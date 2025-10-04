〈「飽きないですね」10年にわたり“セブンイレブンのおにぎり2個生活”を続ける男性（49）が明かす「好きなおにぎりトップ5」〉から続く

来る日も来る日もセブン‐イレブンのおにぎりを食べ続け、10年で5000個以上を完食。さらに包装の商品ラベルやシールを保存するノートも作成し、これまで約4000枚も集めた人物がいる。

大阪市の印刷会社でグラフィックデザイナーをしている高下龍司さん（49歳）だ。

もともとは「節約」で始めたおにぎり生活だったが、今「価格高騰」により危機に瀕している。ここ10年のコンビニおにぎりにおける価格の変化と今後について、高下さんに聞いた。

10年にわたってセブンのおにぎりを食べ続けている高下さんに、コメ高騰の影響を聞いた 高下さん提供

「海老マヨ」は10年足らずで約2倍の価格に

「200円以上のおにぎりに一瞬ためらいますね。高いのを買ったら、もう1個は安いのにしてバランスを取るようになりました」

コンビニおにぎりの度重なる値上げについて、高下さんはそう話す。大幅値上げの理由は第一が「米の高騰」、さらに「のりの高騰」も大きいとされる。

その中でも、値上げ幅が比較的少ないおにぎりはないのだろうか？

「保存している過去の商品シールを振り返ったんですけど、どれも大きく値上げしていますね……唯一頑張っているのが『塩むすび』。2017年は100円で、現時点で145円なので、まだ値上げ幅が少ないほうです」

「逆に、8年前に110円だった『ツナマヨネーズ』は3円、5円と少しずつ上がり、それが今年に入ってからはどんどん上がって、今や税込178.20円になりました」

定番商品の税込価格を2016年7月時点と現在で比べると、それぞれ次のように上がっている。

海老マヨネーズ（110円→210.60円）

塩むすび（100円→145.80円）

ツナマヨネーズ（110円→178.20円）

炭火焼紅しゃけ（140円→213.84円）

具たっぷり辛子明太子（140円→213.84円）

なんと、海老マヨネーズに至っては約2倍だ。その間、高下さんの賃金はどれだけ上がったか。

「たぶん、10年で月1万〜2万円上がったかどうかぐらいです」

賃金を置き去りにして上がり続けるおにぎりの価格。ちなみに「のりなしおにぎり」や「巨大おにぎり」の増加は、コスト削減のためと言われる。

「今までの主流、手巻きおにぎりタイプはまるで新商品が出なくなりました。その代わりに、のりがないおにぎり、『一膳御飯』などの大きなおむすびや具だくさんの商品が増えています」

確かに、“節約系おにぎり”か、豪華版で単価を上げたようなものは新商品が次々と出ている。その中でも高下さんの心に残ったおにぎりが「焼肉のタレまぶし」だという。

「一膳御飯シリーズのおにぎりで、肉はなくてもたしかに焼き肉とご飯を食べているかのようなうまさです。焼き肉をタレにつけて、ご飯の上でワンバウンドさせた“あの感じ”をうまく再現できているなと」

聞くからにおいしそうだが、一度しか見かけないほどの“超短命商品”だったという。

なおタレシリーズはこれ以外にも「うなぎのタレ」「天（ぷら）タレ」などがあり、ほんのりもの悲しくも“庶民の知恵”を凝らしたメニューが目立つ。

「『こういうの好きでしょう？』みたいに心をくすぐられますね」

まさかのカムバック「100円セール」

2024年には、より安価な商品で庶民の節約意識に寄り添う「うれしい値！」シリーズのおにぎりが登場したものの、半年ほどで大半の商品は消えた。安売りより付加価値を出す路線にシフトしたと見られ、今や300円超えの高単価おにぎりも目立つ。

そんな中で、高下さんを含むおにぎりファンたちにとって一大イベントだったのが、2025年6月に4日間実施した「おにぎり・寿司スーパーセール（100円セール）」だ。

「もう、ないと思っていました」

「もう、ないと思っていましたね。ただ、お米が高騰しておにぎりが高くなって、そのタイミングであえて100円セールをやったのは、すごい宣伝効果やなと」

初日はおにぎりがたくさん並んでいて、ふだん買わない高い商品を買ったという。「100円セールみんな知らんのかな……と思っていたら、2日目から最終日までは売り切れのおにぎりが続出でした」と振り返る。

しかし、100円セールがまた戻ってくるかはわからないし、おにぎりの値上げは止まらない。節約で始めたおにぎり生活だが、本末転倒になりかねない価格高騰に高下さんも困り顔だ。

「劇的に値が上がったのは今年（2025年）に入ってからですね。もうホンマに土手が決壊したように、どんどんと……」

今後のセブン‐イレブンのおにぎりはどうなるか。高下さんは「まず、安いおにぎりと高いおにぎりの二極化が進みます」と断言する。

セブンのライバル、ファミリーマートの細見研介社長も、2023年の決算説明会で「高いおにぎりと安いおにぎり、両極の商品が売れている」という趣旨のコメントをしていた。

しかし、その「安いおにぎり」ですら、どんどん値段が上がっている状況だ。

これから日本の稲作農家も急減が予想されており、米の価格は高止まりを続けているため、値下げは考えにくい。結果、おにぎり離れも一部で進みつつあるようだ。

「例えば大阪でたこ焼きは昔『10個100円』などで売っていたんですが、今『8個500円』などになりました。おにぎりもいつかそうなるかもしれません。すでに『おにぎりが高いから、代わりにパンやカップ麺を食べている』というのはよく聞きます」

米の価格はもともと「安すぎた」とも言われる。しかし、値上げした価格が適正価格だったとしても、“適正給料”をもらっていない多くの庶民には受け入れがたい。さらに高下さんは語る。

「これからのりも生産が減って価格が上がることは確実ですし、コンビニおにぎりの定番だった手巻きおにぎりタイプは将来的に、なくなってしまうかもしれません」

度重なる値上げや定番が消滅する可能性にも直面しつつ、高下さんは「これからもセブン‐イレブンのおにぎりを食べ続ける」と話す。

「おにぎりがアイデンティティになりましたし、習慣づいていますから。もう、ライフワークですね」

これがホントの「ライスワーク」だ。

