人数分持っていった手土産。わが子の分がないのに、友達が取った行動｜価値観の違いですか？【ママリ】
りさの家に遊びに来たはるか親子。手土産にケーキを人数分買ってきますが、りさははるか親子には出してくれません。これも価値観の違いかな、とはるかが思っていると、はるかの娘かのんがケーキを食べたいと言い、するとりさは「おばちゃんのちょっとあげようね」と言うのですが…。
©mochidosukoi
©mochidosukoi
りさは、はるかが持ってきてくれた手土産のケーキを自分たち親子だけ食べ始めてしまいました。困惑しつつも、何も言えないはるか。
©mochidosukoi
©mochidosukoi
「人数分あるよ」と手渡されたケーキ。一個食べ終わったりさの娘は「もう一個食べたい」とねだります。ケーキは人数分のはずですが…。
©mochidosukoi
©mochidosukoi
はるか親子には出さず、自分の娘に二個目のケーキを食べさせるりさに、はるかは「これも価値観の違い」と渋い顔です。
©mochidosukoi
©mochidosukoi
お客には何も出さず、自分たちだけケーキを食べるりさ。神経が図太いというか、なんというか。かのんちゃんが案の定ケーキを食べたいと言い出しました。さて、どうなるんでしょうか？
価値観の違い、あなたは許せる？
©mochidosukoi
©mochidosukoi
©mochidosukoi
近所に友達がいないことが悩みの主人公・はるかは、地元の友達・りさが近くに引っ越してくることになり喜びます。お互いの子どもの年齢が近いこともあり、一緒にピクニックやカフェに出かけますが、たびたび価値観の違いでぶつかってしまいます。
りさのお金にうるさい面、時間にルーズな面が気になり、共通の友人に探りを入れてみたところ、その友人も同じようなことでりさと揉めていました。悩みつつもりさとの付き合いを続けるはるかですが、ついに我慢できないほど価値観の違いを感じるできごとが起きます。しかし一方で、りさもはるかに対して、価値観の違いから不満を抱いていたのです。
友達同士でも、価値観に違いがあることは少なくありません。相手の態度を許せないと思う時、自分だけが正しいと決めつけてはいないか一度振り返りたいものですね。実は、相手も同じように不満があるかもしれません。そのとき、お互いに許せず疎遠になるか、違いを認めて歩み寄るか、価値観が近い別の友達を見つけるか…人付き合いにはさまざまな選択があります。
『これって価値観の違いですか？』は、人間関係の難しさと、女友達同士のちょっとした闇を感じる作品です。
記事作成: yue12sakura
（配信元: ママリ）