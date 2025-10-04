今回も豊作だーーーッッ！！【ローソン】終売前に食べたい「新スイーツ」

【ローソン】ではクリームがたっぷり入った魅惑の「新作スイーツ」が種類豊富に集まっている様子。疲れを癒したいティータイムに味わってみませんか？ 今回はキャラメル仕立てのシフォンケーキ、2層のカスタード入りロールケーキなど、完売前に味わっていただきたい新作スイーツをお届けします。

厚みのある生地に仕上がったシフォンケーキ。公式サイトによればトッピングに「キャラメルクリーム」を乗せており、柔らかな口当たりに癒されるかもしれません。ケーキは細長く、半分にカットして誰かとシェアするのも良さそう。インスタグラマー@sujiemonさんいわく「濃厚な甘さと苦味」が楽しめる本格派でもあるようです。

あと味スッキリな甘さと噂の「プレミアムロールケーキ とろける2層のカスタード」

たっぷりのカスタードが詰まったこちらは、スプーンですくって味わうタイプのロールケーキ。@sujiemonさんによれば「2種類のカスタードを使用」しているらしく、卵の味わいがしっかりと感じられそうです。「濃厚なのにあと味スッキリな甘さ」とのことで、食後の軽いデザートにもいただけそう。

たっぷりのクリームでデコレーションされた「クープドゥショコラ」

【GODIVA（ゴディバ）】とのコラボで登場しているこちらのカップスイーツ。公式サイトによれば「ホワイトムース、ショコラ生地、ミルクムース、ショコラクリーム」を重ねた贅沢な仕上がり。各層で異なる食感・風味が楽しめて、満足感も得られそうです。たっぷりのクリームでデコレーションされた上にはチョコレートもトッピング。自分へのご褒美にもぴったりです。

マロンペーストを忍ばせた秋らしい「どらもっち（ショコラマロン）」

こちらも同じくGODIVAとのコラボ商品として登場しているどらもっち。公式サイトによると生地の中には「チョコクリーム」がたっぷりと詰まったプチ贅沢仕立てです。さらに「マロンダイス入りの濃厚マロンペースト」も忍ばせていて、ほっこりとした和の味わいにも癒されそう。秋を堪能したい時に選んでみてはいかがでしょうか。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@sujiemon様、@nyancoromochi_sweets_blog様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino