リーグ優勝決定シリーズ第4戦

米大リーグのドジャースは17日（日本時間18日）、本拠地で行われたブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦を5-1で制し、4連勝でワールドシリーズ進出を決めた。大谷翔平投手は「1番・投手兼DH」で先発出場し、打っては3本塁打、投げては6回0/3を2安打無失点10奪三振と異次元の大活躍でシリーズMVPに。4回の一発にあった衝撃の事実がファンを驚かせている。

1-0の4回2死走者なしで迎えた大谷の第3打席。ブルワーズの右腕パトリックから3-1のカウントで内角低めのスライダーを捉えた。飛距離469フィート（約143メートル）の一発。球場外へ飛び出す一撃に、場内は沸き、ベンチの仲間たちも頭を抱えて驚愕の表情を浮かべた。

中継で表示された目安のデジタル表示とMLB公式サイトの表示では、ストライクゾーンをボール一個分ほど外れていた一球。飛距離に目を奪われるが、悪球打ちだった衝撃の事実に、ネット上のファンから驚きの声が上がった。

「…インローのボール球を掬い上げて場外まで…」

「スライダーのキレが悪いわけでもなくインローのボール球を場外ホームランとかぶっ飛んでる」

「ボール球でこんな訳分からん飛距離出されたらお手上げだわ」

「なんでこの人内角のボール球を場外に打ってんのw」

「なんでインコース低めのボール球をあそかまで飛ばせるんだ」

「インコースのクソボール球なのにバットで払って場外ホームランなんだもんなー……」

7回の第4打席はMVPコールの中、左中間へ運び1試合3発とした。大谷は、投げても6回0/3を2安打無失点10奪三振。投打で異次元の活躍を披露した。



（THE ANSWER編集部）