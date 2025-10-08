軽くてタフなのに収納力もバツグン！【スノーピーク】のショルダーバッグがAmazonに登場中‼
急な雨でも安心の撥水性と機能性!【スノーピーク】のショルダーバッグがAmazonに登場!
プライム感謝祭で、話題のアイテムをまとめ買い♪
Amazonの大型セール「プライム感謝祭」が10月7日(火)0:00〜10日(金)23:59の4日間限定で開催！「先行セール」は10月4日(土)0:00からスタート！普段よりずっとおトクなこのチャンス、見逃したらもったいない！
使いやすさの向上を図るとともに環境配慮も兼ねてリニューアルした｢Everyday Use｣シリーズのショルダーバッグ。PFAS(有機フッ素化合物)を使用しない、撥水生地を採用。クロスボディで持った際に体にフィットし、快適な使い心地を実現。本体には多数のメッシュポケットを備え、荷物の仕分けがしやすい構造になっている。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
表地にPFASを使わない撥水剤『C0撥水加工』を施した撥水生地を採用し、合わせてファスナーもPFASフリーに変更。各アジャスターも軽量性の高いものにし、さりげなくブランドピスネームのデザインもリニューアル。
→【アイテム詳細を見る】
フロントポケットやサイドのメッシュポケットにより、仕分けのしやすい構造になっている。アウトドアに最適なショルダーバッグだ。
クロスボディで持ったときに体に沿う形状の、ミドルサイズのショルダーバッグ。カラーは合わせやすい、ブラック、オリーブ、グレーの3色展開。
