[9.21 ブンデスリーガ第4節](コメルツバンク・アレーナ)

※22:30開始

<出場メンバー>

[フランクフルト]

先発

GK 40 カウア・サントス

DF 3 アルトゥール・テアテ

DF 4 ロビン・コッホ

DF 21 ナサニエル・ブラウン

DF 34 ナムディ・コリンズ

MF 8 ファレス・シャイビ

MF 16 ヒューゴ・ラーション

MF 19 ジャン・マテオ・ボハヤ

MF 20 堂安律

MF 42 ジャン・ウズン

FW 17 エリェ・ワイ

控え

GK 23 ミハエル・ツェッテラー

DF 5 A. Amenda

DF 24 オーレリオ・ブタ

MF 6 オスカー・ホイルンド

MF 15 エリス・スキリ

MF 27 マリオ・ゲッツェ

FW 7 アンスガー・クナウフ

FW 9 ヨナタン・ブルカルト

FW 30 ミシー・バチュアイ

監督

ディノ・トップメラー

[ウニオン・ベルリン]

先発

GK 1 フレデリク・レノウ

DF 4 ディオゴ・レイテ

DF 5 ダニーリョ・ドゥーヒ

DF 14 レオポルト・クエアフェルト

MF 7 オリバー・バーク

MF 8 ラニ・ケディラ

MF 10 イリアス・アンザー

MF 19 ヤニク・ハベラー

MF 28 クリストファー・トリメル

MF 39 デリック・ケーン

FW 23 アンドレイ・イリッチ

控え

GK 31 M. Raab

DF 41 O. Ogbemudia

MF 6 アリョーシャ・ケムライン

MF 11 チョン・ウヨン

MF 13 アンドラーシュ・シェーファー

MF 21 ティム・スカルケ

MF 33 アレックス・クラール

FW 17 D. Preu

FW 27 マリン・リュビチッチ

監督

シュテフェン・バウムガルト

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります