千賀健永「めちゃめちゃ良かった」千円以下で買えるドラスト系リップケア

千賀健永さんが自身のYouTubeチャンネルに『【暴露】見てはいけない…？千賀健永のリアルなAmazon購入履歴の中身。。』の動画を投稿。ネットで購入した商品履歴を公開してくれました！中には美容にまつわるアイテムも。

■リップケア

動画内に登場したのはこちら！

REVLON/キス シュガー スクラブ 113スウィート ユズ 税込990円（公式サイトより）

シュガースクラブ配合で角質ケアと保湿が叶うリップバーム！千賀さんはゆずの香りの『スウィート ユズ』を購入。

こちらについて千賀さんは、知り合いが「リップ界の中で一番いいと思うドラックストアに売ってるリップ」としてすすめてくれたことをきっかけに購入したんだとか。

使ってみた感想として「めちゃめちゃ良かったんだよ、ただ」と知り合いのプレゼンがうますぎて、期待が上がりすぎてしまったと振り返り。続けて、ドラッグストアより規模を落として「コンビニで売ってるリップで一番いいっていうのはわかるかも」と良さを評価していました。

■動画もチェック

動画内では、その他のアイテムも紹介しながら購入品履歴を公開！ぜひチェックしてみてくださいね。