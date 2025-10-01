日本マクドナルドが新施策発表 ポイント→特典の『Myマクドナルド リワード』「これまでになかったワクワク感」【詳細】
日本マクドナルドは10月1日、商品購入でポイントを貯め、各種リワード（特典）と交換できるリワードプログラム「Myマクドナルド リワード」を本格スタートした。
【画像】「Myマクドナルド リワード」ビジュアル
世界60の国と地域で導入されている「MyMcDonald's Rewards（マイマクドナルド リワード）」は、日常的なご利用を通じて“マクドナルド体験”をより楽しく、お得にするサービスとして成長してきた。今回、日本でも本格展開となる。
「Myマクドナルド リワード」は、マクドナルド公式アプリを通じて「モバイルオーダー」または「マックデリバリーサービス」で商品を購入するたびに、10円（税込）ごとに1ポイントを付与。ポイントの有効期限は1年間で、貯めたポイントは、マクドナルドの人気メニューが楽しめる割引・無料クーポン、オリジナルのデジタルコンテンツ・グッズなど、多彩なリワードに交換することが可能。
「普段のお食事に加えて、ポイントがたまっていく楽しさやリワードとの交換のドキドキなど、これまでになかったワクワク感を体験いただくことができます」と紹介する。
150ポイントからポイント数に応じて換可能な商品リワードでは、チキンマックナゲット（5ピース）やマックフライポテト（Lサイズ）、ビッグマックなど、マクドナルドの定番人気メニューの割引クーポン、無料クーポンなど。
ライフスタイルを彩る「コラボリワード」も用意。初回は、Coke ONドリンクチケットやPrime Videoのレンタル・購入に使えるクーポン、図書カードネットギフト、アソビュー！ポイント、povo2.0などのリワードがそろう。
また、スタートボーナスとして、「Myマクドナルド リワード」へのエントリー後の初回利用時に、支払い金額に応じたポイントに加え、100ポイントを加算。さらに、ウェルカムギフトとして、エントリーでスマートフォン用のオリジナル壁紙がダウンロードできるリワードもある。
【画像】「Myマクドナルド リワード」ビジュアル
世界60の国と地域で導入されている「MyMcDonald's Rewards（マイマクドナルド リワード）」は、日常的なご利用を通じて“マクドナルド体験”をより楽しく、お得にするサービスとして成長してきた。今回、日本でも本格展開となる。
「Myマクドナルド リワード」は、マクドナルド公式アプリを通じて「モバイルオーダー」または「マックデリバリーサービス」で商品を購入するたびに、10円（税込）ごとに1ポイントを付与。ポイントの有効期限は1年間で、貯めたポイントは、マクドナルドの人気メニューが楽しめる割引・無料クーポン、オリジナルのデジタルコンテンツ・グッズなど、多彩なリワードに交換することが可能。
150ポイントからポイント数に応じて換可能な商品リワードでは、チキンマックナゲット（5ピース）やマックフライポテト（Lサイズ）、ビッグマックなど、マクドナルドの定番人気メニューの割引クーポン、無料クーポンなど。
ライフスタイルを彩る「コラボリワード」も用意。初回は、Coke ONドリンクチケットやPrime Videoのレンタル・購入に使えるクーポン、図書カードネットギフト、アソビュー！ポイント、povo2.0などのリワードがそろう。
また、スタートボーナスとして、「Myマクドナルド リワード」へのエントリー後の初回利用時に、支払い金額に応じたポイントに加え、100ポイントを加算。さらに、ウェルカムギフトとして、エントリーでスマートフォン用のオリジナル壁紙がダウンロードできるリワードもある。