«¥é¡¼¤¬¥Ö¥ë¥Ù¤ÎÊý¤¬¤ª»÷¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÖEX-5¡×¤Ï¡¢¥Ô¥ó¥¯·Ï¤Î¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¥«¥é¡¼¤Ç²Ä°¦¤é¤·¤¤°õ¾Ý¤Ë¡£
¤Û¤ó¤Î¤ê¤È¤·¤¿¤¯¤¹¤ß´¶¤Ç¡¢È©¤Ê¤¸¤ß¤âÎÉ¤¤¤Ç¤¹¡ý
È¯Çä¡¦¾¦ÉÊ¾ðÊó
¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¡§KATE¡Ê¥±¥¤¥È¡Ë
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥±¥¤¥È¡¡¥Ý¥Ã¥Ô¥ó¥°¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¥·¥ã¥É¥¦
¼ïÎà¡§¸ÂÄê2¼ï
²Á³Ê¡§³Æ1,540±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨ÊÔ½¸ÉôÄ´¤Ù
Í½Ìó³«»ÏÆü¡§¡¼
Àè¹ÔÈ¯ÇäÆü¡§¡¼
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯10·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë
ÈÎÇä¾ì½ê¡§KATE¡Ê¥±¥¤¥È¡Ë¼è°·Å¹¡¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Û¤«
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥±¥¤¥È¡¡¥Ý¥Ã¥Ô¥ó¥°¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¥·¥ã¥É¥¦
¼ïÎà¡§¸ÂÄê2¼ï
²Á³Ê¡§³Æ1,540±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨ÊÔ½¸ÉôÄ´¤Ù
Í½Ìó³«»ÏÆü¡§¡¼
Àè¹ÔÈ¯ÇäÆü¡§¡¼
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯10·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë
ÈÎÇä¾ì½ê¡§KATE¡Ê¥±¥¤¥È¡Ë¼è°·Å¹¡¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Û¤«
¿·ºî¥³¥¹¥á¤òÀäÂÐ¤Ë¹ØÆþ¤·¤¿¤¤¤Ê¤é¡©
KATE¡Ê¥±¥¤¥È¡Ë¡¡2025Ç¯Åß¿·ºî¥³¥¹¥á¡¡¡Ø¥±¥¤¥È¡¡¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥Ú¥ó¥·¥ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥ê¥à£°.£¸¡Ù¡¡¡Ø¥±¥¤¥È¡¡¥Ý¥Ã¥Ô¥ó¥°¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¥·¥ã¥É¥¦¡Ù
¿Íµ¤¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï»öÁ°Í½Ìó¤ÇÂ¨´°Çä¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢È¯Çä¤Î»þ´ü¤òÆ¨¤¹¤È°ìÀ¸¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¶¥ÁèÎ¨¤Î¹â¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÄêÈÖ¾¦ÉÊ¤Î¾ì¹ç¤Ï´°Çä¤·¤Æ¤âÄÉ²ÃÈ¯Çä¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ä¹´ü´ÖÇä¤êÀÚ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Î¤ÇÁá¤á¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥×¥Á¥×¥é¡¦¥É¥é¥³¥¹¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤â¤è¤ê¤Þ¤¹¤¬¹ØÆþÊýË¡¤¬3¼ïÎà¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤¤ÁÁá¤¯¹ØÆþÊýË¡¤Î¾ðÊó¤òÆþ¼ê¤·¤Æ³Î¼Â¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢»öÁ°¤Ë¹ØÆþÊýË¡¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥×¥Á¥×¥é¡¦¥É¥é¥³¥¹¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤â¤è¤ê¤Þ¤¹¤¬¹ØÆþÊýË¡¤¬3¼ïÎà¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤¤ÁÁá¤¯¹ØÆþÊýË¡¤Î¾ðÊó¤òÆþ¼ê¤·¤Æ³Î¼Â¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢»öÁ°¤Ë¹ØÆþÊýË¡¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Àè¹ÔÈ¯Çä¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë
