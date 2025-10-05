AI¥Äー¥ë²òÀâ¼Ô¤¬¸ì¤ë¡ÖSora 2¤Ï¤á¤Ã¤Á¤ã¥ê¥¢¥ë¤Ç¤ä¤Ð¤¤¡ª¡×ºÇ¿·AI¥Äー¥ë¤Î¿Ê²½¤È²ÝÂê¤òÅ°Äì²òÀâ
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇAI´ØÏ¢¥Ë¥åー¥¹¤ò²òÀâ¤¹¤ë¥ß¥é¥¤¤¬¡¢¡Ö¡Ú½µ´©AI¥Äー¥ë&¥Ë¥åー¥¹¥Ù¥¹¥È20¡ÛOpenAI¤ÎºÇ¿·Æ°²èÀ¸À®AI¥â¥Ç¥ë¡ØSora 2¡Ù/¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°ÀÇ½¤¬¤µ¤é¤Ë¸þ¾å¤·¤¿¡ØClaude Sonnet 4.5¡Ù¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£º£²ó¤Ï¡¢OpenAI¤¬È¯É½¤·¤¿ºÇ¿·¤ÎÆ°²èÀ¸À®AI¥â¥Ç¥ë¡Ö¥½¥é2¡×¤ä¡¢¤½¤Î¤Û¤«¤³¤³1½µ´Ö¤Ç¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿AI¥Äー¥ë¡¢¤½¤·¤Æ¶È³¦¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹¥Ë¥åー¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
ËÁÆ¬¡¢¥ß¥é¥¤¤Ï¡ÖSora 2¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¤«? ¤¨¤Ø¤Ø¡¢¤ä¤Ð¤¤¡ª¤á¤Ã¤Á¤ã¥ê¥¢¥ë¤À¤·¡¢±ÇÁü¤È¤«¤â¤Ã¤È¿Ê²½¤¹¤ë¤Ã¤Æ»×¤¦¡×¡ÖÌÌÇò¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£±ÇÁü¤¬¤â¤Ã¤È¥ê¥¢¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤Ã¤ÆÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢Sora 2¤Çºî¤Ã¤¿AIÀ¸À®Æ°²è¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
Sora 2¤Ï¥Æ¥¥¹¥È¤ä»²¾È²èÁü¤«¤éÆ°²è¤òÀ¸À®²ÄÇ½¤ÊºÇ¿·AI¤Ç¡¢Á°¥â¥Ç¥ë¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡ÖÀ¸À®¤µ¤ì¤ëÆ°²è¤ÎÉÊ¼Á¤¬Âç¤¤¯¸þ¾å¡×¤·¤¿ÅÀ¤ò¶¯Ä´¡£ÆüËÜ¸ì²»À¼¤ò´Þ¤à10ÉÃ¤ÎÆ°²èÀ¸À®¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ¼¤ÇÏÃ¤¹Æ°²è¤â¥«¥á¥ªµ¡Ç½¤ÇºîÀ®¤Ç¤¤ë¤Ê¤É¡¢SNSÏ¢·È¥¢¥×¥ê¡ÖSora by OpenAI¡×¤È¤¢¤ï¤»¤Æ³×¿·Åª¤Ê¥¢¥Ã¥×¥Çー¥ÈÆâÍÆ¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¥ß¥é¥¤¤Ï¡¢¡Ö¸½¾õµ¬À©¤¬Èó¾ï¤Ë´Ë¤¯¡¢¾¦ÍÑ¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤òÆ°²è¤ËÅÐ¾ì¤µ¤»¤ë¤³¤È¤âÍÆ°×¤Ë¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¸¢ÍøÂÐºöÉÔÂ¤«¤éÆüËÜ¤Î½ÐÈÇ¼Ò¤Ê¤É¤«¤éÉÔËþ¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¤È»ØÅ¦¡£¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ä´ë¶È¤Î¸¢ÍøÊÝ¸î¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¸½¾õ¤ò²ÝÂê¤È¤·¤Æµó¤²¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÆþÎÏ¤·¤Æ¤â¤¦¤Þ¤¯Æ°¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¥×¥í¥ó¥×¥È¤Ç¤â¡¢»×¤¤ÄÌ¤ê¤ËÆ°¤¯Æ°²è¤¬ºî¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡ÖÆüËÜ¸ì¤ÎÈ¯²»¤âÈó¾ï¤Ë¼«Á³¡×¤ÈSora 2¤ÎÉ½¸½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤Ë»¿¼¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢OpenAI¤Î¥µ¥à¡¦¥¢¥ë¥È¥Þ¥óCEO¤¬¸¢ÍøÌäÂêÂÐºö¤È¤·¤Æ¡Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÎÀ¸À®»þ¤Ë¸¢Íø¼Ô¤¬½ÐÎÏ¤òºÙ¤«¤¯À©¸æ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢Æ°²èÀ¸À®¤Î¼ý±×²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¸¢Íø¼Ô¤È¼ý±×¤ò¥·¥§¥¢¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦À¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤âÅÁ¤¨¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥¥ë¤¬ÈôÌöÅª¤Ë¸þ¾å¤·¤¿Anthropic¤ÎºÇ¿·AI¡ÖClaude Sonnet 4.5¡×¡¢Â¿¸À¸ì²»À¼AI¡ÖOctave 2¡×¤ä¥¦¥§¥Ö¥¢¥×¥ê¼«Æ°À¸À®¥Äー¥ë¡ÖLovable¡×¡¢ChatGPT¤Î¥Ú¥¢¥ì¥ó¥¿¥ë¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤Ê¤É¡¢º£½µÈ¯É½¤µ¤ì¤¿Â¿ºÌ¤ÊAI¥Äー¥ë¤Î³µÍ×¤ò°ìµó¾Ò²ð¡£
AI¶È³¦¤ÎµÞÀ®Ä¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ÖOpenAI¤¬À¤³¦ºÇÂç¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ë¡×¡Ö¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¤Î¿·¥µ¥Ö¥¹¥¯ÅÐ¾ì¡×¤Ê¤É¤ÎÃíÌÜ¥È¥Ô¥Ã¥¯¤òÌÖÍåÅª¤Ë²òÀâ¡£¥¨¥ó¥¿¥á¤ä¼ÂÀ¸³è¤ËµÞÀÜ¶á¤¹¤ëAIµ»½Ñ¤¬¤â¤¿¤é¤¹²ÄÇ½À¤È²ÝÂê¤òÐíâ×¤·¤¿¡£
Æ°²è¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ç¤Ï¡ÖAI¥Äー¥ë¤Ë¶½Ì£¤Î¤¢¤ëÊý¤Ï¡¢¤¼¤Ò¼«Ê¬¤Î¼ê¤Ç»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤Ï¼¡²ó¤ÎÆ°²è¤Ç¤ª²ñ¤¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢ÆÉ¼Ô¤ËºÇ¿·AI¤È¤ÎÀÑ¶ËÅª¤ÊÀÜ¿¨¤ò´«¤á¤¿¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
