推しは鈴木愛理さん♡【FRUITS ZIPPER・櫻井優衣】の“プロフィール”を大公開！

七福神スマイルがトレードマークのFRUITS ZIPPER、櫻井優衣が11月号からRay モデル の一員に！そこで今回は、出会った人を トリコ にする優衣ちゃんの魅力をもっとみんなに知ってほしいから、ちょっぴり懐かしの“プロフ帳風”で自己紹介。さっそくチェックしてね♡

櫻井優衣のプロフ

誰からも愛される生まれながらのアイドル♡

七福神スマイルがトレードマークのFRUITS ZIPPER、櫻井優衣が11月号からRayモデルの一員に！

出会った人をトリコにするその魅力をもっとみんなに知ってほしいから、ちょっぴり懐かしの“プロフ帳風”で自己紹介。

Ray読者のみんなと仲よくなりたくて、全質問を一生懸命答えてくれました♡

わたしのサインはコレ♡