小倉優子、忙しい日のメインに♪お肉の“作り置きおかず”レシピ「結構ボリューミー」

現在、13歳の長男・8歳の次男・5歳の三男という3人の男の子のママである小倉優子さん。SNSではお子さんへの愛情たっぷりの美味しそうな手料理の写真をアップされています。そんな小倉さんが、ご自身のYouTubeチャンネルに『忙しい方必見！冷凍作り置き3品』という動画をアップ。冷凍しておけば忙しい時にすぐ使える“作り置きおかず”を紹介してくれました。

小倉さんが「作って冷凍して揚げるだけにします！」とコメントし、紹介してくれたお肉の作り置きレシピがこちら！

◼︎ささみのチーズフライ

【材料】・ささみ・チーズ・卵・塩コショウ・パン粉・小麦粉

画像出典： 小倉優子 オフィシャル YouTube チャンネルより

【作り方】（1）ささみの真ん中に切れ込みを入れて、横にスライスしながら左右に開く（2）あれば麺棒、なければ包丁の側面を使って平らになるように叩く（3）（2）に塩コショウをする（4）（3）の半分の数のささみに、とろけるチーズをのせる（5）チーズをのせていないささみを（4）の上に被せて1セットにする（6）（5）の表裏に小麦粉をまんべんなくふりかけ、溶き卵につけ、パン粉をまぶす（7）（6）を1つずつラップに包んで冷凍しておく

◼︎残りの工程は揚げるだけ！

小倉さんは、「結構ボリューミーで、だけどちゃんと切り込みとかも入ってるから柔らかく食べられる」と、1個でも満足な食べ応えがあるとコメント。

また「お弁当にも使います。朝揚げるだけ」「お肉を薄くしてあるから火の通りがいいから。それも楽なんだよね」「ボリュームあるんだけど薄いから」と、忙しい朝にも調理に時間がかからないと教えてくれました！

お肉やチーズでボリューミーなので、忙しい日の夕飯のメインとしても使えそうですよね♪

揚げるだけにしておく冷凍の作り置きおかず。ぜひ、試してみてくださいね。

■動画もチェック

動画内では、このほかにも、小倉さんが活用する冷凍作り置きレシピが公開されています。ぜひチェックしてみてくださいね。