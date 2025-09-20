これからは「脱力系のキレイなシャツ」コンサバでもカジュアルでもないデザイン





ポイントは「質感」 これからは「脱力系のキレイなシャツ」

秋からの注目は微光沢やサテン、シルクなどの柔らかい質感。まずはシャツの中でも着回しやすいまじめな色の素材だけを変えてみる。好感度の高さはそのままに親しみやすさや女らしさへとつながる、ほどよい抜けが得られるうれしい効果を実感。







黒にニュアンスを生む微光沢

えりの主張をなくしてそでも短く。よりＴシャツライクな形で黒サテンを気軽に。サテンのドレープを強調できる、カーブを描くすそデザイン。フロントが短くてタックINしなくてもボトムとのバランスがとりやすいから、スタイルアップまで無理なくかなう。 黒サテンシャツ／チノ（モールド） オフホワイトストレートパンツ／COS







パジャマ感覚のパイル素材

ハンサムからエフォートレスに変える起毛＆開襟のリラックス感。ニットともまた違うソフトな風合いにより、モノトーンスタイルも穏やかに。 白パイルオープンカラーシャツ／THE SHINZONE 黒スカート／コキュカ







