Ê£¿ô¼Ò¤¬½¢¹Ò¡ÖÆüËÜ¤«¤é°ìÈÖ¶á¤¤³¤³°¥ê¥¾¡¼¥È¡×JAL¤Ç¹Ô¤¯¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡© ¾è¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¡Ö¤¤¤ä¡¢¤³¤ì¤Ï´°àú¤À¤ï¡×
¡ÖÄ¹µ÷Î¥¤Ç¤â¤¤¤±¤ëºÂÀÊ¡×¤Ç3»þ´ÖÈ¾¤ÎÃ»µ÷Î¥¤ò
¡¡½¢¹Ò55¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿JAL¡ÊÆüËÜ¹Ò¶õ¡Ë¤Î¥°¥¢¥àÀþ¡£¡ÖÆüËÜ¤«¤é°ìÈÖ¶á¤¤³¤³°¥ê¥¾¡¼¥È¡×¤Ø¸þ¤«¤¦Î¹µÒÊØ¤Îµ¡Æâ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÆÃÄ§¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¼Â¤Ï¥°¥¢¥à¤Ø¤ÏÂ¾¼Ò¤âÆüËÜ¤«¤é½¢¹Ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢º£²ó¼ÂºÝ¤ËJALÊØ¤ËÅë¾è¤·¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈó¾ï¤Ë²÷Å¬¤Ê¡È¥°¥¢¥àÎ¹¡É¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤ì¤¬¡ÖJAL¤Ç¹Ô¤¯¥°¥¢¥àÎ¹¡×³Ú¡¹¤¹¤®¤ëÍÍ»Ò¤Ç¤¹
¡¡JAL¤Ï2025Ç¯10·î¸½ºß¡Ö¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°767-300ER¡×¹ñºÝÀþ»ÅÍÍµ¡¤Ç¡¢À®ÅÄ¡Á¥°¥¢¥àÀþ¤ò1Æü1±ýÉü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ï¡Ö¥¸¥ã¥ó¥Üµ¡¡×¤³¤È¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°747¤Ê¤É¤ÎÂç·¿Î¹µÒµ¡¤¬ÅêÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤ÎÏ©Àþ¤Ç¤¹¤¬¡¢767-300ER¤Ï¤³¤ì¤è¤ê¾®·¿¤Îµ¡ÂÎ¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¦¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¤Î2¥¯¥é¥¹¤Ç¡¢199ÀÊ¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢°ÊÁ°¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¾®¤µ¤ÊÈô¹Ôµ¡¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ²÷Å¬À¤¬Â»¤Ê¤ï¤ì¤¿¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡À®ÅÄ¡Á¥°¥¢¥àÀþ¤Î¥Õ¥é¥¤¥È»þ´Ö¤Ï¤ª¤è¤½3»þ´Ö30Ê¬¡£¤·¤«¤·¡¢767-300ER¹ñºÝÀþ»ÅÍÍµ¡¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥ë¥Õ¥é¥Ã¥È¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¯¥é¥¹¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¥¯¥é¥¹¤Ë¤Ï¡¢ºÂÀÊ¤ÎÁ°¸åº¸±¦¤ÎÉý¤Î¹¤µ¤«¤é²¿ÅÙ¤âÉ½¾´¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë¡ÖJAL SKY WIDER¡×¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤ò¼¨¤¹¤è¤¦¤Ë¤³¤Î»ÅÍÍ¤Î767-300ER¤Ï¡¢¥Õ¥é¥¤¥È»þ´Ö¤ÎÄ¹¤µ¤«¤éºÂÀÊ¤Î¼Á¤¬¤è¤êÌä¤ï¤ì¤ë¡¢¥Ï¥ï¥¤Àþ¤ä¥¢¥á¥ê¥«ËÜÅÚÏ©Àþ¡Ê¤¿¤È¤¨¤Ð¥·¥¢¥È¥ëÀþ¡Ë¤Ë¤âÅêÆþ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖJAL SKY WIDER¡×¤ÏÊÌ¤Îµ¡¼ï¤Ë¤âÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤é¤ÏÄ¹µ÷Î¥¹ñºÝÀþ¤Ø¤âÅêÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¥°¥¢¥àÀþ¤Ï¡¢Ä¹µ÷Î¥¹ñºÝÀþ¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤¿»ÅÍÍ¤ò»ý¤ÄºÂÀÊ¤Ç°ÜÆ°¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢±¿¹Ò¥À¥¤¥ä¤â¡ÖÆüËÜ¿Í¤Î¥°¥¢¥àÎ¹¹Ô¤ËÆÃ²½¤·¤¿¡×»þ´ÖÂÓ¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Â¤Ï¡Ö¸½ÃÏÂÚºß¤â¥í¥¹¤Ê¤¯»È¤¨¤ë¡×¡©
¡¡JAL¤ÎÀ®ÅÄ¡Á¥°¥¢¥àÀþ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢À®ÅÄÈ¯¤Ï¸áÁ°9»þ55Ê¬¤ËÀ®ÅÄ¤ò½ÐÈ¯¤·¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö14»þ40Ê¬¤Ë¥°¥¢¥à¤Ø¤ÈÅþÃå¤·¤Þ¤¹¡£°ìÊý¥°¥¢¥àÈ¯¤Ï16»þ40Ê¬¤Ë¥°¥¢¥à¤ò½ÐÈ¯¤·¡¢19»þ25Ê¬¤ËÀ®ÅÄ¤ËÅþÃå¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖVillage of Donki - Don Don Donki Guam¡×¡Ê¾è¤ê¤â¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô»£±Æ¡Ë¡£
