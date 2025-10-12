この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

実業家のマイキー佐野氏が断じる！“次に揉める”相手の必然『【2026年】1年後のテック覇権を未来予測。もう時代の流れは止められません』

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTube動画『【2026年】1年後のテック覇権を未来予測。もう時代の流れは止められません』で、実業家・マイキー佐野氏が2026年のテック業界で起こりうる“争い”と主役交代の行方を大胆に読み解いた。佐野氏は「これからは“誰が揉めるか”が最大のエンターテインメントだ」と断じ、イーロン・マスク、マーク・ザッカーバーグ、ティム・クックという3人が再び覇権を巡って激突する可能性を示した。



焦点は『次に誰が喧嘩を始めるか』である。アメリカの大手IT経営者は“クラスの女子”のように、ある領域では握手し、次の瞬間には別の領域で殴り合う。特にTeslaのイーロン・マスク氏とMetaのマーク・ザッカーバーグ氏は、一度和解ムードを見せつつも、2026年に対立が再燃すると読む。



背景にあるのは、データとロボティクスの覇権争いだ。Teslaはフルセルフドライビングやロボタクシー、ヒューマノイド「Optimus」を通じて“アウトドア”の映像・行動データを膨大に蓄積してきた。一方、Metaはスマートグラスなど室内利用前提のデバイスで“インドア”の視線・動作・音声に近い日常データを集めやすい。屋外の自動運転に強いTeslaと、屋内の生活行動を捉えるMeta。ロボットが家庭やオフィスで機能するほど、どちらの学習データが“効く”かで真っ向勝負になる。



さらにAppleの参入が火に油を注ぐ。Vision Proのような高価格帯のハードに強みを持つAppleは、デバイス品質と体験設計で突き抜ける。一方で低価格帯のスマートグラスは普及スピードとデータ量で優位に立ちやすい。MetaとAppleは元来不仲、マスク氏とティム・クック氏の関係も険しい。3者の“バチバチ”は避けられず、ロボット産業がその最前線になるというわけだ。



佐野氏は企業哲学の衝突も指摘する。宇宙志向で技術リスクに慎重なマスク氏と、地上の社会的つながりを技術で拡張しようとするザッカーバーグ氏。AIへの姿勢も、警戒派と楽観派で噛み合わない。だからこそ、データ戦略とロボティクスで利害が交差した瞬間、対立は表に出る。



スマートグラス市場の重い投資負担、価格レンジの差、そして採用人材の顔ぶれまで、各社は長期戦の構えを固めている。リアリティラボの巨額投資や研究用グラスの展開は、単なるAR/VRの延長ではない。現実世界データの取り合いがロボットの訓練速度を左右する。勝敗の鍵は、屋外と屋内のデータをどう重ね合わせ、どれだけ速く学習ループを回せるかに尽きる。



総じて、2026年の見どころは明確だ。Tesla（アウトドア・モビリティ）、Meta（インドア・行動データ）、Apple（ハードウェアと体験設計）。この3者の接点にロボットがあり、そこで火花が散る。誰が“次の喧嘩”を仕掛けるのか、その瞬間を押さえると業界の地殻変動が読めるはずだ。なお、詳細なデータの扱いや各社の布陣については本編で語られているため、併せて確認すると流れが一段と掴みやすい。



本編は、テック企業の動向を先回りして押さえたい人やロボット/ARの行方を読み解きたい人にとっても有用な指針となるはずだ。