大型犬であるスタンダードプードルの成長の変化を見てみたら…！？予想以上にビッグになった姿に大きな反響が寄せられています。話題の投稿は、記事執筆時点で16.4万回再生を突破し「身長のびたね」「犬型の人ｗ」「なっっっが！」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『こんなに可愛い赤ちゃん犬が…』8ヶ月後→信じられない『衝撃のビフォーアフター』】

生後2か月のカムくん

TikTokアカウント「pikukamu」の投稿主さんの愛犬は、スタンダードプードルの「カム」くん。大型犬であるカムくんの生後2か月から10か月の成長記録が話題です。

ケージの中でクンクンと鳴きながら2本足で立つ生後2か月のカムくん。立ち上がってもケージの中にすっぽりと収まり、短いあんよで一生懸命に立つ様子は転んでしまわないかハラハラしてしまいます。フワフワで小さな子犬のカムくんは、まるでぬいぐるみのよう…！

想像以上に成長…！

生後10か月となったカムくんの成長は驚異的なものでした。2か月のころと同じようにケージに入り立ち上がってみると…！？後ろ足でしっかり地面を踏みしめ、前足はケージの柵を余裕で掴んでいたとか。

その姿は『犬型の人』という言葉が当てはまるくらい人間っぽく、体の大きさから見事な貫禄を醸し出していたとか。その大きな体は余裕で柵を飛び越えられますが、そのことにまだ気づいていないカムくん。10か月の子犬らしい一面と見た目とのギャップにニンマリしてしまいますね。

この投稿には「想像以上！」「凛々しい赤ちゃん犬かわいい」「人はいってる？」などのコメントが寄せられています。大型犬の成長スピードはすさまじいものがありますね…！

飼い主さんをハグ…！

カムくんと投稿主さんの心温まる光景が別投稿にて紹介されています。この日、ちょっぴり元気がなかったという投稿主さん。愛犬カムくんをハグするとそっと抱きしめ返してくれたそう…！

そのまま『大丈夫？』とでもいうように、投稿主さんのお顔を覗き込むカムくん。ご主人様の変化を敏感に察知し寄り添ってくれる…本当にワンコという存在には助けられますね。

あんなに小さくクンクンと鳴いていたカムくんですが、体も心もとっても大きく成長したようです。これからもずっとそばで癒しを運んでくれることでしょう。

TikTokアカウント「pikukamu」には、カムくんの優しくてお茶目な日常が紹介されていますよ。ぜひ覗いてみてくださいね♪

写真・動画提供：TikTokアカウント「pikukamu」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております