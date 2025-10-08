幼稚園のママ友の中には、自分の立場を利用して偉そうにする人も存在するようです。しかも厄介なのが、権力がある人にくっついて、自分も上に立ったような勘違いをする人がいること。そんな人には反撃しないと、ずっと状況は変わりませんよね。今回は、偉そうな幼稚園の会長と取り巻きのママ友たちをまとめて撃退した話をご紹介いたします。

旦那さんがすごいだけ

「幼稚園の役員をやっています。ほとんどのママ友はいい人が多いのですが、会長がとにかく偉そうな人で、みんな従うしかない状況なんですよね。会長の子どもは、みんなこの幼稚園に通っていたため先輩風を吹かしていて、さらに先生とも仲がいいのを見せつけてくるのもイラッとします。

ある日、会長の取り巻きのママ友が『会長の旦那さんは弁護士なのよ』『しかもT大卒なんですって！』と、ヨイショしていて、それを聞いた会長が勝ち誇った顔をしていたので『旦那さんがすごいだけですよね』『会長がすごいわけじゃないですよね？』と言ったら、一気に場の空気が凍りつきました。完全に睨まれたな、と思ったけど言いたいことを言えてスッキリしましたよ」（体験者：30代 女性・主婦／回答時期：2025年7月）

▽ 先輩風を吹かすママ友っていますよね。地位や権力を武器に幼稚園のママたちを支配しようとするなんて、子どもが知ったらどう思うでしょうか……。