¥×¥Á¥×¥é¡¦¥É¥é¥³¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¡¢¤¢¤ë°ìÉô¤ÎÅ¹ÊÞ¤ä¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ¤ÇÀè¹ÔÈ¯Çä¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥í¥Õ¥È¤ä¥×¥é¥¶¡¢ÅìµÞ¥Ï¥ó¥º¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇÀè¹ÔÈ¯Çä¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
3¤Ä¤Î¹ØÆþÊýË¡¤ÎÃæ¤Ç¤Ï°ìÈÖ³Î¼Â¤Ë¹ØÆþ¤Ç¤¤ÆÂ¾¤Î¿Í¤è¤ê¤âÀè¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ë¤Î¤Ç¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
Àè¹ÔÈ¯Çä¤¬¤¢¤ë¾¦ÉÊ¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢Á°½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ¾ðÊó¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
3¤Ä¤Î¹ØÆþÊýË¡¤ÎÃæ¤Ç¤Ï°ìÈÖ³Î¼Â¤Ë¹ØÆþ¤Ç¤¤ÆÂ¾¤Î¿Í¤è¤ê¤âÀè¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ë¤Î¤Ç¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
Àè¹ÔÈ¯Çä¤¬¤¢¤ë¾¦ÉÊ¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢Á°½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ¾ðÊó¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢È¯ÇäÆüÅöÆü¤Ë¤ªÅ¹¤ËÊÂ¤Ö
Àè¹ÔÈÎÇäÊ¬¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢¥×¥Á¥×¥é¡¦¥É¥é¥³¥¹¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤â¤è¤ê¤Þ¤¹¤¬Á´¹ñÈ¯Çä¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤Èºß¸Ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤Î¤ÇÈ¯ÇäÆüÅöÆü¤Ë¤ªÅ¹¤Ë½Ð¸þ¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤¿¤À¡¢¿Íµ¤¤Ê¾¦ÉÊ¤ä¥«¥é¡¼¤Ï¤¹¤°¤ËÇä¤êÀÚ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢³Î¼Â¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Áá¤á¤Ë¤ªÅ¹¤ËÂ¤ò±¿¤Ö¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¥×¥Á¥×¥é¡¦¥É¥é¥³¥¹¤Ï¡¢¤ªÅ¹¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅ¹Æ¬È¯Çä¤ÎÆü»þ¤¬¿ôÆüÁ°¸å¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ª¶á¤¯¤Î¤ªÅ¹¤ò²¿Å¹ÊÞ¤«Ä´¤Ù¤Æ¤ª¤¯¤ÈÎÉ¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤À¡¢¿Íµ¤¤Ê¾¦ÉÊ¤ä¥«¥é¡¼¤Ï¤¹¤°¤ËÇä¤êÀÚ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢³Î¼Â¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Áá¤á¤Ë¤ªÅ¹¤ËÂ¤ò±¿¤Ö¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¥×¥Á¥×¥é¡¦¥É¥é¥³¥¹¤Ï¡¢¤ªÅ¹¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅ¹Æ¬È¯Çä¤ÎÆü»þ¤¬¿ôÆüÁ°¸å¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ª¶á¤¯¤Î¤ªÅ¹¤ò²¿Å¹ÊÞ¤«Ä´¤Ù¤Æ¤ª¤¯¤ÈÎÉ¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
£¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡Ë¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë
¶áÇ¯¤Ç¤Ï¥Í¥Ã¥È¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤âÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ¤Ç¹ØÆþ¤ò¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤ëÊý¤ÏÇ¯¡¹Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¿Íµ¤¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¿Íµ¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¾ì¹ç¡¢WEB¥µ¥¤¥È¤¹¤é³«¤±¤º¤Ë¿ôÊ¬¤Ç´°Çä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¡£
ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤ò»öÁ°¤ËºÑ¤Þ¤»¤Æ¤ª¤¯¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ä¥É¥é¥Ã¥¯¥¹¥È¥¢¤ÎÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤ÇÆ±»þ¤ËÈ¯Çä³«»Ï¤µ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¥µ¥¤¥È¤òÁ´¤Æ³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤ò»öÁ°¤ËºÑ¤Þ¤»¤Æ¤ª¤¯¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ä¥É¥é¥Ã¥¯¥¹¥È¥¢¤ÎÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤ÇÆ±»þ¤ËÈ¯Çä³«»Ï¤µ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¥µ¥¤¥È¤òÁ´¤Æ³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤É¤ÎÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤ÇÇã¤¦¤Ù¤¤Ê¤Î¡©
KATE¡Ê¥±¥¤¥È¡Ë¡¡¡¡¡Ø¥±¥¤¥È¡¡¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥Ú¥ó¥·¥ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥ê¥à£°.£¸¡Ù
¡¸ø¼°ÄÌÈÎ
¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¡¢¤è¤¯¤½¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤ªÇã¤¤Êª¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¤Ç¤¹¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¸ÂÄê¤ÇÀè¹ÔÈ¯Çä¤ä¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¹ØÆþÆÃÅµ¤Î¤ª¤Þ¤±¡Ê¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¡Ë¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢º£²ó¤Î¾¦ÉÊ¤À¤±¤òÇã¤¤¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤Ï¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÉÕÍ¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â´Ô¸µ¤Ç¤¤º¤ËÌÞÂÎ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤À¡¢º£²ó¤Î¾¦ÉÊ¤À¤±¤òÇã¤¤¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤Ï¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÉÕÍ¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â´Ô¸µ¤Ç¤¤º¤ËÌÞÂÎ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¢É´²ßÅ¹¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ(¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×)¥µ¥¤¥È
³ÆÉ´²ßÅ¹¤¬±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÊýË¡¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂåÉ½Åª¤ÊÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤¬¤³¤Á¤é¤Î¥µ¥¤¥È¤Ç¤¹¡£
¡ü»°±Û¡¦°ËÀªÃ°¡ÊISETAN BEAUTY online¡Ë
É´²ßÅ¹¤¬±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢°Â¿´¤·¤Æ¤ªÇã¤¤Êª¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¤Í¡£¥³¥¹¥á°Ê³°¤Î¾¦ÉÊ¤âÉ´²ßÅ¹¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ëÊý¤Ï¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤âÉÕÍ¿¤µ¤ì¤Þ¤¹¤Î¤ÇÉ´²ßÅ¹¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Î¹ØÆþ¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
ÂåÉ½Åª¤ÊÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤¬¤³¤Á¤é¤Î¥µ¥¤¥È¤Ç¤¹¡£
¡ü»°±Û¡¦°ËÀªÃ°¡ÊISETAN BEAUTY online¡Ë
