¥µ¡¼¥Æ¥£¥ï¥ó¡¢º£¤À¤±¥¢¥¤¥¹¹ØÆþ¤Ç¥Ï¥ó¥É¥¿¥ª¥ë¤ä¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤¬ÌµÎÁ¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤è¡Ô9·î19Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡Õ

B-R ¥µ¡¼¥Æ¥£¥ï¥ó ¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯9·î19Æü¤«¤é¡¢¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¤â¤é¤¨¤ëÍÍ¡¹¤ÊÆÃÅµ¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¬¹ë²Ú...¡ª
¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡ª
¥µ¡¼¥Æ¥£¥ï¥ó¤Î¥¢¥×¥ê²ñ°÷¸ÂÄê¤Ç¾¦ÉÊ1¥³¹ØÆþ¤´¤È¤Ë1Ëç¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£
³¨ÊÁ¤ÏÁ´31¼ïÎà¡£¥é¥ó¥À¥à¤Ç³¨ÊÁ¤ÏÁª¤Ù¤Þ¤»¤ó¡£
¥Ï¥ó¥É¥¿¥ª¥ë¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡ª
¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡Ê6¥³¡¦8¥³¡¦12¥³¡Ë¤ò1¤ÄÇã¤¦¤È¡¢31¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¡ÖUCHINO ¥Ï¥ó¥É¥¿¥ª¥ë¡×¤¬1Ëç¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£
Áª¤Ù¤ë³¨ÊÁ¤Ï2¼ïÎà¡£¥Ý¥Ã¥Ô¥ó¥°¥·¥ã¥ï¡¼¤È¥é¥Ö¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¥µ¡¼¥Æ¥£¥ï¥ó¤Î¤½¤ì¤¾¤ì¥¢¥¤¥¹ÊÁ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥¥å¡¼¥È¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤ÏÁá¤á¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¡£
¢¨²èÁü¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤È¸ø¼°X¤è¤ê¡£
Åìµþ¥Ð¡¼¥²¥ó¥Þ¥Ë¥¢ÊÔ½¸Éô