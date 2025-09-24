2025年9月30日まで

ANA（全日空）が2025年9月30日まで、国際線・国内線の特典航空券の「減額マイルキャンペーン」を展開しています。対象路線も多く、普段より遥かに少ないマイル数でANAの航空券を発券できます。

【画像】破格…これがANA欧州線の「減額マイル」詳細です

国内線の減額マイルキャンペーンは2025年12月1日〜2025年12月24日搭乗分を対象に全路線で展開されます。通常7000マイルと交換できる羽田〜新千歳線はこの期間3900マイルで、通常6000マイルで発券できる羽田〜伊丹線はこの期間2900マイルで予約が可能です。

国際の減額マイルキャンペーンはアジア・ハワイ・オセアニア・ヨーロッパ方面の対象路線・便における、路線ごとに定められた期間が対象です。通常もっとも必要マイルが低い「ローシーズン」でも17500マイルを要するハワイ線は、8750マイルから交換できます。ローシーズン22500マイルの羽田〜ミラノ線は11250マイルから予約が可能です(必要マイル数はいずれも片道)。

なお、今回の発表を見たSNSユーザーからは「やばい、私のなけなしのマイルでもヨーロッパ行けてしまう」「安すぎません？」「ANAの減額マイル激アツ」といったコメントが寄せられています。