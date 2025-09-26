この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「45歳以上パーソナルカラーより好きな色を着るべき理由」と題した動画で、ファッションスタイリストの黒田茜さんが、ファッションにおける色選びについて独自の視点を明かした。黒田さんは、ファッション業界歴25年以上の経験をもとに、「パーソナルカラーは“綺麗”を作ります。好きな色は“オシャレ”を作ります」と語り、新たなアドバイスを視聴者に向けた。

動画冒頭、黒田さんは「パーソナルカラーが自分の肌や髪、瞳の色素と近い色を着ることで綺麗に見せてくれる」と説明。自身がパーソナルカラー診断で『春』タイプのイエローベースだと明かしつつも、実際に着用しているのは「冬カラー」と紹介。その理由について「肌になじむ色は綺麗に見せてくれるけれど、おしゃれに見せるにはまた別の視点が必要」と断言した。

また、「綺麗に見えるパーソナルカラーの服を着ても、『気分が上がらない』『おしゃれに見えない』という声もよく聞きます」と、視聴者から例を挙げながら、「おしゃれを楽しみたいなら、パーソナルカラーよりも“自分の好きな色”を選ぶこと」を推奨。「おしゃれに見える人は、個性が輝き、目に留まり、その人らしさが表れている」とし、「自分らしくいられる服選びをぜひ楽しんでほしい」と持論を展開した。

「大人になればなるほど、好きな色や自分らしさが表現できる」と語る黒田さん。動画の最後には「今後の洋服の色選びの参考になれば嬉しいです。自分らしい色を身につけてファッションをもっと楽しんでください」と笑顔で締めくくった。

YouTubeの動画内容

02:06

パーソナルカラーと“おしゃれ見え”は違う？実体験で解説
03:38

個性を引き出す“好きな色”コーデでおしゃれになれる理由
04:35

大人の色選び：自分らしく高見えするファッション術

関連記事

ファッションスタイリストが明かす！『高くない服でもオシャレに見える』極意5選

ファッションスタイリストが明かす！『高くない服でもオシャレに見える』極意5選

 ファッションスタイリストが絶賛！「綺麗めもカジュアルも叶う」GU秋の新作パンツ徹底解説

ファッションスタイリストが絶賛！「綺麗めもカジュアルも叶う」GU秋の新作パンツ徹底解説

 ファッションスタイリストが選ぶ！GU秋新作、40-50代にオススメするトップス！ベスト３！

ファッションスタイリストが選ぶ！GU秋新作、40-50代にオススメするトップス！ベスト３！
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

スタイリスト黒田茜のファッションch_icon

スタイリスト黒田茜のファッションch

YouTube チャンネル登録者数 6700人 164 本の動画
日々のおしゃれのアドバイスになることを発信していきます。ファッション業界に25年以上の視点から、・コーディネートについて・ファッションのトレンドについて・買って良かった、使って良かった商品レビュー・服のお手入れ方法お問い合わせホームhttps://www.neaten.jp/about-us
youtube.com/channel/UC47RnTFZoT6Xo3bAqfJXdmw YouTube