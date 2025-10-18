¥ì¥ó¥¿¥«ー¤ÇÎ¹¹ÔÃæ¡¢¥ªー¥Ó¥¹¤Ë»£¤é¤ì¤¿¤é¡¦¡¦¡¦¤É¤¦¤Ê¤ë¡¦¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡¡ÃÎ¤é¤Ì¤ÈÂ»¤¹¤ë¸òÄÌ°ãÈ¿
¡ÖÎ¹¹ÔÀè¤Ç¥ì¥ó¥¿¥«ー¤ò±¿Å¾Ãæ¡¢¥ªー¥Ó¥¹¤Ë»£¤é¤ì¤¿¡ª¡×¡£¤½¤ó¤Ê¾ì¹ç¡¢¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤è¤¦¡£
1¡¢¥ªー¥Ó¥¹¤Î¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤Î´ðËÜ
2¡¢¥ì¥ó¥¿¥«ー¤Î¾ì¹ç
3¡¢±ó¤¤Î¹Àè¤Ø¤¹¤°¤Þ¤¿¹Ô¤±¤Ê¤¤
4¡¢½ÐÆ¬¤¹¤ë¤È¼Ì¿¿¤ò¸«¤»¤é¤ì¡Ä
5¡¢È³¶â¤ÈÌÈÄä¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë
1¡¢¥ªー¥Ó¥¹¤Î¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤Î´ðËÜ
¤½¤â¤½¤â¥ªー¥Ó¥¹¤Ï¡¢¸½¾ì¤Ç¤ÏÂ®ÅÙÂ¬Äê¤È¼Ì¿¿»£±Æ¤ò¹Ô¤¦¤À¤±¡£¸ÇÄê¼°¥ªー¥Ó¥¹¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò·Ù»¡Ä£¼Ë¤ÎÃæ±ûÁõÃÖ¤ØÄÌ¿®²óÀþ¤ÇÅÁÁ÷¤¹¤ë¡£¸ÇÄê¼°¤â²ÄÈÂ¼°¤â¡¢¼Ì¤Ã¤¿¼ÖÎ¾¥Ê¥ó¥Ðー¤«¤é·Ù»¡¤Ï½êÍ¼Ô¤òÆÃÄê¡£¤³¤ó¤ÊÆâÍÆ¤ÎÄÌÃÎ¡ÊÄÌ¾Î¡¢¸Æ¤Ó½Ð¤·¾õ¡Ë¤òÍ¹Á÷¤¹¤ë¡£
¡Ö¡ß¡ßÍÍÌ¾µÁ¤ÎÉáÄÌ¾èÍÑ¼«Æ°¼Ö¡ß¡ßÈÖ¤¬¡ßÇ¯¡ß·î¡ßÆü¡ß»þ¡ßÊ¬º¢¡¢¡ß¡ßÆ»Ï©¤ÇÂ®ÅÙ°ãÈ¿¡Ê¼«Æ°Â®ÅÙ¼èÄùÁõÃÖ¤Ë¤è¤êÂ¬Äê¡¦¼Ì¿¿»£±Æ¡Ë¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤ª¿Ò¤Í¤·¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç½ÐÆ¬¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¤¢¤Ê¤¿¤Ç¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿¼Ô¤ò½ÐÆ¬¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¸Æ¤Ó½Ð¤·¾õ¤Ï²¿Æü¤°¤é¤¤¤ÇÆÏ¤¯¤«¡¢°ì³µ¤Ë¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤¡£Áá¤±¤ì¤Ð1½µ´Ö°ÊÆâ¤«¡£¤¢¤ëºÛÈ½¤Ç¡¢¥ªー¥Ó¥¹¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï²»³ÚÂâ¤È·óÌ³¡¢·î¤ÎÈ¾Ê¬¤ÏÎý½¬¤ä±éÁÕ¤Ë½Ð¤«¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬½Ð¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