É´²ßÅ¹¤¬±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢°Â¿´¤·¤Æ¤ªÇã¤¤Êª¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¤Í¡£¥³¥¹¥á°Ê³°¤Î¾¦ÉÊ¤âÉ´²ßÅ¹¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ëÊý¤Ï¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤âÉÕÍ¿¤µ¤ì¤Þ¤¹¤Î¤ÇÉ´²ßÅ¹¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Î¹ØÆþ¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
£Amazon¡¦³ÚÅ·¡¦Yahoo!¡¦ZOZO¥³¥¹¥á¤Ê¤É
ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢Amazon¡¦³ÚÅ·¡¦Yahoo!¡¦ZOZO¥³¥¹¥á¤Ê¤É¤ÎÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤Ç¤â¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤¬½ÐÅ¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥í¥Õ¥È¤äÅìµÞ¥Ï¥ó¥º¡¢³Æ¥É¥é¥Ã¥¯¥¹¥È¥¢±¿±Ä¤ÎÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤Ç¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤´¼«¿È¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤òÁª¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥×¥Á¥×¥é¡¦¥É¥é¥³¥¹¤Î¾¦ÉÊ¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÈÎÇäÅ¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ²Á³Ê¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢²Á³Ê¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¥×¥é¥¤¥¹¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥µ¥¤¥È¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢¥á¥ë¥«¥ê¤ä¥ä¥Õ¥ª¥¯¤Ê¤É¤ÇÅ¾Çä¾¦ÉÊ¤¬¹âÃÍ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¹ØÆþ¤ÎºÝ¤ÏÃí°Õ¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥×¥Á¥×¥é¡¦¥É¥é¥³¥¹¤Î¾¦ÉÊ¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÈÎÇäÅ¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ²Á³Ê¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢²Á³Ê¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¥×¥é¥¤¥¹¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥µ¥¤¥È¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢¥á¥ë¥«¥ê¤ä¥ä¥Õ¥ª¥¯¤Ê¤É¤ÇÅ¾Çä¾¦ÉÊ¤¬¹âÃÍ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¹ØÆþ¤ÎºÝ¤ÏÃí°Õ¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥±¥¤¥È¤ÎÅß¿·ºî¥³¥¹¥á¤ÇÆ©ÌÀ´¶¤ÈÍýÁÛ¤ÎÈý¤òGET♡
KATE¡Ê¥±¥¤¥È¡Ë¡¡2025Ç¯Åß¿·ºî¥³¥¹¥á¡¡¡Ø¥±¥¤¥È¡¡¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥Ú¥ó¥·¥ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥ê¥à£°.£¸¡Ù¡¡¡Ø¥±¥¤¥È¡¡¥Ý¥Ã¥Ô¥ó¥°¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¥·¥ã¥É¥¦¡Ù
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
º£²ó¤Ï2025Ç¯10·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤êÈ¯Çä¡Ê°ìÉô¿ôÎÌ¸ÂÄê¡Ë¤µ¤ì¤ë¡¢KATE¡Ê¥±¥¤¥È¡Ë¤Î2025Ç¯Åß¿·ºî¥³¥¹¥á¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿·ºî¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¡Ø¥±¥¤¥È¡¡¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥Ú¥ó¥·¥ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥ê¥à£°.£¸¡Ù¤Ï¡¢¥·¥ã¡¼¥Ú¥ó¤Î¤è¤¦¤ÊÉÁ¤¿´ÃÏ¤ÎÄ¶¶ËºÙ¿Ä¤¬Ì¥ÎÏ¡ª