¡¡¥°¥¢¥à¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ï15»þ¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¡¢Àµ¸á¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤È¤¤¤Ã¤¿¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£³¤³°Î¹¹Ô¤Ç¤ÏÁáÄ«¸½ÃÏÅþÃå¤ÎÊØ¤âÂ¿¤¯¡¢¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¥Û¥Æ¥ë¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó³«»Ï»þ¹ï¤Þ¤Ç¡¢¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤ò°ú¤¤Ê¤¬¤é¿ô»þ´Ö»þ´Ö¤òÄÙ¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤âÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼ê²ÙÊª¤À¤±Àè¤ËÍÂ¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Û¥Æ¥ë¤â¤â¤Á¤í¤ó¤«¤Ê¤êÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡Ö¤â¤¦Éô²°¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È¥¢¡¼¥ê¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¤òµö¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¤Æ¤âÍ¥¤·¤¤¥Û¥Æ¥ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤Ð¤«¤ê¤Ï¡È¥¬¥Á¥ã¡É¤Ç¤¹¡£
¡¡°ìÊý¤ÇJAL¤Î¥°¥¢¥àÀþ¤Ç¤Ï¡¢ÅþÃå¤·¤Æ¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Û¥Æ¥ë¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¤·¡¢¤½¤³¤«¤é¥°¥¢¥àÎ¹¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡¥°¥¢¥àÈ¯ÊØ¤Î»þ´ÖÀßÄê¤â¡¢12»þ¤Ë¥®¥ê¥®¥ê¤Ë¥Û¥Æ¥ë¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤·¤¿¤¢¤È¡¢¥é¥ó¥Á¤äÇã¤¤Êª¤ò¤·¤Æ¤«¤é¡¢¶õ¹Á¤Ø¸þ¤«¤¦¤Î¤Ë¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤»þ´ÖÀßÄê¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥°¥¢¥à¤«¤é¤Îµ¢¹ñÅöÆü¤Î¼ûÍ×¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥â¡¼¥ë¤âÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£¥Û¥Æ¥ë³¹¤È¶õ¹Á¤ÏÄ¾¹Ô¤Î¥Ð¥¹¤Ç15Ê¬ÄøÅÙ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ´ÖÅÀ¤Ë¡Ö¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥Æ¡×¤¬Å¸³«¤¹¤ëÀ¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥â¡¼¥ë¡ÖVillage of Donki - Don Don Donki Guam¡×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Û¥Æ¥ë¤«¤éÆ±»ÜÀß¡¢¤½¤·¤ÆÆ±»ÜÀß¤«¤é¶õ¹Á¤Ø¤Î¥Ð¥¹¥¢¥¯¥»¥¹¤â¤¢¤ê¡¢»ÜÀßÆâ¤ÎÇã¤¤Êª¤ËºÝ¤·¡¢¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤òÍÂ¤±¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤â¡£¤½¤Î¤¿¤áºÇ½ªÆü¤Ï¡¢¥Û¥Æ¥ë¤ò½Ð¤¿¸å¤³¤³¤Ë´ó¤Ã¤Æ¼ê¤Ö¤é¤Ç¤ªÅÚ»º¤ò°Â¤¯Çã¤¤¡¢15»þÁ°¤Ë¶õ¹Á¤ØÅþÃå¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥×¥é¥ó¤òÁÈ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ªº£²ó±ýÏ©¤Ï½¢¹Ò55¼þÇ¯µÇ°ÊØ¤ËÅë¾è¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½ÐÈ¯Á°¤Ë¤Ï¥²¡¼¥È¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢¥°¥¢¥àÅþÃå»þ¤Ë¤Ïµ¡ÂÎ¤ËÊü¿å¥¢¡¼¥Á¤ò¤«¤±¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î¼Â»Ü¤Ë²Ã¤¨¡¢ÅþÃå¸å¤Ë¤ÏÅë¾è¥²¡¼¥È¤«¤éÆþ¹ñ¿³ºº¾ì¤Þ¤Ç¤ÎÄÌÏ©¤Ç¡¢¸½ÃÏ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÀ¹Âç¤Ê¤ª½Ð·Þ¤¨¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿µ¡Æâ¤Ç¤Ï¡¢µÒ¼¼¾èÌ³°÷¡¢¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤Ë¤è¤ëÆÃÊÌ¤Êµ¡Æâ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
ºë¶Ì,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
Áòº×,
Áòµ·,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
¥À¥¤¥¹,
»ûÅÄ²°,
¿ÀÆàÀî,
Ä¹Ìî