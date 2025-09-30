この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「しのずチャンネル」にて、主婦YouTuberのshinoさんが、「【ダイソー購入品】もはや事件‼︎DAISOで買える収納家具！？実際に組み立てて使ってみた！！」と題した動画を公開。ダイソーで発見した“とんでもない家具”の徹底検証にチャレンジした。



今回、shinoさんが注目したのは、ダイソーで税込770円で販売されている「ホールハンガー組み立て式」。動画冒頭から「ダイソーちょっとすごいよこれ」と興奮気味に語り、店頭で見つけた瞬間「絶対家具買う！」と確信したという。一度は娘から“買いすぎ”とたしなめられ購入を諦めたものの、「仕事なんだし」と、後日速攻で買いに走ったとその経緯を明かした。



商品詳細については「高さが172センチもあるらしいの！私より20センチ以上でかいじゃん」と驚きつつ、「耐荷重が15キロ。これ結構ある方だと思う、すごくない？」と高評価。さらに価格については「税込770円。え、すごくない？こっちも外そう。700円、すごいじゃんっていうね」と“コスパの衝撃”を何度も強調した。



組み立てについては「ちょっと、ちょっとこれ、疲れるなぁ。思ったよりも大変」「説明書がIKEA式で分かりづらい」と率直な苦労も吐露。途中でパーツの向きを間違えるなどのトラブルもありながら、計50分強かけて無事完成させた。「いやいや、え、これ700円？いや、すご、すごっ。これ700円だって」と組み上がった完成品に改めて感動し、「帽子とか掛けるのめちゃくちゃいいじゃん、これ」と使い勝手の良さも実感。



ただしクオリティ面には「やっぱりね、でもまあ、クオリティはそれなり」とリアルな感想も。「700円ってこれはすごいと思いましたので、ぜひ気になる方はダイソーアプリで確認してから探してみてください」と、主婦目線のオススメで締めくくっている。



