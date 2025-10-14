今回は、5ヶ月ぶりに家族と再会したわんこたちのリアクションを紹介します。

話題となっている投稿は記事執筆時点で101万回再生を突破し、「涙が出てきました」「可愛すぎて天使」「こんなお出迎えされたら幸せ」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：息子から『帰省する』と連絡→4匹の犬に伝えた結果…再会した瞬間『嗚咽をあげながら喜ぶ光景』】

お兄ちゃんが帰ってくる！

YouTubeチャンネル「豆柴おもしろ4兄妹」の投稿主さんの家には、『豆じろう』ちゃん、『幾三』ちゃん、『凛』ちゃん、『四竜』ちゃんという4匹の柴犬が暮らしています。今回は、お兄ちゃんが帰省した日の様子を紹介したそうです。お兄ちゃんは離れて暮らしており、4匹とは約5ヶ月ぶりの再会だったといいます。

長女の凛ちゃんに「お兄ちゃんが帰ってくるよ」と伝えるも、まだ実感が湧かない様子。別の部屋にいた3匹に伝えると、「本当に！？」とばかりにワチャワチャと大興奮したそうです。ニコニコ笑顔の3匹から、お兄ちゃんへの愛が伝わります…♡

しばらくすると、お兄ちゃんが家に帰ってきました。

全員大歓喜のお出迎え

庭にお兄ちゃんが入ると、幾三ちゃんと四竜ちゃんは大はしゃぎ！耳をペタンと伏せて、お兄ちゃんの周りを走り回ったり、飛びついたりしていたといいます。凛ちゃんも、久しぶりのお兄ちゃんのナデナデに大喜びしていたとか。

一方、長男の豆じろうちゃんは、緊張してお兄ちゃんに近付けない様子だったそうです。もともと人見知りな性格のため、久々に家族と会うと上手に甘えられないのだといいます。それでも、尻尾を勢いよく振って、喜びをアピールしたのでした。

嬉しすぎて悲鳴が…

お兄ちゃんが家に入ると、先に部屋に入っていた凛ちゃんが再びお出迎えしました。お兄ちゃんに触れた凛ちゃんは、あまりの嬉しさに感情が爆発してしまったようです。嬉しい悲鳴を上げて、お兄ちゃんに飛びついたといいます。

4匹のリアクションはそれぞれですが、お兄ちゃんに会えて嬉しい気持ちは一緒。こんなに感情あふれるお出迎えをされたお兄ちゃんも、さぞ幸せだったことでしょう！

この投稿に思わずホッコリした人は多い様子。「みんなの喜びが爆発しましたね」「嬉しさが伝わってきました」「毎週帰省したくなるなｗ」などさまざまなコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル「豆柴おもしろ4兄妹」には、柴犬4兄弟の微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

