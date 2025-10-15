ÀÆÆ£¥Ê¥ß¡ÖÃË¤Î¼»ÅÊ¤Û¤É¶²¤í¤·¤¤¡©±Ä¶ÈÀ®ÀÓ¤¬ÊÂ¤ó¤ÀÅÓÃ¼¡Ò¼ã¤¤½÷¤À¤«¤é¡Ó¤È¸À¤¦¡Ò´ï¤¬¤ª¤Á¤ç¤³¥µ¥¤¥ºÃË¡Ó¡×
note¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡ÖÁÏºîÂç¾Þ2023¡×¤Ç¸¸Åß¼Ë¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ÀÆÆ£¥Ê¥ß¤µ¤ó¡£SNS¤òÃæ¿´¤Ë¥³¥ß¥«¥ë¤ÊÊ¸ÂÎ¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö°¦¤µ¤ì¤¿¤¤¡×¤¬»ä¤Î¤¹¤Ù¤Æ¡£¼«¸Ê°¦¤Þ¤ß¤ì¤ÎÊ³Æ®µ¡¢¡ØË«¤á¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡©¡Ù¤ò¾å°´¤·¤¿ÀÆÆ£¤µ¤ó¤Ë¤è¤ëÏ¢ºÜ¡Ö¼»ÅÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥¨¥È¥»¥È¥é¡×¡£Âè14²ó¤Ï¡Ö¡Ò¼»ÅÊ¡Ó¤¬½÷ÊÐ¤Ê¤Î¤ÏÇ¼ÆÀ¤¤¤«¤Ê¤¤¡©¤¤¤ä¡¢¤à¤·¤í¸÷±É¡©¡×¤Ç¤¹
* * * * * * *
Á°²ó¡ÖÀÆÆ£¥Ê¥ß¡ÖÉÔÎÑ¥Ð¥Ã¥·¥ó¥°¤ÏÀµµÁ¡©¤½¤ì¤È¤â¼»ÅÊ¡©¡ÒÂ¾¿Í¤ÎÉÔ¹¬¤ÏÌª¤ÎÌ£¡Ó¤Ï¡¢Ç¾¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡×¤Ï¤³¤Á¤é
ÃËÀ¤À¤Ã¤Æ¼»ÅÊ¤¹¤ë
¼»ÅÊ¤È¤¤¤¦Ê¸»ú¤Ï¡Ö½÷¡×ÊÐ¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÅÊ¤ß¡×¤ÏÂ¾¼Ô¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë°¦¾ð¡¢ºÍÇ½¡¢À®¸ù¡¢ºâ»º¤Ê¤É¤Ø¤ÎÁ¢Ë¾¤ò¤µ¤·¡¢¡Ö¼»¤ß¡×¤Ï¡¢Â¾¼Ô¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ø¤Î¡ÖËÜÅö¤Ï¼«Ê¬¤¬»ý¤Ä¤Ù¤¡×¤È¤¤¤¦Á¢Ë¾¤äÆÈÀêÍß¡¢¤Þ¤¿¼«Ê¬¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤òÂ¾¼Ô¤ËÃ¥¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ø¤Î¶²¤ì¤ò¤µ¤¹¡£¡Ê½ôÀâ¤¢¤ê¡Ë
¤Ê¤ó¤Ç¤É¤Ã¤Á¤â½÷ÊÐ¤Ê¤ó¤À¡£¼»ÅÊ¤¹¤ë¤Î¤Ï½÷À¤À¤±¤À¤È¤Ç¤â¤¤¤¦¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ï¤º¤Ï¤Ê¤¤¡£³Î¤«¤Ë¼»ÅÊ¤È¤¤¤¦¤È¡Ø¸»»áÊª¸ì¡Ù¤ÎÏ»¾ò¸æÂ©½ê¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¼»ÅÊ¤¹¤ë¤¢¤Þ¤êÀ¸¤Îî¤È¤Ê¤Ã¤ÆÎøÅ¨¤ò¼ö¤¤»¦¤¹¡Ä¡Ä¤ß¤¿¤¤¤Ê½÷ÀÁü¤¬Æ¬¤ËÉâ¤«¤Ö¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤À¤¬¡¢ÃËÀ¤Ë¤À¤Ã¤Æ¼»ÅÊ¤¹¤ë¿Í¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¡£