2¡¢¥ì¥ó¥¿¥«ー¤Î¾ì¹ç
¥ªー¥Ó¥¹¤Î¸Æ¤Ó½Ð¤·¾õ¤Ï¡¢¼ÖÎ¾¤Î½êÍ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥ì¥ó¥¿¥«ー¶È¼Ô¤ØÍ¹Á÷¤µ¤ì¤ë¡£¶È¼Ô¤Ï¡¢¸Æ¤Ó½Ð¤·¾õ¤¬Íè¤¿¤³¤È¤ò¤ªµÒ¤ËÏ¢Íí¤¹¤ë¡£¤ªµÒ¤¬ÃÎ¤é¤ó´é¤¹¤ì¤Ð¡¢¤ªµÒ¤Î¾ðÊó¤ò·Ù»¡¤ØÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¶È¼Ô¤¬°ãÈ¿¼Ô¡Ê¤ÎÆÃÄê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë½ÅÍ×¤Ê¾ðÊó¡Ë¤ò¤¢¤¨¤Æ±£¤»¤Ð¡ÖÈÈ¿Í±£Èòºá¡×¡Ê·ºË¡Âè103¾ò¡£3Ç¯°Ê²¼¤Î¹´¶Ø·º¤Þ¤¿¤Ï30Ëü±ß°Ê²¼¤ÎÈ³¶â¡Ë¤Ç½èÈ³¤µ¤ì¤«¤Í¤Ê¤¤¡£
3¡¢±ó¤¤Î¹Àè¤Ø¤¹¤°¤Þ¤¿¹Ô¤±¤Ê¤¤
¸Æ¤Ó½Ð¤·¤ÎÄÌÃÎ½ñ¤Ï¡¢°ãÈ¿ÃÏ¡¢¤Ä¤Þ¤êÎ¹Àè¤Î·Ù»¡¤Ø¤Î½ÐÆ¬¤òµá¤á¤ë·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°ãÈ¿ÃÏ¤Î·Ù»¡ËÜÉô¡¢·Ù»¡½ð¡¢¸òÄÌµ¡Æ°Ââ¡¢¹âÂ®Æ»Ï©¸òÄÌ·Ù»¡Ââ¤Ê¤É¤À¡£°ãÈ¿ÃÏ¤¬±ó¤¤¤È¡¢ÅöÁ³¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¹Ô¤±¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡¢±ó¤¯¤Æ¡¢»ØÄê¤ÎÆü¤Ë¤Ï¹Ô¤±¤½¤¦¤â¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×
¡Ö¤¤¤Ä¤Ê¤éÍè¤é¤ì¤ë¡£Íâ½µ¤«¡©¡×
¡Ö¤¨¤¨¤È¡¢ÍèÇ¯¤Î²ÆµÙ¤ß¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤é¤º¡Ä¡×
¤È¤«½èÍý¤¬ÂÚ¤Ã¤Æ¤Ïº¤¤ë¡£¤½¤³¤Ç¡¢±ó¤¯¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«½ÐÆ¬¤Ç¤¤Ê¤¤°ãÈ¿¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°ãÈ¿¼Ô¤Î½»½êÃÏ¤Î·Ù»¡¤Ø½ÐÆ¬¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤è¤¯¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ò¡ÖÁÜºº¾üÂ÷¡×¤È¤¤¤¦¡£²èÁü¤Ï¡¢²ÄÈÂ¼°¥ªー¥Ó¥¹¤¬¤é¤ß¤Ç¡¢¾ðÊó¸ø³«Ë¡¡¦¾òÎã¤Ë¤è¤ê³«¼¨¤ò¼õ¤±¤¿¡¢ÂçÎÌ¤ÎÊ¸½ñ¤Î°ìÉô¤À¡£¤³¤ó¤ÊÊ¸½ñ¤¬¤·¤Ã¤«¤êÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
4¡¢½ÐÆ¬¤¹¤ë¤È¼Ì¿¿¤ò¸«¤»¤é¤ì¡Ä
