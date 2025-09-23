ハーゲンダッツのアイスクリームが主役のスイーツを優雅にウェディング会場で楽しめる「モノクロ・ゴシックアフタヌーンティーwith ハーゲンダッツ」

ベストブライダルでは、運営している全国7都市のゲストハウスウェディング会場で、2025年9月3日から11月23日までの特定日に、ハーゲンダッツ アイスクリームが主役のスイーツを楽しめる「モノクロ・ゴシックアフタヌーンティー with ハーゲンダッツ」が登場しています。

全国7都市のゲストハウスウェディング会場で開催

普段は結婚式以外では入れない披露宴会場を一般開放して、秋が旬の「栗」や「ぶどう」、ハーゲンダッツ アイスクリームが主役のスイーツを楽しめます。

ハーゲンダッツ アイスクリーム「スイートチョコレート」をふんだんに味わえるコーンアイスクリームや、カシスとショコラが絶妙なバランスの「カシスガナッシュマカロン」、ブラックココアが香る、かわいいストライプカラーの「モノクロケーキ」。ハーゲンダッツ アイスクリーム「バニラ」の甘さと、豆から丁寧にひいたコーヒーの深みが引き立て合う「コーヒーゼリー」。

サクッとした食感のタルト生地に、濃厚で上品な栗の甘みを合わせた「マロンタルト」、ナッツやドライフルーツの食感がアクセントの「紅茶ムースのクッキーサンド」、こだわりのスイーツ6種が楽しめます。

このほか、「シェフ特製セイボリー」、「カリフラワーのデビルスープ」、程よい塩味の「オリーブフリット＆モッツァレラチーズ」、燻製のうまみが食欲をそそる「BBQソースの竹炭バーガー」なども見逃せません。

・パティシエ手作りの焼きたてスコーン

チョコチップのブラックスコーンに、コンディメントはさわやかなブルーベリージャムを用意。外はサクッと・中はしっとりながら軽い食感のスコーンと合わせて楽しめます。

・名店からセレクトしたこだわりの紅茶

ドリンクは、スイーツやスコーンに合う紅茶やソフトドリンクを幅広くセレクトした「スタンダードプラン」、フランスの老舗ブランド「マリアージュ フレール」の紅茶やフレーバードティーが楽しめる「ティーセレクションプラン」の2種類から選べます。

販売概要

販売期間：9月3日から11月23日までの特定日（会場により異なります、要予約）

料金：1人5000円より（サービス料15％込み）

メニュー

＜フード＆デザート＞

デザート：コーヒーゼリー〜ハーゲンダッツ アイスクリーム『バニラ』をのせて〜／ハーゲンダッツ アイスクリーム『スイートチョコレート』のコーン仕立て／カシスガナッシュのマカロン／モノクロストライプケーキ／モンブランタルト／紅茶ムースのクッキーサンド

セイボリー：カリフラワーのデビルスープ／オリーブフリット＆モッツァレラチーズ／BBQソースの竹炭バーガー

スコーン＆コンディメント：チョコチップのブラックスコーン／ブルーベリージャム

ランチセット（セイボリーが付きません）：ランチA（カリフラワーのデビルスープ／サルシッチャとマッシュルームのホワイトラグー）／ランチB（カリフラワーのデビルスープ／豚肩ロースのブラックカツレツ）

＜フリードリンク＞

ホット：コーヒー／紅茶（オリジナルブレンド、レモン、アップル）／ルイボスティー／カフェオレ

アイス：アイスコーヒー／アイスティー／オレンジ／アップル／アイスカフェオレ

スタンダードプラン：紅茶・コーヒー・ソフトドリンクなど数種類が飲み放題

ティーセレクションプラン：スタンダードプランのドリンク＋フランスの老舗紅茶ブランド「マリアージュ フレール」が飲み放題

■開催店舗

アートグレイス フォレスト迎賓館（仙台）

大宮アートグレイス ウエディングシャトー

アートグレイス ウエディングコースト 東京ベイ（新浦安）

アプローズスクエア 東京迎賓館（東京）

横浜アートグレイスポートサイドヴィラ

星ヶ丘迎賓館 アートグレイスクラブ（名古屋）

アートグレイス ウエディングコースト大阪

詳細は公式サイトを確認してください。

※価格は税込です。

東京バーゲンマニア編集部