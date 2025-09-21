フランクフルトvsウニオン・ベルリン スタメン発表
[9.21 ブンデスリーガ第4節](コメルツバンク・アレーナ)
※22:30開始
<出場メンバー>
[フランクフルト]
先発
GK 40 カウア・サントス
DF 3 アルトゥール・テアテ
DF 4 ロビン・コッホ
DF 21 ナサニエル・ブラウン
DF 34 ナムディ・コリンズ
MF 8 ファレス・シャイビ
MF 16 ヒューゴ・ラーション
MF 19 ジャン・マテオ・ボハヤ
MF 20 堂安律
MF 42 ジャン・ウズン
FW 17 エリェ・ワイ
控え
GK 23 ミハエル・ツェッテラー
DF 5 A. Amenda
DF 24 オーレリオ・ブタ
MF 6 オスカー・ホイルンド
MF 15 エリス・スキリ
MF 27 マリオ・ゲッツェ
FW 7 アンスガー・クナウフ
FW 9 ヨナタン・ブルカルト
FW 30 ミシー・バチュアイ
監督
ディノ・トップメラー
[ウニオン・ベルリン]
先発
GK 1 フレデリク・レノウ
DF 4 ディオゴ・レイテ
DF 5 ダニーリョ・ドゥーヒ
DF 14 レオポルト・クエアフェルト
MF 7 オリバー・バーク
MF 8 ラニ・ケディラ
MF 10 イリアス・アンザー
MF 19 ヤニク・ハベラー
MF 28 クリストファー・トリメル
MF 39 デリック・ケーン
FW 23 アンドレイ・イリッチ
控え
GK 31 M. Raab
DF 41 O. Ogbemudia
MF 6 アリョーシャ・ケムライン
MF 11 チョン・ウヨン
MF 13 アンドラーシュ・シェーファー
MF 21 ティム・スカルケ
MF 33 アレックス・クラール
FW 17 D. Preu
FW 27 マリン・リュビチッチ
監督
シュテフェン・バウムガルト
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
