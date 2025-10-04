「SUNTORY将棋オールスター東西対抗戦2025」は10月4日、東京・千駄ケ谷の将棋会館で午前9時20分から東京予選Cブロックの対局を開始した。

【中継】注目カードがズラリ！東京Cブロック（生中継中）

SUNTORY将棋オールスター東西対抗戦は2021年に新設された棋戦で、ファン投票で選ばれた3人と予選突破者3人がチームを組み、東軍・西軍各6名の棋士が決勝戦を戦う準公式戦だ。

今期の東日本地区は、ファン選出で中村太地八段（37）、羽生善治九段（55）、タイトル保持者として伊藤匠叡王（22）の出場が決定している。2期連続での出場が決まった伊藤叡王は、「今年も東軍代表として出場できることを嬉しく思っております。特別な舞台を全力で楽しみたいと思います」とコメントを発表していた。

今期の東京予選Cブロックには、34人が参加。最注目は、タイトル戦常連で3期連続4度目の出場を目指す永瀬拓矢九段（33）だ。そのほか、過去に予選突破枠から決勝戦を経験している佐藤秀司八段（58）、戸辺誠七段（39）らが参戦。初戦から千田翔太八段（31）VS近藤誠也八段（29）のA級棋士が激突するなど、どの対局からも目が離せない。

東軍最後の一枠に入るのは誰か。超早指し戦のスリリングな戦いに注目だ。

◆SUNTORY将棋オールスター東西対抗戦2025 ファン投票による選出（東西各3人）、予選（東西各3人）、決勝戦（東西各6人）によって構成される。12月に開催予定の決勝では、個人戦と団体戦のポイント数で優勝チームを決定する。対局は全て持ち時間なし、初手から1手30秒未満で行われる。先手・後手は振り駒で決める。