½ÐÆ¬¤¹¤ë¤È¡¢¼Ì¿¿¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¡£¼Ð¤á²£¤Þ¤¿¤Ï¼Ð¤á¾å¤«¤é°ãÈ¿¼ÖÎ¾¤¬¤Ð¤Ã¤Á¤ê¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»£±ÆÆü»þ¤äÆ»Ï©Ì¾¡¢Â¬ÄêÃÍ¤Ê¤É¤¬¾Æ¤ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£»£±Æ¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¼«Æ°Åª¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤±¤ë¤Î¤À¡£°ãÈ¿¼Ô¤Î´éÉôÊ¬¡¢¥Ê¥ó¥Ðー¥×¥ìー¥È¤ò³ÈÂç¤·¤¿²èÁü¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¡£
¤³¤Î¼Ì¿¿¤ò¡ÖÍ¹Á÷¤ä¥áー¥ëÅºÉÕ¤Ç¤Þ¤ºÁ÷¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¡×¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¾ðÊó¤ò°ÊÁ°¥Í¥Ã¥È¤Ç¸«¤«¤±¤¿¡£¥Ç¥Þ¤À¡£¼Ì¿¿¤Ï¥ªー¥Ó¥¹»ö·ï¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê¾Úµò¤Ç¤¢¤ê¡¢°ãÈ¿¼Ô¤ËÁ÷¤ë¤Ê¤ó¤ÆÆüËÜ¤Ç¤Ï¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¡£¡Ö½ÐÆ¬Á°¤ËÅÅÏÃ¤ÇÂ¬ÄêÃÍ¤òÊ¹¤±¤ë¡×¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¾ðÊó¤â¤¢¤ë¡£¿Ò¤Í¤ë¤Î¤Ï°ãÈ¿¼Ô¤Î¾¡¼ê¤À¤¬¡¢Â¬ÄêÃÍ¤ò¶µ¤¨¤ë·Ù»¡´±¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
½ÐÆ¬¤·¤Æ¼Ì¿¿¤ò¸«¤»¤é¤ì¤¿°ãÈ¿¼Ô¤Ï¡¢3¤Ä¤Î¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤µ¤ì¤ë¡£
¡¦±¿Å¾ÀÊ¤Ë¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤¢¤ë¤³¤È
¡¦¤½¤ÎÆü»þ¤Ë¤½¤Î¼ÖÎ¾¤ò±¿Å¾¤·¤¿¤³¤È
¡¦Â¬ÄêÃÍ¤ÎÂ®ÅÙ¤ò½Ð¤·¤¿¤³¤È
³ÎÇ§¤·¤¿¤é¡¢¶¡½ÒÄ´½ñ¤òÏ¿¼è¤µ¤ì¡¢°ãÈ¿¥¥Ã¥×¤òÀÚ¤é¤ì¡¢¤½¤ÎÆü¤Ïµ¢Âð¤¹¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢½»½êÃÏ¤Î·Ù»¡¤Ø½ÐÆ¬¤·¤Æ¡Ö±¿Å¾ÀÊ¤Ë¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¼«Ê¬¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¥¹¥Ôー¥É¤Ï½Ð¤·¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¤«ÈÝÇ§¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢¤³¤Ã¤Á¡Ê½»½êÃÏ¡Ë¤Ç¤Ï½èÍý¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤³¤Î»ö·ï¤Ï°ãÈ¿ÃÏ¤Î·Ù»¡¤ØÌá¤¹¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
