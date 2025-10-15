しまむら新作！あったかインナー「FIBER HEAT」で冬を快適に

寒い季節にぴったりのあったかインナーが、しまむらの「CLOSSHI」から登場しました！新たにラインアップに加わった「FIBER HEAT」シリーズは、暖かさに加えて、肌に優しい着心地が魅力。あったかモイストインナーとあったかコットンインナーが、冬をもっと快適に過ごすためのお助けアイテムに。メンズとレディース、それぞれに合ったサイズ展開で、どんなシーンにも対応できる便利なインナーが揃っています。

暖かさと心地よさを両立した「FIBER HEAT」

しまむらの「FIBER HEAT」シリーズは、選べる暖かさを提供するインナーです。あったかモイストインナーは、薄手ながらも暖かく、保湿成分を配合し、しっとりとした肌触りを実現。

ワキ汗臭対策にも進化しており、長時間快適に過ごせます。レディースもメンズも揃っていて、シンプルなデザインで毎日使いやすいアイテムばかり。

お手頃価格で購入できるため、日常使いにぴったりです♪

「BAMBI WATER」カップ付きTシャツで理想のシルエット！

環境に優しいオーガニックコットン使用

あったかコットンインナー

価格：979円(税込)～



半袖V首・丸首/長袖V首・丸首/ロングタイツ

サイズ：S/M/L/LL/3L

※色・種類により展開サイズが異なります。

価格：979円(税込)～



ラウンドネック3分袖・5分袖・8分袖/クルーネック長袖/くるぶし丈ボトム

サイズ：S/M/L/LL/3L/4L/5L

※色・種類により展開サイズが異なります。

「あったかコットンインナー」は、オーガニックコットンを使用した、肌に優しいインナーです。天然素材の綿に加え、天然オイル成分を配合し、柔らかな肌触りを実現しました。

さらに、ワキ汗臭対策にも配慮され、暖かさだけでなく、ニオイ対策もばっちり。環境にも優しい素材選びで、サステナビリティを意識した商品です。

毎日の着用で、肌にも地球にも優しい選択を♪

暖かさだけじゃない！多機能インナー

しまむらの「FIBER HEAT」インナーは、暖かさだけでなく、多機能性も充実。抗菌防臭、吸湿放湿、ストレッチ、部屋干し臭軽減など、さまざまな機能が満載です。

さらに、軽い素材感と裏起毛仕様で、寒い冬でも暖かく快適に過ごせます。動きやすさを重視した設計で、アクティブな日常にも最適。

お手頃価格でこれだけの機能性を提供しているのは、しまむらならではの魅力ですね♪

しまむらで温かさと快適さを手に入れよう！

寒い季節に大活躍間違いなしの「FIBER HEAT」インナーは、しまむらで手に入るお得なアイテムです。

あったかモイストインナーとあったかコットンインナーの両方が揃い、さらに機能性も充実しているので、毎日の着心地がぐっと向上します。

抗菌防臭やワキ汗臭対策など、細かい配慮が行き届いたインナーで、冬の快適さを手に入れましょう♪ 価格もお手頃で、何枚でも欲しくなっちゃいますよ！