¤«¤Ä¤Æ»ä¤Ë¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤É¤³¤ÇÃ¯¤È²¿¤·¤Æ¤ë¤«Á´Éô¶µ¤¨¤Æ¡£¤ä¤Þ¤·¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤é10Ê¬¤Ë£±²ó¤Ï¥á¡¼¥ë¤·¤Æ¡×¤ÈÍ×µá¤·¤Æ¤¯¤ë¥ä¥Ð¤¤Îø¿Í¤¬¤¤¤¿¡£½Â¡¹¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤±¤ì¤É¡¢10Ê¬¤Ë1²ó¤Ê¤ó¤Æ¤«¤Ê¤ê¥Ï¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ç¡¢¤¹¤°¤ËÁ÷¤ëÆâÍÆ¤â¿Ô¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ö¤Í¤à¤¤¡×¤ÎÏ¢Â³¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¢¤ì¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤ÎÈÑ¤ï¤·¤µ¤À¤Ã¤¿¡£
ÃËÀ¤ÎÎø°¦¤Ë¤ª¤±¤ë¼»ÅÊ
Ê¸³ØºîÉÊ¤Ë¤âÃËÀ¤Î¼»ÅÊ¤òÉÁ¤¤¤¿¤â¤Î¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¡£ÍÌ¾¤ÊÎã¤Ë¥·¥§¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢¤Î¡Ø¥ª¥»¥í¡¼¡Ù¤¬¤¢¤ë¡£¼ç¿Í¸ø¥ª¥»¥í¡¼¤Ï¡ÖºÊ¥Ç¥º¥Ç¥â¡¼¥Ê¤¬ÉÔÄç¤òÆ¯¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦Í§¿Í¥¤¥¢¡¼¥´¤Î±³¤ò¿®¤¸¡¢·ã¤·¤¤¼»ÅÊ¤Ë¶î¤é¤ìºÊ¤ò»¦³²¤¹¤ë¡£
ÆüËÜÊ¸³Ø¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢»ä¤Ï²ÆÌÜÞûÀÐ¤Î¡Ø¹Ô¿Í¡Ù¤¬¹¥¤¤À¡£¼ç¿Í¸ø¤Î°ìÏº¤ÏºÊ¤ÎÄ¾¤ò°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¿®¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£°ìÏ¯¤ÎÄï¡¦ÆóÏº¤È¤ÎÉâµ¤¤òµ¿¤¤¡¢¤Ê¤ó¤ÈÆóÏº¤Ë¡ÖÄ¾¤È°ìÈÕ¤è¤½¤ËÇñ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¡×¤ÈÍê¤à¤Î¤À¡£Á¡ºÙ¤Ç¸ÉÆÈ¤Ê°ìÏ¯¤Î¶ì¤·¤ß¤¬ÄË¤¤¤Û¤ÉÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡¢¿Í´Ö¤ÎÊ£»¨¤Ê´¶¾ð¤ò¤Ä¤Ö¤µ¤ËÉÁ¤¤¤¿Ì¾ºî¤À¡£
¤ä¤Ï¤ê¼»ÅÊ¤ÏÃËÀ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÈó¾ï¤Ë¿È¶á¤Ç¡¢ÍýÀ¤Ç¤ÏÍÞ¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¶¯¤¤´¶¾ð¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¿Ê²½¿´Íý³ØÅª´ÑÅÀ¤Ç¤Ï¡¢Îø°¦¤Ë¤ª¤±¤ë¼»ÅÊ¤Ï¼«Ê¬¤Î°äÅÁ»Ò¤ò»Ä¤¹¤¿¤á¤Î½ÅÍ×¤Êµ¡Ç½¤È¤·¤Æ¿Í´Ö¤ËÈ÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¿´Íý³Ø¼Ô¡¢¥Ç¥¤¥Ó¥Ã¥É¡¦M¡¦¥Ð¥¹¤Ï¼«¿È¤ÎÃø½ñ¤äµ»ö¤ÇÃËÀ¤ÎÎø°¦¤Ë¤ª¤±¤ë¼»ÅÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦ÏÀ¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