Á¡ºÙ¤ÊÌÓÎ®¤ì¤ò¥ê¥¢¥ë¤ËºÆ¸½¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Èý¤Î¤è¤¦¤Ê¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¤¬³ð¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¿Íµ¤¤Î¡Ø¥±¥¤¥È¡¡¥Ý¥Ã¥Ô¥ó¥°¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¥·¥ã¥É¥¦¡Ù¤ÎÅß¸ÂÄê¿§¤Ï¡¢Æ©ÌÀ´¶¤ò¥×¥é¥¹¤¹¤ë¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¥«¥é¡¼♡
È¯ÇäÄ¾¸å¤Ï¿Íµ¤¤¬½¸Ãæ¤·ÉÊÇö¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤Ï¤ªÁá¤á¤Ë¡ª
¤Õ¤©¡¼¤Á¤å¤ó¤Ç¤Ï¿Íµ¤¤Î¥×¥Á¥×¥é¥³¥¹¥á¤ä¥É¥é¥³¥¹¡¢¥Ç¥Ñ¥³¥¹¤Ê¤É¡¢Ì¤È¯Çä¤Î¿·ºî¥³¥¹¥á¤ä¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯¥ì¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤´¾Ò²ð¤·¤¿¾¦ÉÊ¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢2025Ç¯½©Åß¥³¥¹¥á¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤♡
º£²ó¤Ï2025Ç¯10·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤êÈ¯Çä¡Ê°ìÉô¿ôÎÌ¸ÂÄê¡Ë¤µ¤ì¤ë¡¢KATE¡Ê¥±¥¤¥È¡Ë¤Î2025Ç¯Åß¿·ºî¥³¥¹¥á¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿·ºî¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¡Ø¥±¥¤¥È¡¡¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥Ú¥ó¥·¥ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥ê¥à£°.£¸¡Ù¤Ï¡¢¥·¥ã¡¼¥Ú¥ó¤Î¤è¤¦¤ÊÉÁ¤¿´ÃÏ¤ÎÄ¶¶ËºÙ¿Ä¤¬Ì¥ÎÏ¡ª
Á¡ºÙ¤ÊÌÓÎ®¤ì¤ò¥ê¥¢¥ë¤ËºÆ¸½¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Èý¤Î¤è¤¦¤Ê¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¤¬³ð¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¿Íµ¤¤Î¡Ø¥±¥¤¥È¡¡¥Ý¥Ã¥Ô¥ó¥°¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¥·¥ã¥É¥¦¡Ù¤ÎÅß¸ÂÄê¿§¤Ï¡¢Æ©ÌÀ´¶¤ò¥×¥é¥¹¤¹¤ë¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¥«¥é¡¼♡
È¯ÇäÄ¾¸å¤Ï¿Íµ¤¤¬½¸Ãæ¤·ÉÊÇö¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤Ï¤ªÁá¤á¤Ë¡ª
¤Õ¤©¡¼¤Á¤å¤ó¤Ç¤Ï¿Íµ¤¤Î¥×¥Á¥×¥é¥³¥¹¥á¤ä¥É¥é¥³¥¹¡¢¥Ç¥Ñ¥³¥¹¤Ê¤É¡¢Ì¤È¯Çä¤Î¿·ºî¥³¥¹¥á¤ä¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯¥ì¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤´¾Ò²ð¤·¤¿¾¦ÉÊ¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢2025Ç¯½©Åß¥³¥¹¥á¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤♡
¤³¤Îµ»ö¤òÆÉ¤ó¤À¤¢¤Ê¤¿¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤·¤¿¤¤µ»ö¤¬¤³¤Á¤é¢§
¤Õ¤©¡¼¤Á¤å¤ó¤È¤Ï¡©
²áµî5Ëü¸Ä°Ê¾å¤Î¥³¥¹¥á¤ò¥ì¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢ÈþÍÆ¥á¥Ç¥£¥¢FORTUNE¡Ê¤Õ¤©¡¼¤Á¤å¤ó¡Ë¡£
¸½ºß¤Ç¤âËè·î150¸Ä°Ê¾å¤Î¥³¥¹¥á¤ò¡¢ÈþÍÆ»ñ³Ê¤òÂ¿¿ô¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ëÈþÍÆ¥é¥¤¥¿¡¼Îò7Ç¯°Ê¾å¤ÎÊÔ½¸Éô°÷¤¬¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼ÌÜÀþ¤Ç¥ì¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¤Õ¤©¡¼¤Á¤å¤óÊÔ½¸Éô°÷¼èÆÀ»ñ³Ê°ìÍ÷¡ä
¡üÆüËÜ²½¾ÑÉÊ¸¡Äê¡Ê¥³¥¹¥á¸¡Äê¡Ë1µé
¡ü¥³¥¹¥á¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å
¡ü´é¥¿¥¤¥×¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼1µé
¡ü²½¾ÑÉÊÀ®Ê¬¸¡Äê1µé¡Ê²½¾ÑÉÊÀ®Ê¬¾åµé¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¡Ë
