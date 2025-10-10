この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ファッションスタイリスト・黒田茜さんが、自身のYouTubeチャンネルにて「『残念な人』は今日で終わり。スタイリスト直伝！ 40代以降の品格と余裕を作る7つの習慣」と題した動画を公開。25年にわたりファッション業界で活躍する黒田さんが、40～50代を中心とした大人のためのファッションマナー7選を実例つきで解説した。

動画の冒頭で黒田さんは「できる大人がやっているファッションマナー1つ目からお話しします」と切り出すと、意外と見落とされがちなストールやスカーフについている品質表示やブランドタグについて「これは商品の説明が書いてあるものなので、自分のものになったら外すのが正解です」とアドバイス。

続いて、靴の裏（ソール）についているサイズシールにも言及。「靴の裏って人に見えないものじゃないかなと思いますが、階段登ってたりすると見えたりする」とし、「自分のものになったら外してください」と呼びかけた。ジャケットのフォーマルマナーについては「フラップポケットは、正式な場ではしまって着るのが正解」とし、「仕事では出して着るのが標準ですが、式典やお食事会などフォーマルな場ではしまうのがエレガントな着方」と具体的なTPOも紹介した。

また、和室の畳部屋やお茶会でのマナーとして「畳の部屋は素足で入らない。ストッキングも素足扱いになるので、白いソックスを持ち歩くことをおすすめします」とアドバイス。フォーマルなシーンでの靴の選び方にも触れ「つま先とかかとが隠れてないといけないので、オープントゥのパンプスはNGです」と断言。さらに、会場の入り口や玄関でコートを脱ぐことや、帽子については「ツバが広い帽子をかぶられてる時は、エレベーターの中でサッと取って手で持つとエレガントな印象になる」と細かな所作にまで言及した。

