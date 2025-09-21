この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

AI情報発信者のミライが、YouTubeチャンネルで動画「【週刊AIツール&ニュースベスト20】ChatGPTの5つの新機能 ～GPT-5の思考時間選択機能など～/画像→探索可能な3D空間生成AI「Marble」」を公開。最新AIツールや次世代AI機能に精通するミライが、GPT-5の新機能やGoogle、Metaなど世界のAI業界の注目トピックスをわかりやすく解説した。



動画ではまず大きな話題となった「ChatGPTの5つの新機能」を取り上げ、「GPT-5の推論モードに、試行時間を選択できる機能が実装されました」と紹介。有料プランユーザーは、AIが応答に費やす『思考時間』を『標準』や『じっくり』などから選択可能となり、用途に応じて最適解を求めやすくなったという。「プロとビジネスプランのユーザーには、更に『軽め』『深い』も選べます」と詳細に説明した。



続いて、コーディング特化型の新モデル「GPT-5 Codex」にも触れ、「従来のGPT-5を上回るベンチマークスコアを記録し、より高度な開発支援AIエージェントとして進化しました」と語る。また、画像・テキストから3D空間が生成できる「Marble」や、直感的な画像編集が可能になった「Reve」など、AI系ツールの急速な機能向上にも注目。「マーブルで作った3D空間は形が勝手に変わったり、不整合が起こたりせず…以前よりスタイル多様性も進化しています」と最新レビューを交えた。



一方で、「Google Chrome史上最大のアップデート」や「AppleのiOS26」「メタのAIグラス」など、大手IT企業によるAI活用の最前線をピックアップ。「GoogleはChromeブラウザにGeminiを統合し、記事の要約や自動予約などAIエージェント機能を大量投入します」「Appleはメッセージ自動翻訳のLive翻訳機能や、アプリを跨いだ新AIインターフェースを導入」とし、一般利用者にも身近になるAI進化をリアルタイムで伝えた。



最後にはAKB48の新曲対決で秋元康氏が「AI秋元康氏」に敗れたニュースや、大学プログラミング大会でAIが人間を超えたエピソード、「Googleの親会社のアルファベット社の時価総額3兆ドル突破」など、この1週間を象徴するAIニュースを一挙総まとめ。「この動画で紹介した記事やツールのリンクは概要欄に掲載していますので、ぜひ自分の手で試してみてください」と視聴者に呼びかけ、動画を締めくくった。