¡üÆüËÜ¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×ÃÎ¼±¸¡Äê»î¸³¡Ê¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¡Ë
¡ü¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥«¥é¡¼¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ê12¥¿¥¤¥×¿ÇÃÇ¡Ë
¤½¤ó¤ÊÈþÍÆ¤ä¥³¥¹¥á¤¬Âç¹¥¤¤ÊÊÔ½¸Éô°÷¤¬¡¢¥Ç¥Ñ¥³¥¹¡¦¥×¥Á¥×¥é¥³¥¹¥á¡¦³¤³°¥³¥¹¥á¡ÊÃæ¹ñ / ´Ú¹ñ / ¥¿¥¤etc.¡Ë ¤Ê¤É¤ÎºÇ¿·¥³¥¹¥á¾ðÊó¤ò¡¢¤É¤³¤è¤ê¤âÂ®¤¯¤ªÆÏ¤±¡ª
¿·ºî¥³¥¹¥á¾ðÊó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¹¥¥ó¥±¥¢¸¡¾Ú¤ä¥á¥¤¥¯Æ°²è¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÈþÍÆ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òËèÆüÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Î¡ÖÍß¤·¤¤¡×¤¬¤¤Ã¤È¤ß¤Ä¤«¤ëÈþÍÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤¹♡
▶︎FORTUNE¡Ê¤Õ¤©¡¼¤Á¤å¤ó¡ËÊÔ½¸Éô¤ÎÊÔ½¸¥Ý¥ê¥·¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï²¼µ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://fortune-girl.com/guideline
¸½ºß¤Ç¤âËè·î150¸Ä°Ê¾å¤Î¥³¥¹¥á¤ò¡¢ÈþÍÆ»ñ³Ê¤òÂ¿¿ô¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ëÈþÍÆ¥é¥¤¥¿¡¼Îò7Ç¯°Ê¾å¤ÎÊÔ½¸Éô°÷¤¬¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼ÌÜÀþ¤Ç¥ì¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¤Õ¤©¡¼¤Á¤å¤óÊÔ½¸Éô°÷¼èÆÀ»ñ³Ê°ìÍ÷¡ä
¡üÆüËÜ²½¾ÑÉÊ¸¡Äê¡Ê¥³¥¹¥á¸¡Äê¡Ë1µé
¡ü¥³¥¹¥á¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å
¡ü´é¥¿¥¤¥×¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼1µé
¡ü²½¾ÑÉÊÀ®Ê¬¸¡Äê1µé¡Ê²½¾ÑÉÊÀ®Ê¬¾åµé¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¡Ë
¡üÆüËÜ¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×ÃÎ¼±¸¡Äê»î¸³¡Ê¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¡Ë
¡ü¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥«¥é¡¼¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ê12¥¿¥¤¥×¿ÇÃÇ¡Ë
¤½¤ó¤ÊÈþÍÆ¤ä¥³¥¹¥á¤¬Âç¹¥¤¤ÊÊÔ½¸Éô°÷¤¬¡¢¥Ç¥Ñ¥³¥¹¡¦¥×¥Á¥×¥é¥³¥¹¥á¡¦³¤³°¥³¥¹¥á¡ÊÃæ¹ñ / ´Ú¹ñ / ¥¿¥¤etc.¡Ë ¤Ê¤É¤ÎºÇ¿·¥³¥¹¥á¾ðÊó¤ò¡¢¤É¤³¤è¤ê¤âÂ®¤¯¤ªÆÏ¤±¡ª
¿·ºî¥³¥¹¥á¾ðÊó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¹¥¥ó¥±¥¢¸¡¾Ú¤ä¥á¥¤¥¯Æ°²è¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÈþÍÆ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òËèÆüÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Î¡ÖÍß¤·¤¤¡×¤¬¤¤Ã¤È¤ß¤Ä¤«¤ëÈþÍÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤¹♡
▶︎FORTUNE¡Ê¤Õ¤©¡¼¤Á¤å¤ó¡ËÊÔ½¸Éô¤ÎÊÔ½¸¥Ý¥ê¥·¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï²¼µ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://fortune-girl.com/guideline
-------------------------------------------------
¡Ú¼¹É®¡Û»ÈÍÑ´¶¤Ï¡¢²½¾ÑÉÊ¸¡Äê1µé/ÈþÍÆ¥é¥¤¥¿¡¼Îò7Ç¯°Ê¾å¤ÎÊÔ½¸Éô¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë´¶ÁÛ¤Ç¤¹¡£
-------------------------------------------------
¡Ú¼¹É®¡Û»ÈÍÑ´¶¤Ï¡¢²½¾ÑÉÊ¸¡Äê1µé/ÈþÍÆ¥é¥¤¥¿¡¼Îò7Ç¯°Ê¾å¤ÎÊÔ½¸Éô¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë´¶ÁÛ¤Ç¤¹¡£
-------------------------------------------------