DNA´ÕÄê¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿»þÂå¤Ï¡¢ÃËÀ¤ÏÇÛ¶ö¼Ô¤Î»Ò¤É¤â¤¬¼«Ê¬¤Î»Ò¤«¤É¤¦¤«Àµ³Î¤Ë¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤â¤·ÇÛ¶ö¼Ô¤¬¼«Ê¬¤òÎ¢ÀÚ¤ê¡¢Â¾¤ÎÃËÀ¤Î»Ò¤ò»º¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î»Ò¤ò°é¤Æ¤ë¤³¤È¤Ï¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤ä¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÂ¾¤ÎÃËÀ¤Î°äÅÁ»Ò¤ò»Ä¤¹¤¿¤á¤ËÊû¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤½¤ì¤òËÉ¤°¤¿¤áÃËÀ¤Ï¡¢½÷À¤Î¾ð½ïÅª¤ÊÉâµ¤¤ËÈæ¤Ù¡¢¿ÈÂÎÅª¤ÊÉâµ¤¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤è¤ê¶¯¤¤Äñ¹³´¶¤ä´íµ¡´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¤½¤¦¤À¡£
¡Ö´ï¤¬¤ª¤Á¤ç¤³¥µ¥¤¥ºÃË¡×¤ÎK¤µ¤ó
¤Þ¤¿¡¢ÃËÀ¤Ï»Å»ö¤Ë´Ø¤·¤Æ¼»ÅÊ¿´¤òÊú¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£
»ä¤¬20ÂåÈ¾¤Ð¤ÇÌ¤·Ð¸³¤Î¶È¼ï¤Î²ñ¼Ò¤ËÆþ¼Ò¤·¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¡£30Âå¤ÎÃËÀ¼Ò°÷K¤µ¤ó¤Ï¡¢ºÇ½é¤Ï¡Ö¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¤Ê¤ó¤Ç¤âÊ¹¤¤¤Æ¤Í¡×¤ÈÍ¥¤·¤¯ÀÜ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ë´Å¤¨¡¢¤³¤È¤¢¤ë¤´¤È¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¶Ä¤®¡¢ÃúÇ«¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤ª¤«¤²¤«¡¢»ä¤Ï¾¯¤·¤º¤Ä±Ä¶ÈÀ®ÀÓ¤ò¿¤Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤¢¤ë»þ¡¢K¤µ¤ó¤ÈÇä¾å¤Î¿ô»ú¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£¤¹¤ë¤ÈÄ«Îé¸å¤ËK¤µ¤ó¤¬¡ÖÀÆÆ£¤µ¤ó¡¢¤¹¤´¤¤¤Í¡£¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¹¥¤«¤ì¤ë¥³¥Ä¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¡©¡×¤ÈÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£´ò¤·¤¯¤Æ¡ÖK¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¤È¤³¤í¡¢Ë«¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ö¤¤¤ä¡¢¼ã¤¤½÷¤À¤«¤é¤Ç¤·¤ç¡×¡Ö¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Î¥Ð¥«¤ß¤¿¤¤¤À¤ï¡£Ä´»Ò¤Ë¾è¤ë¤Ê¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
Æþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¤·¤«¤âÇ¯²¼¤Ç½÷¤Î»ä¤ò²¼¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢°ì½Ö¤Ç¤â¼«Ê¬¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¤³¤È¤¬¥à¥«¤Ä¤¤¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡£´°Á´¤Ë²¼Êý¼»ÅÊ¤À¡£»ä¤¬ÃËÀ¼Ò°÷¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤¤Ã¤È¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤µ¤¤¬¤¹¤ë¡£
¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥À¥µ¤¤¡£¤½¤ì°Ê¹ß¡¢K¤µ¤ó¤ò¿´¤ÎÃæ¤Ç¡Ö´ï¤¬¤ª¤Á¤ç¤³¥µ¥¤¥ºÃË¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤¤¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£
¤³¤È»Å»ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢½÷À¤è¤ê¤âÃËÀ¤Î¼»ÅÊ¤ÎÊý¤¬¶¯Îõ¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡
¡ÖÃË¤Î¼»ÅÊ¤Ï¤ß¤Ã¤È¤â¤Ê¤¤¡×¤ÈÉ×¤Ï¸À¤¦¤¬¡Ä
»ä¤ÎÉ×¤¬°ÊÁ°¶Ð¤á¤Æ¤¤¤¿²ñ¼Ò¤Ï¼ÒÄ¹¸òÂåÌÜÁ°¤Î»þ´ü¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Ìò°÷¤¿¤Á¤Î¶¥Áè¤¬¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡£
¼¡´ü¼ÒÄ¹¤¬¤Û¤Ü·è¤Þ¤ë¤È¡¢¤½¤Î¼¡´ü¼ÒÄ¹¤ÈNo.£²¤À¤Ã¤¿Ìò°÷¤Î´Ø·¸¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë°¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¼¡´ü¼ÒÄ¹¤¬¡¢No.£²¤Î´Ø¤ï¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¾®¤µ¤Ê¥ß¥¹¤òÂç¤´¤È¤Ë¤·¤è¤¦¤ÈÌöµ¯¤Ë¤Ê¤êÂ¾Éô½ð¤Î¼Ò°÷¤ä³°Éô¤Î¿Í¤Ë¤Þ¤Ç¿¨¤ì²ó¤Ã¤¿¤ê¡¢No.£²¤Ï¼¡´ü¼ÒÄ¹¤¬ÀèÆ³¤¹¤ë²ñµÄ¤Ë¤Ê¤ó¤À¤«¤ó¤À¤ÈÍýÍ³¤ò¤Ä¤±¤Æ·çÀÊ¤·Â³¤±¤¿¤ê¤·¤¿¤½¤¦¤À¡£
ÉáÃÊ¤«¤é¡¢¤ä¤ì²È¤ÎÂç¤¤µ¤À¤Î¡¢¼Ö¤À¤Î¡¢¿ÍÌ®¤Î¤¹¤´¤µ¤À¤Î¤È¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤òÈæ³Ó¤·¤Æ¼«Ëý¤·¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢»Å»ö¤È¤ÏÁ´¤¯´Ø·¸¤Ê¤¤»äÅª¤Ê¤³¤È¤Ë¤Þ¤Ç¼»ÅÊ¤·¤ÆÏÄ¤ß¹ç¤Ã¤¿¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¼Ò°÷¤¿¤Á¤¬¤É¤Ã¤Á¤Ë¤Ä¤¯¤Î¤«¤Ç³ä¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
±Ä¶È¿¦¤À¤Ã¤¿É×¤Ï¡¢Ìò°÷¤¿¤Á¤Î¶¥Áè¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë·Á¤Ç»¶¡¹¤ÊÌÜ¤Ë¤¢¤Ã¤ÆÆÈÎ©¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¡£
¡ÖËÜÅö¤Ë¥Ð¥«¥Ð¥«¤·¤¤¡£ÃË¤Î¼»ÅÊ¤Ï¤ß¤Ã¤È¤â¤Ê¤¤¡×¤é¤·¤¤¡£
¤«¤¯¤¤¤¦É×¤â¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Í§Ã£¤Î²È¤ËÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤¯¤¿¤Ó
¡Ö¤É¤ó¤Ê²È¤À¤Ã¤¿¡©¡¡¤¦¤Á¤è¤êÂç¤¤¤¡©¡¡¤ªÉã¤µ¤ó¤É¤ó¤Ê¼Ö¡©¡¡»Å»ö²¿¤·¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¡©¡×
