品川の上空で中国料理を堪能 ガストロノミックシアター

東京･品川のホテル、ストリングスホテル東京インターコンチネンタルの中国料理チャイナシャドーでは、｢ガストロノミックシアター｣シリーズの秋メニューが9月3日(水)から提供されています。26階からの眺望を楽しみながら今回は四国･中国地方の豊かな特産物をふんだんに使ったコースメニューを堪能できます。本記事では、ランチタイムのメニューをご紹介します。

ガストロノミックシアターランチメニューは美しい前菜から

前菜から飲茶、メイン、デザートまで、香川のオリーブ牛や徳島の阿波尾鶏、島根の宍道湖しじみなど、各地の旬食材が彩り豊かに登場します。

前菜3種盛り合わせ

･鰹のたたき ニンニクラー油 ~高知~

･スルメイカとクジラベーコンの麹和え ~鳥取~

･道後レモンジュレと身欠きふくのエスカベッシュ ~愛媛~

高知･鳥取･愛媛と旅をしているかのような内容です。特に道後レモンジュレを前菜に使用することで、より一層爽やかな印象に仕上がっています。

点心師により作られた飲茶も充実



飲茶チャイナシャドースタイル

･すだち香る海老餃子 ~徳島~

･秋鯖と梅しその春巻き ~山口~

･太刀魚と塩昆布の焼売 ~愛媛~

･大根餅の柚子味噌西京焼き ~高知~

ぷりぷりの海老餃子や鯖を使用した春巻きなど、料理長のセンスが光る飲茶が並びます。

みかん鯛の蒸し物 ~愛媛~



阿波尾鶏のグリル ガーリック風味 柚子ソルト添え ~徳島~

お魚やお肉も十分に食べ応えがあり、味付けも強弱があり楽しい構成です。旬の魚介や野菜を王道の中国料理にモダンなエッセンスで仕上げられています。

選べるお食事はチャーハンまたはラーメン

えびチャーハン ~岡山~

または

宍道湖産しじみラーメン ~島根~ (追加料金\500)

今回はチャーハンを選びましたが、しじみラーメンは料理長が出汁から丁寧に仕上げているそうで、こちらも魅力的です。



和三盆を使った和風杏仁豆腐 ~香川~

いかがでしたか。

東京のパノラマを一望できる眺望とともに、洗練された美食のひとときをお愉しみください。

■ガストロノミックシアター

期間:2025年9月3日(水)~ 2025年10月31日(金)

時間:ランチ 11:30~15:00(L.O.14:30)

ディナー 18:00~22:00(L.O. 21:00)

※貸切等により臨時休業する場合がございますので、詳しくは店舗までお問い合わせください。

場所:ホテル ストリングスホテル東京インターコンチネンタル

中国料理「チャイナシャドー」(26階)

料金:(消費税込み・サービス料15%別) ランチ 8,250円、ディナー 18,700円