この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル『おかままチャンネル』で、元教員でファイナンシャルプランナー（FP）の秋山ひろ氏が、「【緊急速報！】2025年10月1日から年金振込通知書が届く！絶対チェックのポイント2つを分かりやすく解説／なにが通知される？届かない人はいるの？全部答えます！」と題した動画を緊急公開。



今回は、日本年金機構のホームページで「年金振込通知書が発送されました」と告知されたことを受け、通知書を受け取った人、そして受け取っていない人が押さえるべき注意点について分かりやすく解説した。



秋山氏は「年金振込通知書、基本は6月発送だが、今回は10月にも緊急で発送」と説明。



そのうえで、「通知書が届かない人は、損することはない。逆に届いた人は何が変わったか必ず確認して」と念押しした。



最初の重要ポイントとして挙げたのは『介護保険料』。

秋山氏は「ここが変動している場合、前年の所得によって増減している。これが間違いだと、一生払い続ける仕組みなので絶対チェックを」とアドバイス。



さらに、「年金や所得が大きく変わっていないのに金額が動いていたら“不要申告”の出し忘れやミスの可能性大。特に控除申請し忘れは割引が受けられなくなるので、役場で確認を」と呼びかけた。



二つめのポイントは『定額減税』およびその補足給付金。

「去年の定額減税（1人4万円）が今年反映されていない場合や、年金生活の高齢者で減税が十分適用されていない人は“補足給付金”がもらえるケースがある。給付金は申請忘れで受けそびれると、後からは戻らないので“要アンテナ”だ」と社会の隙を突いた実用的な解説が続く。



また、そもそも通知書が届かなかった場合の理由として「①金額の変更がなかった、②住所変更が年金機構に伝わっていない、③受給資格が停止している」などを挙げ、「疑問があれば役場や年金事務所に相談してほしい」と勧めた。



動画の終わりでは「この情報は家族や親戚にも“共有”してあげて」と視聴者へ呼びかけ。

「グッドボタンとチャンネル登録もよろしく」と締めくくった。



年金通知書を受け取った際は、秋山氏が強調した“2つのポイント”をぜひ確認してほしい。