5¡¢È³¶â¤ÈÌÈÄä¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë
°ãÈ¿¼Ô¤ËÆÃ¤ËÉÔÉþ¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¸åÆü¡¢½»½êÃÏ¤Î´Ê°×ºÛÈ½½ê¡Ê¤¤¤ï¤æ¤ë¸òÄÌºÛÈ½½ê¡Ë¤Ø½ÐÆ¬¤·¡¢Î¬¼°¤ÎºÛÈ½¼êÂ³¤¤Ë¤è¤êÈ³¶â¤òÊ§¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£Â®ÅÙ°ãÈ¿¤ÎÈ³¶â¤Î¾å¸Â¤Ï¸½ºß10Ëü±ß¤À¡£Ä¶²áÂ®ÅÙ¤¬¤¤ï¤á¤ÆÂç¤¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ°¼Á¤À¤È¡¢Àµ¼°¤ÊºÛÈ½¼êÂ³¤¤Ç¹´¶Ø·º¡Ê¢¨¡Ë¤òµá·º¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤Ã¤Á¤Î¾å¸Â¤Ï¸½ºß1Ç¯¤À¡£¡¡¢¨2025Ç¯6·î¤«¤éÄ¨Ìò¤È¶Øîþ¤¬¹´¶Ø·º¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú»²¹Íµ»ö¡Û¡Ö¤È¤¢¤ëÌîµåÁª¼ê¡×¤¬Ä¶²á80¥¥í¤Î¥¹¥Ôー¥É°ãÈ¿¡£ìÞºá´óÉÕ100Ëü±ß¤â¡¢Ä¨Ìò·º¤Ë
ÌÈµöÄä»ß¤Ê¤É¤Î¹ÔÀ¯½èÊ¬¤Ï¡¢È³¶â¤äºÛÈ½¤Î¼êÂ³¤¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢½»½êÃÏ¤Î·Ù»¡¤Î±¿Å¾ÌÈµö¥»¥ó¥¿ー¤Ê¤É¤Ç¼¹¹Ô¤µ¤ì¤ë¡£±¿Å¾ÌÈµö¤Î¹ÔÀ¯½èÊ¬¤ÏË¡Î§¾å¡¢±¿Å¾¼Ô¤Î½»½êÃÏ¤ò´É³í¤¹¤ë¸ø°Â°Ñ°÷²ñ¡Ê¼Â¼Á¤Ï·Ù»¡¡Ë¤¬¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÂ®ÅÙ¤Î½Ð¤·²á¤®¤Ï¤Ê¤¼¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×
Â®ÅÙ°ãÈ¿¤ÎºÛÈ½¤Ç¡¢¸¡»¡´±¡¢ºÛÈ½´±¤ÏÈï¹ð¿Í¤ËÂÐ¤·¡¢¤½¤¦¿Ò¤Í¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£´í¸±¤ÎÈ¯¸«¤¬ÃÙ¤ì¤¬¤Á¡¢ÂÐ½è¤¬ÃÙ¤ì¤¬¤Á¡¢»ö¸Î¤Ã¤¿¤È¤Èï³²¤¬¿ÓÂç¤Ë¤Ê¤ë¡¢¤½¤ì¤¬Àµ²ò¤À¡£½é¤á¤Æ¤ÎÆ»Ï©¡¢´·¤ì¤Ê¤¤Æ»Ï©¤Ç¤ÏÆÃ¤Ë¡¢Â®ÅÙ¤Î½Ð¤·²á¤®¤ËÃí°Õ¤·¤¿¤¤¡£
Ê¸¡áº£°æÎ¼°ì
¸ª½ñ¤¤Ï¸òÄÌ¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥È¡£1980Ç¯Âå¤«¤é¸òÄÌ°ãÈ¿¡¦¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò¼èºà¸¦µæ¤·Â³¤±¡¢Ãø½ñÂ¿¿ô¡£2000Ç¯°Ê¹ß¡¢¾ðÊó¸ø³«¾òÎã¡¦Ë¡¤òÍøÍÑ¤·¡¢ÂçÎÌ¤Î·Ù»¡Ê¸½ñ¤òÆþ¼ê¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿¡£2003Ç¯¤«¤é¸òÄÌ°ãÈ¿°Ê³°¤ÎºÛÈ½ËµÄ°¤Ë¤âÇ®Ãæ¡£
