推しは鈴木愛理さん♡【FRUITS ZIPPER・櫻井優衣】の“プロフィール”を大公開！

七福神スマイルがトレードマークのFRUITS ZIPPER、櫻井優衣が11月号からRayモデルの一員に！そこで今回は、出会った人をトリコにする優衣ちゃんの魅力をもっとみんなに知ってほしいから、ちょっぴり懐かしの“プロフ帳風”で自己紹介。さっそくチェックしてね♡

櫻井優衣のプロフ

誰からも愛される生まれながらのアイドル

Ray読者のみんなと仲よくなりたくて、全質問を一生懸命答えてくれました♡

わたしのサインはコレ♡

Check! Profile

わたしの名前は、櫻井優衣です！

2000年2月21日生まれの、うお座だよ♡

利き手は、右利き！

みんなからは「ゆいちゃん」って呼ばれてます。

性格はよく、ずっと笑ってるタイプだよねって言われるけど、わたしはやっぱツボあさいタイプだと思うな。

16タイプ別診断は、なにかな〜♡

趣味はごはんを作ること、モノボケで、特技はネイルです♡

Check! ちょっとニッチなわたしの好み

いつも選ぶおにぎりの具▶︎オカカ好みの歯ブラシのかたさ▶︎ふつう目玉焼きにかける定番▶︎しょうゆお風呂の設定温度▶︎43度クローゼットを占領するアイテム▶︎デニムLOVEなおでんの具▶︎きんちゃく、大根お寿司のネタNo.1！▶︎サーモンルームウエアのこだわりポイント▶︎もちもち感♡

Check! もしもな妄想クエスチョン

明日から1週間の休みになったら？▶︎ハワイ旅行イヤなことがあったときは？▶︎あそぶ、食べる、寝る♡笑生まれ変われるならどんなスキルが欲しい？▶︎天才になりたい！！ドラマに出るならなに役がいい？▶︎変身する役♡ 着ぐるみとか可愛い♡お店を開くなら？▶︎スナック！（スナック優衣）

Check! My style

生活リズムは【朝型】LINEの返信や連絡は【マイペース】休日は【アウトドア派】会話は【聞き上手】朝食は【ごはん】はじめましては【人見知りする】占いは【信じる】ミーハー度は【流行りに乗る】

Check! アガることイロイロ

推しは？▶︎鈴木愛理さん♡アガる瞬間といえば？▶︎ライブ、お風呂仕事でがんばったときのごほうびは？▶︎やきにく、牛タン！
PROFILE

櫻井優衣

さくらい・ゆい●2000年2月21日生まれ、東京都出身。2022年4月に「FRUITS ZIPPER」の一員としてデビュー。11月にはグループ史上初となるアジア3都市ツアー『FRUITS ZIPPER 1st ASIA TOUR 2025』 が決定している。