¤È¿Ò¤Í¤Æ¤Ï
¡Ö¾¡¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È¤«¡Ö¤Õ¤¦¤ó¡¢¤Þ¤¢¡¢¤¢¤Î²ñ¼Ò¤Ê¤é¤½¤¦¤«¡Ä¡Ä¡×¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤ß¤Ã¤È¤â¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¼ýÆþ¤äºÍÇ½¤Ø¤Î¼»ÅÊ¤Ï¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿©ÎÁ¤ä»ñ¸»¤Î³ÎÊÝ¤ä¡¢½¸ÃÄÆâ¤Î¼«Ê¬¤ÎÃÏ°Ì¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ÎÀ¸Â¸ËÜÇ½¤Ç¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÃËÀ¤Î¼»ÅÊ¤¬À¤³¦¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¿¡©
»ä¤ÏNHK¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤ò¤è¤¯´Ñ¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Îò»Ë¤ò¸«¤Æ¤âÃËÀ¤ÏÆâ¤Ë³°¤Ë²¼¤Ë¾å¤Ë¤È¼»ÅÊ¤·¤Æ¤Ð¤«¤ê¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¡£
»³Æâ¾»Ç·»á¤ÎÃø½ñ¡Ø¼»ÅÊ¤ÎÀ¤³¦»Ë¡Ù¡Ê¿·Ä¬¿·½ñ¡Ë¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤Î»ëÅÀ¤«¤éÀ¤³¦¤ÎÎò»Ë¤òÆÉ¤ß²ò¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤È¤Æ¤âÌÌÇò¤¤¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢ÆüËÜ¤ÎÎò»Ë¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂç¤¤ÊÅ¾´¹ÅÀ¤Ç¤¢¤ë´Ø¥ö¸¶¤Î¹çÀï¤Ï¡¢Àï¾ì¤ÇÌ¿¤òÅÒ¤±¤Æ¤¤¿Ê¡ÅçÀµÂ§¤ä²ÃÆ£À¶Àµ¤È¤¤¤Ã¤¿Éð¾¤¿¤Á¤¬¡¢ÆâÀ¯¤ä»öÌ³½èÍýÇ½ÎÏ¤À¤±¤Ç¸¢Àª¤ò¿¶¤ë¤¦ÀÐÅÄ»°À®¤ËÊú¤¤¤¿¼»ÅÊ¤Î´¶¾ð¤òÆÁÀî²È¹¯¤¬¹ª¤ß¤ËÍøÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Âç¤¤¯Î®¤ì¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Â¾¤Ë¤â¡¢¥Ø¥ì¥Ë¥º¥àÊ¸²½¤òÃÛ¤¤¤¿¥¢¥ì¥¥µ¥ó¥É¥í¥¹¡¢»°¹ñ»Ö¤ÎÂ¹¸¢¡¢¿·ÀñÁÈ¤Î¶áÆ£Í¦¤Ê¤É¡¢Îò»Ë¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¿°Î¿Í¤¿¤Á¤Î¼»ÅÊ¤ÎÍÍ»Ò¤¬Â¿¤¯ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤é¤ò´Õ¤ß¤ë¤È¡¢¤â¤Ï¤äÃËÀ¤Î¼»ÅÊ¤¬À¤³¦¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¼»ÅÊ¤¬½÷À¤Î¤â¤Î¤À¤Ê¤ó¤Æ¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£º£Æü¤«¤é¡ÖÃË¡×ÊÐ¤Ë¤·¤¿¤é¤É¤¦¤À¤í¤¦¤«¡©
