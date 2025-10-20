ここまでやる？と正直驚いた。育児に“全力投球”する友人パパの、すごい日常【ママリ】

友達の育児がストイック過ぎる…

2歳の女の子パパの友達から久しぶりに連絡が来たんで少しLINEしてたら



・youtubeを際限なく見るからテレビを捨てた

・絵本育児や身体を動かす育児に力入れてる

・子ども向けのジムに月2万5千円で通わせてる

・相変わらず激務で痩せた（元々ゴボウみたいなのに）



と....！ストイックですごいな、と思い...

一方、息子と最近はスマブラでガチ勝負していたり、呪術廻戦ごっこしてる私。

しょーもないエピソードしかない...

何も話せることがねぇ！となりました笑笑



赤ちゃん生まれた時から肌着も服も全部白で統一してたり、育児のことは夫婦間でタスク管理アプリで管理してるって言ってました🤣



奥さんは仕事優先のタイプで0～1歳くらいの時は奥さんが家のこと何もしないから全部ワンオペでやってると。

最近では育児に協力的なパパも増えた印象ですが、それでもまだまだですよね。主夫やパパもママと同じくらい育児をしているというお家はそれほど主流ではないのではと思います。この記事では、2歳の女の子のパパである友達の育児がストイックすぎるという投稿を紹介します。友達のエピソードが凄すぎて自分の子育てがしょうもなく思えてしまったという投稿者さん。親の数だけ教育への考えの違いや子どもとの関わり方の違いがあることを実感させられるエピソードです。

育児のことだけでなく子どもの教育にも力を入れ、すでに習い事をさせているという投稿者さんの友達にびっくりしますね。仕事優先の妻に代わって育児も家事もやっているというのも、夫婦間でしっかりと役割分担をしており素晴らしいなと感じました。



投稿者さんは、しょうもないエピソードしか自分にはないと感じたようですが、ママが本気で遊んでくれるというのは何事にも変えられないとても大事な時間だと思います。お金をかけた育児では経験できない時間を息子さんは日々過ごしているのだろうなと心が温かくなりました。

育児パパエピソードに「本当にいるんだ！」の声

この投稿にママリではこんな声が寄せられていました。

ドラマの中だけの話かと思いきや、現実にも育児に熱心なパパがいるということに驚かずにはいられないですよね。自分の夫もそんな風になってくれたら…と思う一方で、あまりにも教育熱心だと自分のズボラな育児がバレてしまいそうで怖いというママもいるかもしれません。筆者もそんな1人です。



よそのお家の育児や教育方針を参考にしつつも、あくまでも大事なのは夫婦の考えですよね。どんな子に育ってほしいのかをよく話し合い、夫婦で同じ方向を向いて育児をしていくことが何よりも大切なのではないでしょうか。

