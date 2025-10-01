ちいかわたちが「なりきりHOTアイマスク」に新登場！キュートなデザインと使い心地に癒される...
2025年10月1日から、サン・スマイルが展開するフェイスマスクブランド「ART MASK（アートマスク）」の人気アイテム『なりきりHOTアイマスク』に「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」が登場しています。
かわいい＆楽しい！うっとり目元ケア
『なりきりHOTアイマスク』は、スマートフォンやゲームのあとや、寝る前のくつろぎタイムに使いたいアイテムです。約40℃の心地よい温度が15〜20分続き、じんわりと目元を温めてくれます。
やわらかな不織布とゴム紐使用で、目元にやさしくフィットするので使い心地も抜群。さらにほんのり甘いフローラルの香りが癒しのひとときを演出してくれます。
高品質なプリント技術で、ちいかわファンも納得のかわいらしさが実現。ちょっとしたギフトにも喜ばれそうです。
・ちいかわ
つぶらな瞳がキュートな「ちいかわ」デザイン。
・ハチワレ
やさしい表情の「ハチワレ」になりきれる一枚。
・うさぎ
パッケージもアイマスクもイメージカラーで統一された「うさぎ」。
各種3枚入りで、価格は858円。
全国のドラッグストア、バラエティショップ、ディスカウントショップ（一部企業、店舗を除く）、ちいかわらんど（10月上旬から順次発売）、ちいかわマーケット、サン・スマイル公式オンラインショップ「サンスマルシェ」で購入できます。
※価格はすべて税込です。
（C）nagano / chiikawa committee
東京バーゲンマニア編集部