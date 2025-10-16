【天秤座】週間タロット占い《来週：2025年10月20日〜10月26日》の総合運＆恋愛運
来週（2025年10月20日〜10月26日）の【天秤座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2025年10月13日〜10月19日｜総合運＆恋愛運TOP３
『考え方が変わってくるでしょう』
｜総合運｜ ★★★★☆
ポジティブに物事を考えられることが増えてきます。どうせ無理だと思って悲観的になって諦め癖を発揮することは、義務でもないし損だと思うようです。仕事や公の場では様々な人との繋がりを大事にしたり増やしたりしていきます。それによって、自分勝手に思い通りにしてこようとする人が減るでしょう。
｜恋愛運｜ ★★★★☆
とても良い意味でプライドを捨てられます。大事な相手との関係を上手くいかせるために、周囲の人達にどんな目で見られても良いと覚悟していくでしょう。シングルの方は、同性にやっかまれている人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が仕事や人生で過去の努力が実ることがあります。
｜時期｜
10月24日 執着心を活かす ／ 10月25日 びっくりすることがある
｜ラッキーアイテム｜
メガネ
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