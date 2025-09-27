秋の訪れを感じるこの季節。今回はコンビニで手軽に購入できる秋の新作商品を紹介します。休憩中や秋の散策のおやつにもぴったりな商品です！

カジッテ＜グレープ＆マスカット＞、カジッテ＜ミカン＆レモン＞\237（税込）

2025年9月16日（火）にコンビニエンスストア・駅売店先行で発売している「カジッテ〈グレープ＆マスカット〉」、「カジッテ〈ミカン＆レモン〉」の2種類。ロッテ独自の「果実感引き立て製法」を用いているそうで、ハード食感なのに一口目からフルーティーで最後まで香りの余韻が広がるのが特長。1粒で長く楽しめるハードグミで、仕事や勉強中にもぴったり！

プライベートブランド「セブンプレミアム」より、「セブンプレミアム 生チョコアイス」と「セブンプレミアム ワッフルコーン チョコ＆ミルク」がリニューアル。全国のセブン-イレブンで9月23日（火）から数量限定で順次発売されています。

セブンプレミアム 生チョコアイス \308（税込）

一つ目は、発売される度に高い売り上げを記録する人気商品「セブンプレミアム 生チョコアイス」。生チョコブロックのカットサイズを見直して粒数を増量し、生チョコとアイスのくちどけの一体感をより感じられる仕立てに。また、生チョコブロックには「ベルギー産クーベルチュール」を使用しているそうで、冷凍下でもかわらない口どけの良さとなめらかな食感が特長。

セブンプレミアム ワッフルコーン チョコ＆ミルク \300（税込）

二つ目は「セブンプレミアム ワッフルコーン チョコ＆ミルク」。ビターな味わいを一口目から感じられるようにローストする際の温度にもこだわったチョコアイス＆ソースと、生乳量をアップさせたというミルクアイスのハーモニーを楽しめるワッフルコーンアイス。ビターな味わいは大人の方にもおすすめ。

数量限定。栗の余韻がたまらない「冷やして食べる とろけるくりーむパン 和栗」/ファミリーマート

冷やして食べる とろけるくりーむ パン 和栗 \290（税込）

昨年大人気だった八天堂とのコラボ商品「冷やして食べる とろけるくりーむパン 和栗」。栗の一大産地である茨城県産の和栗を使用したマロンペーストととろけるカスタードクリームの2層仕立て。ひと口食べると栗の自然な甘みが広がり、秋の散策のおやつにもぴったり。

ウフ。

ウフ。編集部スタッフ

スイーツがないと始まらない。 スイーツ好きのための情報メディア。全国の素敵なスイーツ情報を発信していきます。