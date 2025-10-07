推しは鈴木愛理さん♡【FRUITS ZIPPER・櫻井優衣】の“プロフィール”を大公開！
七福神スマイルがトレードマークのFRUITS ZIPPER、櫻井優衣が11月号からRayモデルの一員に！そこで今回は、出会った人をトリコにする優衣ちゃんの魅力をもっとみんなに知ってほしいから、ちょっぴり懐かしの“プロフ帳風”で自己紹介。さっそくチェックしてね♡
櫻井優衣のプロフ
誰からも愛される生まれながらのアイドル♡
七福神スマイルがトレードマークのFRUITS ZIPPER、櫻井優衣が11月号からRayモデルの一員に！
出会った人をトリコにするその魅力をもっとみんなに知ってほしいから、ちょっぴり懐かしの“プロフ帳風”で自己紹介。
Ray読者のみんなと仲よくなりたくて、全質問を一生懸命答えてくれました♡
わたしのサインはコレ♡
Check! Profile
わたしの名前は、櫻井優衣です！
2000年2月21日生まれの、うお座だよ♡
利き手は、右利き！
みんなからは「ゆいちゃん」って呼ばれてます。
性格はよく、ずっと笑ってるタイプだよねって言われるけど、わたしはやっぱツボあさいタイプだと思うな。
16タイプ別診断は、なにかな〜♡
趣味はごはんを作ること、モノボケで、特技はネイルです♡
Check! ちょっとニッチなわたしの好み
Check! もしもな妄想クエスチョン
明日から1週間の休みになったら？▶︎ハワイ旅行イヤなことがあったときは？▶︎あそぶ、食べる、寝る♡笑生まれ変われるならどんなスキルが欲しい？▶︎天才になりたい！！ドラマに出るならなに役がいい？▶︎変身する役♡ 着ぐるみとか可愛い♡お店を開くなら？▶︎スナック！（スナック優衣）
Check! My style
Check! アガることイロイロ
推しは？▶︎鈴木愛理さん♡アガる瞬間といえば？▶︎ライブ、お風呂仕事でがんばったときのごほうびは？▶︎やきにく、牛タン！
PROFILE
櫻井優衣
さくらい・ゆい●2000年2月21日生まれ、東京都出身。2022年4月に「FRUITS ZIPPER」の一員としてデビュー。11月にはグループ史上初となるアジア3都市ツアー『FRUITS ZIPPER 1st ASIA TOUR 2025』 が決定している。
撮影／TISCH（MARE）ヘア＆メイク／福岡玲衣（W）稲葉有理奈（KIND）モデル／櫻井優衣（本誌専属）
Ray編集部 副編集長 小田和希子
櫻井優衣