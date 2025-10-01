この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

人気YouTubeチャンネルで話題の秋山ひろ氏（元教員・FP）が、「【目からウロコ】真面目な人ほど損をする理由／50代から抜け出したい『普通』や『常識』5選」と題した動画を公開。



動画内で秋山氏は、中田敦彦氏の言葉を引用して「人生は下りのエスカレーターなんや」と衝撃の見解を述べ、安定志向の“普通”や“常識”が実は自分の人生をダメにしかねないと警鐘を鳴らした。



最初に秋山氏が語ったのは「昔は物質的な豊かさで全てが増えていく時代だったが、いまは精神的な満足が重視される減少の時代に入っている」という大きな価値観の転換点。



「全てが増える時代から、いろんなものが減ってしまう時代に突入した。精神的な満足が得られないといけない」との指摘に、多くの視聴者は驚かされたのではないだろうか。



秋山氏が挙げた“危険な普通・常識”の一つ目は「マイホーム信仰」だ。

「持ち家が一番いいっていう考え方」を一度疑うべきとし、「人口が減る時代には家の価値もどんどん落ちてしまう」と持論を展開。



その上で、「人生のステージに応じて家のサイズを変えていくのが重要。今の家の価値を一度査定してみることも大切」と実践的なアドバイスを提供した。



二つ目に挙げたのは「現金主義」。

秋山氏自身も「財布をなくして5年以上経つけど特に不便はない」と語り、「キャッシュレスの時代、貧乏な人ほど現金を使ってしまいがち」と現金払いの“罠”を指摘。

「記録が残るキャッシュレスの方が、無駄遣いの見直しもできてメリットは大きい」と提案する。



三つ目は「車は一人一台」という考え方。

「車はお金を払って危険を買っている」「維持費も高く、健康面でも歩くことの大切さを再認識してほしい」とズバリ。

「台数を減らしたり車両を小型化するなど、今一度見直すべき」と続けた。



続く四つ目は「テレビや新聞から情報を得るのが一番確実」という固定観念。

「テレビや新聞は切り取られた情報しか流さない。今やネットやアプリでチラシも情報も手に入る。能動的に価値ある情報を探す姿勢が重要」と訴える。



最後の五つ目は、「節約・我慢が美徳」という古い常識。

「お金とか節約するのは大切だが、それに囚われすぎて自分の人生を無駄にしてしまわないか、一度考えてほしい」と呼びかける。プロ野球選手・ダルビッシュ投手のエピソードも交え、「今しかできないことや今一番お金をかけたいことをリスト化し、10年後・20年後に後悔しない選択を」と助言した。



動画の締めくくりで秋山氏は「全部その通りやなって思う人はなかなかいないと思う。でも一つだけでも変えてみようかなというきっかけになれば嬉しい」とコメント。



安定や常識に疑問を持つことで、新しい人生の可能性が広がることを視聴者へ強く訴えかけていた。