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÆüËÜ¤Ç¤Ï½÷À¤¬³èÌö¤·¤¿¤¯¤Æ¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¼Ò²ñ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤â»ö¼Â¤À¡£Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤Î»þÂå¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÆ¯¤¤¤¿¤ê½ÐÀ¤Áè¤¤¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¤ë¤Û¤É³èÌö¤Ç¤¤ë½÷À¤Ï¤Þ¤À¾¯¤Ê¤¯¡¢¼»ÅÊ¤¹¤ëµ¡²ñ¤µ¤¨Í¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
°ìÊý¡¢ÈþÍÆ¶È³¦¤äCA¤Ê¤É½÷À¤Ð¤«¤ê¤¬Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¿¦¾ì¤Ç¥É¥í¥É¥í¤·¤¿¼»ÅÊ¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
ÆüËÜ½é¤Î½÷ÀÁíºÛÃÂÀ¸¤Ç
ÀèÆü¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¤µ¤ó¤¬¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¤Ë·èÄê¤·¡¢ÆüËÜ½é¤Î½÷ÀÁíºÛ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£À¤³¦¤Ç¤Ï¶áÇ¯¡¢¾¯¤·¤º¤Ä½÷À¤ÎÀ¯¼£»ØÆ³¼Ô¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¤â¤·¤«¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤«¤é¤è¤¦¤ä¤¯ÃËÀ¤Î¾ðÇ°¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢½÷À¤ÎÆâ¤ËÈë¤á¤¿Ìî¿´¤ä¾ðÇ®¤â¡¢À¤³¦¤òÆ°¤«¤¹ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤È¤«¤¯¿Í¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤Î»þÂå¤â¡¢ÃË¤â½÷¤â¡¢»þÂå¤òÆ°¤«¤¹¤è¤¦¤Ê¤¹¤´¤¤¿Í¤â¡¢Â¾¿Í¤ÎÀ®¸ù¤òÁ¢¤Þ¤·¤¤¤ÈÅÊ¤ß¡¢¼«Ê¬¤â°¦¤µ¤ì¤¿¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¼»ÅÊ¤Ï¡¢ÀÊÌ¤òÄ¶¤¨¤¿¿Í´Ö¤ÎÉáÊ×Åª¤Ç¶¯ÎÏ¤Ê¸¶Æ°ÎÏ¤À¡£
¤½¤¦»×¤¦¤È¤Ê¤ó¤À¤«¡Ö¼»ÅÊ¡×¤¬°¦¤ª¤·¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê´Á»ú¤Ë¡Ö½÷¡×ÊÐ¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â°¤¯¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¡©¡¡¸÷±É¤Ê¤Î¤«¤â¡©¡¡¤È»×¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤è¤¤¤è»ä¤ÏËÜÅö¤Ë¼»ÅÊ¥Þ¥Ë¥¢¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¢§¢§¢§¢§¢§¢§
¤Ê¤¼¡Ö¼»ÅÊ¡×¤È¤¤¤¦´Á»ú¤Ï¡È½÷¡ÉÊÐ¤Ê¤Î¤«¡© Ãø¼Ô¡¦ÀÆÆ£¥Ê¥ß¤µ¤ó¤ÈÉØ¿Í¸øÏÀ.jpÃÓ¾¾½á¤¬Æü¾ï¤ËÀø¤à¡ÖÃË¤Î¼»ÅÊ¡×¤òÅ°Äì²òË¶¡£À¤³¦»Ë¤òÆ°¤«¤·¤¿¼»ÅÊ¤ÎÀµÂÎ¤ä¡¢AI¤Ë´¶¾ð¤ò¶µ¤¨¤ë¡Ö¼»ÅÊAI¼½ñ¡×¤Þ¤Ç¸ì¤ê¿Ô¤¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
[noteµ»ö¥ê¥ó¥¯¤Ï¤³¤Á¤é]
¢¥¢¥¢¥¢¥¢¥¢¥