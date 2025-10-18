＜非常識！ドタキャン義姉＞兄は義姉の言いなり！「生きにくくて可哀想」母も私の味方【第3話まんが】
私（ナオ）は、夫のカズナリと娘のリン（3才）の3人暮らし。10才年上の兄コウジとは昔からとても仲良しです！ 兄はケイコさんと結婚し、今では中2のアヤネちゃん、小4のカオリちゃん、6才のマドカちゃんの3姉妹の父。兄の家に遊びに行くと、一人っ子のリンはお姉さんたちにたくさん遊んでもらってとっても楽しそう！ しかし普段から遊びに誘ってもドタキャンばかりの兄家族。めげずにお菓子を渡しに行ってみると、なんと！ 風邪で遊べないというのは嘘だったのです。私は素っ気ない態度を取ってくるケイコさんが諸悪の根源であると予想するのでした。
「ほんとーーーに！！！ 信じられない！！！」私はあまりにイライラしてしまったので、その胸の内を母に電話しました。母は私に共感してくれつつも、冷静になるように諭してくれます。今までは兄もずいぶん変わっちゃったんだなって思っていたのですが、あのケイコさんの態度を見たら「全部ケイコさんの仕業だった」ということが分かりました。
「……たしかに、ケイコさんはウチに来たときもなんか、愛想ない感じよね〜」と、母も私の意見に共感してくれました。きっとケイコさんは「義実家なんかとは仲良くなるものか！と、思っているに違いありません。子どもたちだって仲良くしているわけだし、これからもいい関係性でいさせてあげたいと私は思うのです。親戚関係を断っていいことなんて絶対ないのに。ケイコさんって生きにくそうです。
私が今までどれだけ兄家族に気を遣ってきたか、全然分かっていなさそうなところに心底驚きます。
遊びに誘ってくれたり、遊びに来てくれたり……。
そういうのは「当たり前」じゃなくて、私の気遣いがあってこそのことだと身をもって知ればいい……そう思います。
きっと母がうまく言ってくれるでしょう。
両親も心配してくれているし、ケイコさんが心を入れ替えるのであれば今までのことは水に流して、これからも仲良くやっていきたいと思っています！
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
