°æ¾åºé³Ú¡¢¥ª¥º¥ï¥ë¥ÉÈ«Ãæ¤È¤ÎÊÌ¤ì¤Î¸¶°ø¤ò¹ðÇò¡Ö¥±¥ó¥«¤·¤Æ¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡×
¤Ú¤¨¡¦RIHO¡ÊÊ¿À®¥Õ¥é¥ß¥ó¥´¡Ë¡¦°ðÅÄÈþµª¡Ê¹È¤·¤ç¤¦¤¬¡Ë¤Î3¿Í¤¬¡¢Â¾¿Í¤«¤é¸«¤¿¤éÃÏ¹ö¤Ç¤âËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡ÈËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤´Å¤¯¾Â¤Ã¤¿Îø°¦¡É¤ò¸ì¤ê¹ç¤¦Îø°¦¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡Ø»ä¤¬°¦¤·¤¿ÃÏ¹ö¡Ù¡£
10·î16Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢°æ¾åºé³Ú¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸µÎø¿Í¤È¤ÎÊÌ¤ì¤Î¸¶°ø¤òÌÀ¤«¤¹¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌ¾Á°½Ð¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ë¤Ê¤¼¡Ä¡©°æ¾åºé³Ú¤Î¸µ¥«¥ì¡È·Ý¿ÍH¡É
º£²ó¤Î³¹Æ¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢23ºÐÇÐÍ¥¤Î½÷À¤«¤é¡Ö¤Ê¤¼¤«ÊÌ¤ì¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Éâµ¤¥¯¥ºÈà»á¡×¤È¤¤¤¦²áµî¤ÎÎø°¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£
Í¥¤·¤¯¤ÆÌÀ¤ë¤«¤Ã¤¿Èà¤¬ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤«¤éÉ¿ÊÑ¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢È¾Æ±À³¤·¤Æ¤¤¤¿Èà½÷¤¬¿ÆÂ²¤Î¤ªÁò¼°¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ö¤ËÊÌ¤Î½÷À¤ò²È¤ËÏ¢¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡Ä¤Ê¤É¡¢¤¿¤Ó¤¿¤ÓÉâµ¤¤ò¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Èà½÷¤â²¿²ó¤âÊÌ¤ì¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¤¬¡¢Èà¤Î¤¿¤Ó¤¿¤Ó¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëÍ¥¤·¤µ¤ä°¦¾ðÉ½¸½¤Ê¤É¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÊÌ¤ì¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£
¤½¤ó¤Ê¾×·â¤ÎVTR¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÊÌ¤ì¤ë¤Ù¤¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤È¤ÎÎø°¦·Ð¸³¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡©¡×¤È¤¤¤¦ÏÃÂê¤Ë¡£¤½¤³¤«¤éÏÃ¤Ï¥²¥¹¥È¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿°æ¾åºé³Ú¤Î²áµî¤ÎÎø°¦ÏÃ¤Ë¤âÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
°æ¾å¤Ï¾åµþ¤·¤¿Åö½éÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡È¥½¥¯¥Ð¥Ã¥¡¼·Ï¤Î¸µ¥«¥ì¡É¤È¤ÎÁÔÀäÀ¸³è¤ò¸ì¤êMC¿Ø¤ò¶Ã¤«¤»¤ë¤È¡¢¤½¤Î¼¡¤ËÉÕ¤¹ç¤Ã¤¿¿ÍÊª¤¬¥ª¥º¥ï¥ë¥ÉÈ«Ãæ¤À¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë²º¤ä¤«¤Ê¿Í¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤½¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¤½¤ì¤Ç¼æ¤«¤ì¤Æ¡×¤È¤¤¤¦°æ¾å¤Ë¡¢È«Ãæ¤ÈÆ±¤¸»öÌ³½ê¤Î°ðÅÄ¤Ï¡Ö¤¢¤ì¤ÏÍ¥¤·¤µ¤Î²ô¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¯¡£
°æ¾å¤â¡ÖÏ¢ÍíÉÑÅÙ¤È¤«¤âÁ´Á³¤È¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¸þ¤³¤¦¤âOK¤À¤·¡¢»ä¤â¤½¤ì¤Ç´·¤ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£²¿¤·¤Æ¤ë¤«¤â¤ª¸ß¤¤ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤·¡¢º£Æü¤É¤³¤Ë¤¤¤ë¤«¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢°ðÅÄ¤¬¡Ö¤É¤Ã¤Á¤¬ÀµÄ¾¡¢ºé³Ú¤Á¤ã¤óÅª¤Ë¤Ï¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÂ«Çû¸µ¥«¥ì¤ÈÈæ³Ó¤µ¤»¤ë¤È¡¢¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¥½¥¯¥Ð¥Ã¥¡¼¤Î¿Í¤è¤ê¤Ï¡¢¸µ¥«¥ì¡ÊÈ«Ãæ¡Ë¤Î¤Û¤¦¤¬¤Þ¤À¡Ä¡×¤ÈÅú¤¨¤ë°æ¾å¡£
¤³¤³¤ÇRIHO¤¬¡Ö¸µ¥«¥ì¤ËÂÐ¤·¤Æ·ù¤Êµ²±¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²¿¤ÇÊÌ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È³Ë¿´¤òÆÍ¤¤¤¿¼ÁÌä¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ë¡£
¤¹¤ë¤È°æ¾å¤«¤é¤Ï¡Ö¥±¥ó¥«¤·¤Æ¤È¤«¡¢¤³¤³¤¬¤â¤¦Âç·ù¤¤¤Ç¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡£º£¤Ç¤âÉáÄÌ¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ç¤¿¤Þ¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¤È¤¤Ï°§»¢¤â¤·¤ÆÉáÄÌ¤Î´Ø·¸¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¡ÖÊÌ¤ì¤¿¸¶°ø¤Ï¡Ä¡×¤È°æ¾å¤¬¸ì¤ê»Ï¤á¤ë¤È¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤Ä¤ÎÉÔËþ¤¬Î¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢¡Ê¸µ¥«¥ì¤Ï¡Ë¥¹¥«¡¼¥Õ½¸¤á¤¬¹¥¤¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê¥¹¥«¡¼¥Õ¤òÇã¤Ã¤Æ¡¢»ä¤ÎÊ¬¤âÇã¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¡Ö¤±¤É»ä¤Ï¤½¤ó¤Ê¥¹¥«¡¼¥Õ¤È¤«¤â¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¤â¤Ê¤¯¤Æ¡£¤Ç¤âÇã¤Ã¤Æ¤¤¿¤é»ä¤Î¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ø¤³¤ì¤È¹ç¤¤¤½¤¦¡Ù¡Ø¤³¤ìÃå¤Æ¤ß¤Æ¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤«Èà¤ÎÃæ¤Î»äÁü¤â¤¢¤Ã¤Æ¡×¤È¶ñÂÎÅª¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òµó¤²¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢2¿Í¤Î»Å»ö´Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤Ë°ã¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¡ÊÈà¤Ï¡Ë¤¢¤Þ¤ê»Å»ö¤ò¥¬¥Ä¥¬¥Ä¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥¿¥¤¥×¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤¬ÎÉ¤µ¤Ç¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¿¤È¤»ä¤Ï»Å»ö¤ò¥¬¥ê¥¬¥ê¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¸þ¤³¤¦¤Ï¼ñÌ£¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤«¤é¡Ø»Å»ö¤Ê¤ó¤Æ¤·¤Æ¤ë¾ì¹ç¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤ÈÊÌ¤ì¤Ë»ê¤Ã¤¿¸¶°ø¤òÀÖÍç¡¹¤ËÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£