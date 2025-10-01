ちいかわたちが「なりきりHOTアイマスク」に新登場！キュートなデザインと使い心地に癒される...

2025年10月1日から、サン・スマイルが展開するフェイスマスクブランド「ART MASK（アートマスク）」の人気アイテム『なりきりHOTアイマスク』に「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」が登場しています。

かわいい＆楽しい！うっとり目元ケア

『なりきりHOTアイマスク』は、スマートフォンやゲームのあとや、寝る前のくつろぎタイムに使いたいアイテムです。約40℃の心地よい温度が15〜20分続き、じんわりと目元を温めてくれます。

やわらかな不織布とゴム紐使用で、目元にやさしくフィットするので使い心地も抜群。さらにほんのり甘いフローラルの香りが癒しのひとときを演出してくれます。

高品質なプリント技術で、ちいかわファンも納得のかわいらしさが実現。ちょっとしたギフトにも喜ばれそうです。

・ちいかわ

つぶらな瞳がキュートな「ちいかわ」デザイン。

・ハチワレ

やさしい表情の「ハチワレ」になりきれる一枚。

・うさぎ

パッケージもアイマスクもイメージカラーで統一された「うさぎ」。

各種3枚入りで、価格は858円。

全国のドラッグストア、バラエティショップ、ディスカウントショップ（一部企業、店舗を除く）、ちいかわらんど（10月上旬から順次発売）、ちいかわマーケット、サン・スマイル公式オンラインショップ「サンスマルシェ」で購入できます。

※価格はすべて税込です。

（C）nagano / chiikawa committee

東京バーゲンマニア編集部