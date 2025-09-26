この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「45歳以上パーソナルカラーより好きな色を着るべき理由」と題した動画で、ファッションスタイリストの黒田茜さんが、ファッションにおける色選びについて独自の視点を明かした。黒田さんは、ファッション業界歴25年以上の経験をもとに、「パーソナルカラーは“綺麗”を作ります。好きな色は“オシャレ”を作ります」と語り、新たなアドバイスを視聴者に向けた。



動画冒頭、黒田さんは「パーソナルカラーが自分の肌や髪、瞳の色素と近い色を着ることで綺麗に見せてくれる」と説明。自身がパーソナルカラー診断で『春』タイプのイエローベースだと明かしつつも、実際に着用しているのは「冬カラー」と紹介。その理由について「肌になじむ色は綺麗に見せてくれるけれど、おしゃれに見せるにはまた別の視点が必要」と断言した。



また、「綺麗に見えるパーソナルカラーの服を着ても、『気分が上がらない』『おしゃれに見えない』という声もよく聞きます」と、視聴者から例を挙げながら、「おしゃれを楽しみたいなら、パーソナルカラーよりも“自分の好きな色”を選ぶこと」を推奨。「おしゃれに見える人は、個性が輝き、目に留まり、その人らしさが表れている」とし、「自分らしくいられる服選びをぜひ楽しんでほしい」と持論を展開した。



「大人になればなるほど、好きな色や自分らしさが表現できる」と語る黒田さん。動画の最後には「今後の洋服の色選びの参考になれば嬉しいです。自分らしい色を身につけてファッションをもっと楽しんでください」と笑顔で締めくくった。