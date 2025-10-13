この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

『#脳教室 仲間が喧嘩を始めたら。』と題した動画で、脳科学者の茂木健一郎氏が、自身の考える“喧嘩のなだめ方”について語った。茂木氏は「誰かと誰かが喧嘩してる時は、どうどうどうっていうのがいいんだよね」と述べ、特定の一方に肩入れせずに冷静に諭す重要性を説いた。

茂木氏によれば、「どうどうどう」はもともと馬を落ち着かせる時に使う言葉だとし、「俺すごい好きで、どうどうどうって」と自身もよく用いると語る。その理由を「どっちかの方持っちゃったりとか、そういうんじゃなくて、どうどうどうって言って、なだめる、沈めることが大事」と説明。現代のソーシャルメディアや政治の世界、国際関係においても争いが絶えない現状を指摘し、「こっちが正しいとか言うと、また角が立つからね。ますます、火に油を注ぐことになる」と諭した。

さらに、「みんなの周りの、友達同士が喧嘩したりし合った時も、どうどうどうって言って、なだめると、いいんだろうなって思います」と、身近な人間関係にも応用可能だと提案。「どうどうどうってしずめよ。それが一番、僕は平和につながる道だと思うよ」と、動画の締めくくりで平和への思いを強く語った。

