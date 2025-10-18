芋・栗・柿を使った甘美なスイーツが大集合！日本百貨店で「秋のご褒美」フェアが開催
食と雑貨のセレクトショップ「日本百貨店(にっぽんひゃっかてん)」直営店5店舗では、2025年10月9日から11月27日(木)まで、秋に旬を迎える芋・栗・柿を使った“ご褒美”が並ぶ「秋のご褒美」フェアを開催。干し芋やマロンバター、柿もなかなど、秋にぴったりの名品がそろう。
【写真】店舗・日時限定で登場する、さつま芋菓子専門店「覚王山吉芋」の芋けんぴ「吉芋花火」
■秋の恵みで特別なひとときを
今回のフェアの主役は、ほくほくで優しい芋、香ばしく濃厚な栗、とろりと甘い蜜のような柿。口に運ぶと疲れた心がふっとほどけて、思わず笑顔になってしまいそうな逸品ばかりだ。
■「秋のご褒美」フェア開催情報
開催期間：2025年10月9日〜11月27日(木)
開催店舗：日本百貨店にほんばし總本店、日本百貨店とうきょう、日本百貨店しょくひんかん、日本百貨店おみや、日本百貨店あかれんが
■愛知の行列店「吉芋」の限定販売も
日本百貨店の秋のフェアで毎回好評を博している、さつま芋菓子専門店「覚王山吉芋」(愛知県覚王山)。今回も店舗・数量限定で特別販売を実施する。
■【店頭限定】吉芋「吉芋花火」800円
生のさつま芋を細切りにし、菜種油でカラッと揚げて自家製蜜をからめた細切り芋けんぴ「吉芋花火」は、吉芋の看板商品。外はカリッと香ばしく、中はほろっとやわらかい半生タイプの新食感で、一度食べ始めると止めらない。
＜販売情報＞
販売日：2025年10月17日(金)、11月7日(金)
販売店舗：日本百貨店にほんばし總本店・日本百貨店とうきょう・日本百貨店しょくひんかん・日本百貨店おみや・日本百貨店あかれんが
■【芋】濃厚で優しい甘みのご褒美を
■クロサワファーム「ひとくちほしいも」各697円
干し芋の一大産地・茨城県ひたちなか市にあって、品評会を3連覇した実力派の干し芋。甘さ・柔らかさ・風味を極限まで引き出すことで「食べた人が感動する干し芋をつくりたい」との想いが体現されている。名前の通りのひと口サイズだ。
〈シルクスイート〉
絹のようになめらかな食感と上品な甘さが魅力の品種。スイーツのようなしっとりとした口当たりと、優しく広がる甘みが特徴だ。
〈べにはるか〉
深みのある甘さとコクが際立ち、まさに干し芋の王道品種。ねっとりとした食感と、かむほどに広がる濃厚な蜜の香りがたまらない。
〈玉豊〉
昔ながらのシンプルな甘みが楽しめる、懐かしい味わいの品種。しっかりとした食感と自然な甘さのバランスが絶妙で、飽きのこない味わいが特徴。
■四万十ドラマ「ひがしやま」330円
四万十川流域で収穫された幻の「にんじん芋」を贅沢に使った、心まで満たしてくれそうな甘美な芋菓子。もっちりとした食感に広がる濃厚な甘みと香りで、ひと口ごとに心がほどけるような味わいを実現している。
※店頭のみでの販売
■【栗】秋を象徴する香ばしさを堪能
■荒木屋「栗もなか」各380円／8個入3456円
栗を模した形がとってもキュートな、歴史ある和菓子店の人気もなか。皮の中には、大ぶりの栗がまるごとひと粒ゴロリと隠れている。じっくり練りあげたあんと栗とをシンプルに組み合わせたひと品で、ゆったり過ごす秋の夜長のおともに最適だ。8個入は手土産にもぴったり。
■樽正「三色マロンバター」1496円
大粒で甘い良質の国産栗からつくるきめ細やかな栗ペーストをベースに、バターをプラスした上品でコクのあるマロンバター。アレンジは自在で、食パンに塗ってトースターで焼いたりホットサンドにしたりのひと手間で、香りが引き出されさらにおいしく！
〈ミルクバター〉
濃厚なミルクに卵とバターを加えて仕上げた、まろやかな味
〈マロンバター淡色〉
栗と濃縮乳、バターで作ったスプレッド
〈マロンバター濃色〉
リキュールを効かせた栗の渋皮煮ペースト
※店頭のみでの販売
■【柿】とろける甘さに、癒やされる！
■石井物産「柿もなか 5個入」1150円
奈良県吉野の柿を贅沢に炊き込んだ柿あんがたまらない、上品な柿もなか。もなか1つに約半個分もの柿が使われていて、口に入れると果肉の食感や濃厚な甘さがじんわりと感じられる。あと味を引き締めるのは、地元産の柚子のさわやかな香り。
※店頭のみでの販売
■國和産業「西条柿ミルフィーユ」1495円
西条柿とバターがとろけ合う、贅沢な大人のデザート。干し柿の自然な甘みとバターのコクの相性が抜群で、お茶のおともはもちろん、ブランデーや辛口ワインにもピッタリの味わいだ。
※店頭のみでの販売
■日本百貨店について
「ニッポンの百貨をおもしろく。」をコンセプトに、日本全国47都道府県のこだわりの食品や雑貨を発掘し、直営店舗をはじめ、オンラインショップやポップアップ「出張 日本百貨店」で販売を行う食と雑貨のセレクトショップ。
今回のフェアについて、担当者に話を聞いた。
ーー今回のフェアの狙いは？
「秋のご褒美」フェアは、秋の味覚“芋・栗・柿”を通して、忙しい日々の中で自分を少しだけ甘やかす時間を提案する季節イベントです。ほくほくと優しいお芋、香ばしく濃厚な栗、とろりと甘い柿。秋ならではの豊かな味わいを自分へのご褒美として楽しむことで、心も体も満たされるようなひとときを届けられればと思います。
ーー今回のフェアの目玉は？
愛知県覚王山に本店を構える、さつま芋菓子専門店「覚王山吉芋」の半生芋けんぴ「吉芋花火」を、今回もフェア期間中の週末に数量限定で特別販売いたします。普段はなかなか出合えない新感覚の芋けんぴをお楽しみください。
味覚の秋、お気に入りの味を探しに出かけてみては。
※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
