麻婆チャーハン


元お笑い芸人のバシャウマさんが考案するレシピに込められているのは、料理界のフロンティアスピリット！まだ誰も作っていないものを作ることをモットーに、自由な発想で「笑っちゃうほどうまい」独自の料理を提案してくれます。

チャンネル登録者数45万人超えの自炊YouTuberによる、変なのになぜかおいしそうなレシピをご紹介します！

※本記事はバシャウマ著の書籍『「バシャウマ自炊日記」レシピ 笑っちゃうほどうまい満腹メニュー』から一部抜粋・編集しました。

■口にスタンガン突っ込まれたのかと思うほどの痺れるうまさ！

今日は僕が最近中毒になりかけている麻婆チャーハンを作りたいと思います。チャーハンに麻婆豆腐をかけられると人は中毒になってしまいます。パチンコ屋さんにATM を置くのと同じぐらい悪魔的な発想です。でも、おいしいものを作るにはそれくらいの残酷さが必要なんでしょう。むせかえるような花椒を浴びながらチャーハンと麻婆をかきこむ快感。それはいわば、滝壺の裏側でマイナスイオンを浴びながら、都会ですり減った心と体を温めるコーヒーを飲むのと同じことなのかもしれません。

レンゲが止まらない！


■レンゲが止まらない　麻婆チャーハン

【材料】（2人分）

＜チャーハンの材料＞

ご飯…300g

卵…2個

塩…少々

オイスターソース…大さじ1

サラダ油…適量

＜麻婆豆腐の材料＞

豚ひき肉…200g

木綿豆腐…1/2丁（150g）

長ねぎ…10cm

豆板醤…小さじ1

甜麺醤…大さじ1

水…200ml

水溶き片栗粉…適量

ラー油…適量

刻み高菜…適量

好みで花椒（パウダー）…少々

【作り方】

＜チャーハンを作る＞

（1）フライパンサラダ油を入れて強火で熱し、卵を割り入れる。

（2）手早くかき混ぜ、半熟のうちにご飯を加え、ご飯のかたまりを崩しながら炒める。

（3）塩とオイスターソースを入れてサッと炒める。

（4）（3）をお椀などに詰め、ひっくり返して皿に取り出す。

＜麻婆豆腐を作る＞

（1）豆腐は水を切り、さいの目に切っておく。長ねぎはみじん切りにする。

（2）フライパンをきれいにし、豚ひき肉を入れて中火にかけ、肉の色が変わるまで炒める。

（3）豆板醤と甜麺醤、水を加えてよく混ぜる。

（4）（1）を加えてざっと混ぜ、仕上げに水溶き片栗粉でとろみをつける。

＜麻婆チャーハンを作る＞

（1）チャーハンの皿に麻婆豆腐を盛り、麻婆豆腐の上にラー油と好みで花椒を振り、チャーハンの上に刻み高菜をのせる。

ポイント

山椒はお好みで量の調整を。入れすぎるとかなり辛くなるので注意！

◆著者／バシャウマ

元お笑い芸人。YouTubeやTikTokにて自身の自炊動画を投稿中。ショート動画をメインに、ありそうでなかった独自の料理が話題となり、人気が急上昇。45万人を超えるフォロワーを獲得する（2025年8月現在）。

◆注意点

・各レシピの火加減や加熱時間は目安です。ご使用の機器によって異なるので、様子を見ながら調理してください。火加減で特に記載がないものは中火となります。

電子レンジの加熱時間は600 Wを使用した場合です。ご使用の電子レンジによって異なるので、様子を見ながら時間を調整してください。

・計量単位は、大さじ1＝15ml、小さじ1＝5ml、1カップ＝200mlです。

・野菜などの下処理（洗う、皮をむく等）は、基本的に作り方から省略しています。

・本書は基本的にバシャウマ的1人分＝通常の2人分で作成しています。分量人数については各レシピを参照ください。

著＝バシャウマ／『「バシャウマ自炊日記」レシピ 笑っちゃうほどうまい満腹メニュー』